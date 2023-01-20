10位创业者分享175万瑞士法郎以应对全球淡水危机

瑞士达沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在气候变化、人口增长和消费需求日益严重的威胁下，保护全球淡水生态系统变得比以往任何时候都更加重要。为了应对这一不断升级的危机，世界经济论坛的开放式创新平台UpLink与全球企业集团HCL集团合作，公布了10位水创业者，HCL集团将为他们提供175万瑞士法郎（190万美元）的资助，帮助他们扩大创新。

水资源的获取在粮食生产、教育、创造就业、健康福祉以及大自然保护方面发挥着关键作用，对实现联合国2030年可持续发展议程至关重要。 然而，到2030年，全球对水资源的需求将超过可持续供应量40%，这将对全球经济和社会产生巨大影响。

这10家初创企业是全球淡水创新挑战赛的获胜者。全球淡水创新挑战赛是HCL和UpLink合作发起的“水创业者创新计划”(Aquapreneur Innovation Initiative)五届挑战赛中的第一届。该挑战赛于2022年9月启动，旨在征集创新解决方案来强化数据驱动型决策，提高淡水在应对气候变化方面的抵御能力，并恢复全球水质。

HCL集团计划五年内投资1500万美元，用于支持UpLink和世界经济论坛全球水资源倡议发起一系列创新挑战，并在UpLink上为全球淡水行业创建创新生态系统。

挑战赛共计收到227份解决方案，脱颖而出的10位专注于水资源的创业者，即“水创业者”，每人将获得HCL集团提供的17.5万瑞士法郎（合19万美元）的重要资金。其中两位创新者获选在达沃斯举行的世界经济论坛2023年会上展示他们的解决方案：

总部位于美国的Epic Cleantec是一家引领城市建筑环境中水再利用革命的水技术公司。Epic Cleantec首席执行官Aaron Tartakovsky表示：“基础设施老化、城市人口增长和气候快速变化所带来的综合挑战使得传统的水资源管理方法不再具有可持续性。Epic的使命是保障城市子孙后代的安全用水。”Epic旨在利用其新一代技术推动用水循环，并与决策者合作重塑城市的水利基础设施。

总部位于阿根廷的 Kilimo利用大数据和机器学习来验证、改善和抵消农业用水。联合创始人兼首席运营官Tatiana Malvasio表示：“作为来自拉丁美洲的创始人，我们对本地农业与水资源压力之间的紧张关系有着第一手经验。为了应对这一挑战，我们着手开发了一种产品，可以帮助农民减少用水量并提高灌溉效率。”Kilimo 利用人工智能帮助农民优化灌溉，然后农民可通过参与水资源管理计划获得补偿。

其他获得HCL奖金和UpLink支持的创业者包括：

HCLTech董事长Roshni Nadar Malhotra表示：“我们很高兴公布水创业者创新计划的首批受益者，最终结果由大庞大的专家组严格审议得出。全球范围内的淡水供应正在迅速发生变化，导致未来变得更加脆弱，需要决策者、私营部门和公众的共同关注。目睹了水创业者为解决现有淡水资源的挑战所做的努力，我确信我们正在为地球的未来朝着正确的方向前进。衷心祝贺前10名获奖者。”

世界经济论坛董事总经理Olivier Schwab表示：“这些创新对于满足全球对清洁水日益增长的需求以及支持向绿色经济转型至关重要。随着水资源短缺威胁到全球多个国家，我们需要发现并支持那些有助于确保现在和子孙后代获得这一宝贵资源的创新型初创企业。由UpLink和HCL发起的水创业者创新计划将把这些世界级创新者与他们扩大规模并推动真正转型变革所需的资源、专长和重要资金联系起来。”

关于UpLink

UpLink是世界经济论坛的开放式创新平台，致力于支持初创企业为联合国可持续发展目标所述的世界最紧迫的问题提供创新解决方案，从而为人类和地球开启一场“创业者革命”。UpLink由世界经济论坛与德勤和Salesforce在2020年达沃斯世界经济论坛年会上推出，在创业者与投资者、专家和合作伙伴之间建立了桥梁，帮助创业者扩大事业规模。

UpLink通过名为“创新挑战赛”的竞争框架获取创新。UpLink已经举办超过43项挑战赛，评选出在关键可持续发展目标领域提供创新解决方案的350多位创业者，涉及健康、食品、淡水、海洋、塑料、教育、气候等。

如需了解更多信息，请访问：https://uplink.weforum.org

关于HCL集团

HCL成立于1976年，是印度最早的IT车库初创企业之一，它是现代计算的先驱，拥有多个值得称赞的“第一”，包括在1978年推出基于微处理器的8位计算机。如今，HCL集团的业务遍及技术和医疗保健等多个领域，由HCLTech、HCL Infosystems和HCL Healthcare三大集团公司组成。集团年收入超过123亿美元，在60个国家拥有超过22.2万名员工。

集团旗下公司HCLTech是全球领先的科技公司之一。在跨行业领域的广泛技术服务和产品组合的支持下，公司提供以数字、工程和云为中心的前沿能力。HCLTech是世界经济论坛的战略合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问www.hcl.com

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关于世界经济论坛2023年年会

世界经济论坛2023年年会主题为“在分裂的世界中加强合作”，汇聚了全球多位重要领导人。

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