Marelli sceglie OneStream per razionalizzare e unificare il consolidamento, la reportistica e la pianificazione finanziaria

BIRMINGHAM, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Marelli, uno dei maggiori fornitori indipendenti a livello globale in ambito automotive, ha scelto il fornitore di gestione delle performance aziendali (CPM) OneStream per unificare il consolidamento, la reportistica e la pianificazione finanziaria in tutta l'azienda. Marelli integrerà la piattaforma finanziaria intelligente di OneStream, che fungerà da fonte unica di dati e consentirà di gestire diverse business unit all'insegna dell'efficienza, conservando al contempo il controllo aziendale a livello finanziario e operativo.

Con un fatturato annuo che supera i 10 miliardi di euro, Marelli è il fornitore delle maggiori case automobilistiche di Europa, Nordamerica, Sudamerica e Asia. L'azienda ha adottato un'iniziativa per l'integrazione del consolidamento, della reportistica e della pianificazione finanziaria delle operazioni in una sola entità unificata, e necessitava di una piattaforma CPM in grado di aiutare Marelli a trasformare i processi finanziari e a ripianificare le operazioni. OneStream si è rivelata come la soluzione in grado di fornire le basi adeguate per semplificare i processi complicati e per promuovere capacità decisionali più rapide, efficienza dei costi e agilità a livello dell'intera organizzazione.

"Il partenariato con OneStream ci consentirà di allineare la nostra strategia finanziaria e operativa in tutta l'azienda e di promuovere la trasformazione a ogni livello", è stato il commento di Mike Mills, vicepresidente senior del settore Global Team, Value Creation & Change. "Grazie a questa trasformazione, OneStream aiuterà a ridurre i tempi delle chiusure contabili, ad aumentare l'efficienza e a contenere i costi finanziari dell'azienda".

"Siamo entusiasti di collaborare al percorso di trasformazione di Marelli per l'allineamento dei processi finanziari e operativi, e per promuovere l'efficienza a livello dell'intera organizzazione", ha affermato Johan Edlund, vicepresidente commerciale senior di OneStream EMEA. "La capacità Extensible Dimensionality® di OneStream offre a Marelli l'agilità richiesta per supportarne le diverse linee di attività a livello granulare, fungendo al contempo da single source of truth (SSOT) per tutta l'azienda. Grazie a OneStream, Marelli arriverà rapidamente a un migliore processo decisionale, ad analisi basate sui dati e a una miglior efficienza in tutta l'azienda".

Informazioni su OneStream

OneStream Software propone una piattaforma finanziaria intelligente leader di mercato che riduce la complessità delle operazioni finanziarie. OneStream sblocca la potenza della finanza unificando i processi di gestione delle performance aziendali (CPM) come pianificazione, chiusure contabili e consolidamento finanziario, reportistica e analisi grazie a un'unica soluzione estensibile. Forniamo alle aziende informazioni finanziarie e operative a supporto di processi decisionali più veloci e informati, e tutto questo in una piattaforma sul cloud progettata per evolversi e crescere di continuo parallelamente alle organizzazioni dei clienti.

OneStream è una società di software indipendente con oltre 1.100 clienti, 230 partner per l'implementazione e quasi 1.300 dipendenti. La missione principale della società è fornire il 100% di successo ai clienti. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.onestream.com.

Informazioni su Marelli Corporation

MARELLI è uno dei maggiori fornitori mondiali indipendenti a livello globale in ambito automotive. Con esperienza e valori di riferimento nell'innovazione e nell'eccellenza manifatturiera, la mission di MARELLI è quella di trasformare il futuro della mobilità, lavorando al fianco di clienti e partner per creare un mondo più sicuro, ecologico e connesso. Con circa 50.000 dipendenti nel mondo, il perimetro di MARELLI conta 170 fra stabilimenti e centri di Ricerca e Sviluppo in Asia, America, Europa e Africa, per un fatturato di 1.380 miliardi di JPY (10,6 miliardi di EUR) nel 2021.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.marelli.com/.

