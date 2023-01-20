10位創業者分享175萬瑞士法郎以應對全球淡水危機

瑞士達沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在氣候變遷、人口成長和消費需求日益嚴重的威脅下，保護全球淡水生態系統變得比以往更加重要。為了應付這一不斷升級的危機，世界經濟論壇的開放式創新平臺UpLink與全球企業集團HCL集團合作，公佈了10位水創業者，HCL集團將為他們提供175萬瑞士法郎（190萬美元）的資助，幫助他們擴大創新。

取用水資源在糧食生產、教育、創造就業、健康福祉以及大自然保護方面扮演關鍵角色，對達成聯合國2030年永續發展議程至關重要。 然而，到2030年，全球對水資源的需求將超過永續供應量40%，這將對全球經濟和社會產生巨大影響。

這10家初創企業是全球淡水創新挑戰賽的優勝者。全球淡水創新挑戰賽是HCL和UpLink合作發起的「水創業者創新計畫」(Aquapreneur Innovation Initiative)五屆挑戰賽中的第一屆。該挑戰賽於2022年9月啟動，旨在徵集創新解決方案來強化資料驅動型決策，提高淡水在應對氣候變遷方面的抵禦能力，並恢復全球水質。

HCL集團計畫五年內投資1500萬美元，用於支持UpLink和世界經濟論壇全球水資源倡議發起一系列創新挑戰，並在UpLink上為全球淡水領域創建創新生態系統。

挑戰賽共計收到227份解決方案，脫穎而出的10位專注於水資源的創業者，即「水創業者」，每人將獲得HCL集團提供的17.5萬瑞士法郎（合19萬美元）的重要資金。其中兩位創新者獲選在達沃斯舉行的世界經濟論壇2023年會上展示他們的解決方案：

總部位於美國的Epic Cleantec是引領城市建築環境中水再利用革命的水科技公司。Epic Cleantec執行長Aaron Tartakovsky表示：「基礎設施老化、城市人口成長和氣候快速變遷所帶來的綜合挑戰，使得傳統的水資源管理方法不再具有永續性。Epic的使命是保障城市子孫後代的安全用水。」Epic旨在利用其新一代科技推動用水循環，並與決策者合作重塑城市的水利基礎設施。

總部位於阿根廷的 Kilimo利用大數據和機器學習來驗證、改善和抵消農業用水。共同創辦人兼營運長Tatiana Malvasio表示：「作為來自拉丁美洲的創辦人，我們對當地農業與水資源壓力之間的緊張關係有第一手經驗。為了應付這一挑戰，我們著手開發了可以協助農民減少用水量並提高灌溉效率的產品。」Kilimo 利用人工智慧幫助農民改良灌溉，然後農民可因參與水資源管理計畫而獲得報酬。

其他獲得HCL獎金和UpLink支持的創業者包括：

HCLTech董事長Roshni Nadar Malhotra表示：「我們很高興公佈水創業者創新計畫的首批受益者，最終結果由大龐大的專家組嚴格審議得出。全球的淡水供應正在迅速發生變化，導致未來變得更加脆弱，需要決策者、私人部門和公眾的共同關注。目睹水創業者為解決現有淡水資源的挑戰所做的努力，我確信我們正在為地球的未來朝著正確的方向前進。衷心祝賀前10名獲獎者。」

世界經濟論壇董事總經理Olivier Schwab表示：「這些創新對於因應全球對潔淨水日益成長的需求以及支持向綠色經濟轉型至關重要。隨著水資源短缺威脅到全球多個國家，我們需要發現並支援那些有助於確保現在和子孫後代獲得這一寶貴資源的創新型初創企業。由UpLink和HCL發起的水創業者創新計畫將為這些世界級創新者與他們擴大規模並推動真正轉型變革所需的資源、專長和重要資金建立聯繫。」

關於UpLink

UpLink是世界經濟論壇的開放式創新平臺，致力於支持初創企業為聯合國永續發展目標所述的世界最緊迫的問題提供創新解決方案，從而為人類和地球開啟「創業者革命」。UpLink由世界經濟論壇與德勤和Salesforce在2020年達沃斯世界經濟論壇年會上推出，在創業者與投資者、專家和合作夥伴之間建立橋樑，協助創業者擴大事業規模。

UpLink透過名為「創新挑戰賽」的競賽架構獲取創新。UpLink已經舉辦超過43項挑戰賽，評選出在關鍵永續發展目標領域提供創新解決方案的350多位創業者，涉及健康、食品、淡水、海洋、塑膠、教育、氣候等。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://uplink.weforum.org

關於HCL集團

HCL成立於1976年，是印度最早的IT車庫初創企業之一，它是現代運算的先驅，擁有多個值得稱讚的「第一」，包括在1978年推出採用微處理器的8位元電腦。如今，HCL集團的業務遍及科技和醫療保健等多個領域，由HCLTech、HCL Infosystems和HCL Healthcare三大集團公司組成。集團年收入超過123億美元，在60個國家擁有超過22.2萬名員工。

集團旗下公司HCLTech是全球首屈一指的科技公司之一。在各產業領域的廣泛科技服務和產品組合的支援下，公司提供以數位、工程和雲端為中心的尖端能力。HCLTech是世界經濟論壇的策略性合作夥伴。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.hcl.com

致編輯

關於世界經濟論壇2023年年會

世界經濟論壇2023年年會主題為「在分裂的世界中加強合作」，邀集了全球多位重要領導人。

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