Dez empresários repartem 1,75 milhão de francos suíços para combater a crise hídrica mundial

DAVOS (Suíça)--(BUSINESS WIRE)--Proteger os ecossistemas de água doce do mundo, sob ameaça crescente das mudanças climáticas, crescimento populacional e demanda dos consumidores, tornou-se mais importante do que nunca. Para enfrentar esta crise crescente, a UpLink, plataforma de inovação aberta do Fórum Econômico Mundial, em parceria com o conglomerado internacional HCL Group, anunciou 10 empresários focados no setor hídrico que irão repartir 1,75 milhão de francos suíços (US$ 1,9 milhão) do HCL Group para expandir suas inovações.

O acesso à água desempenha um papel crucial na produção de alimentos, educação, criação de empregos, saúde e bem-estar e na preservação do mundo natural e é vital para alcançar a agenda de sustentabilidade de 2030 da ONU. No entanto, a demanda global por água excederá o suprimento sustentável em 40% até 2030, com enormes implicações para a economia mundial e a sociedade.

As 10 startups são as vencedoras do Global Freshwater Innovation Challenge, o primeiro dos cinco desafios do HCL e da Aquapreneur Innovation Initiative da UpLink. Lançado em setembro de 2022, o desafio exigia soluções inovadoras que fortalecessem a tomada de decisões baseada em dados, melhorassem a resiliência do sistema hídrico diante das mudanças climáticas e restaurassem a qualidade da água no mundo todo.

Por meio de um investimento de US$ 15 milhões ao longo de cinco anos, o HCL Group está apoiando a UpLink e a Iniciativa Mundial de Água do Fórum para lançar uma série de desafios de inovação e criar um ecossistema de inovação para o setor hídrico mundial na UpLink.

Os 10 empreendedores, ou “aquapreneurs”, foram escolhidos entre 227 soluções submetidas ao desafio e agora cada um receberá 175 mil francos suíços (US$ 190 mil) em financiamento vital do HCL Group. Dois desses inovadores foram selecionados para apresentar suas soluções na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial 2023 em Davos:

Epic Cleantec, com sede nos EUA, é uma empresa de tecnologia hídrica que lidera a revolução da reutilização de água no ambiente urbano construído. Aaron Tartakovsky, CEO da Epic Cleantec, disse: “Com os desafios combinados de uma infraestrutura envelhecida, crescimento das populações urbanas e um clima em rápida mudança, a abordagem convencional de como gerenciamos a água não é mais sustentável. A Epic tem a missão de garantir água potável nas nossas cidades para as próximas gerações”. A Epic pretende usar suas tecnologias de última geração para impulsionar a circularidade no uso da água e trabalhar com os formuladores de políticas para remodelar a infraestrutura hídrica nas cidades.

Kilimo, com sede na Argentina, usa big data e aprendizado de máquina para verificar, melhorar e compensar o uso da água na agricultura. Tatiana Malvasio, cofundadora e diretora de Operações, afirmou: “Vindo da América Latina, temos experiência em primeira mão, em nossa região, com a tensão entre agricultura e escassez de água. Em resposta a esse desafio, decidimos criar um produto que pudesse ajudar os agricultores a reduzir o uso de água e a serem mais eficientes em suas práticas de irrigação”. A Kilimo usa inteligência artificial para ajudar a otimizar a irrigação e, em seguida, os agricultores são compensados por sua participação em iniciativas de gerenciamento de água.

Os outros empreendedores que receberão prêmios em dinheiro do HCL e apoio da UpLink são:

bNovate Technologies (Suíça) – Um biossensor remoto automático para monitorar e detectar a concentração de bactérias no abastecimento de água Indra Water (Índia) – Solução de tratamento de águas residuais descentralizada e acionada eletricamente, sem adição de produtos químicos em seu tratamento primário Majik Water Technologies (Quênia) – Um sistema gerador de água atmosférica que usa técnicas comprovadas baseadas em condensação para capturar a umidade da água do ar NatureDots Private Limited: AquaNurch (Índia) – Eliminação dos riscos da pesca e dos gestores de recursos hídricos de estressores ecológicos, permitindo o controle remoto e o monitoramento em tempo real das fazendas aquáticas Oneka Technologies (Canadá) – Uma solução de dessalinização movida por ondas para produzir água potável usando energia renovável criada pelas ondas Openversum (Suíça) – Um filtro de membrana montado e gerenciado localmente que elimina metais pesados patogênicos da água RainGrid Inc. (Canadá) – Construção de redes digitais em escala comunitária, baseadas em propriedades, para escoamento líquido de chuvas em propriedades residenciais, gerando créditos de ecossistema verificáveis Wateroam Pte Ltd (Singapura) – Produção de água potável segura, rápida e de alta qualidade sem eletricidade

“Temos o prazer de anunciar os primeiros beneficiários da Aquapreneur Innovation Initiative que foram selecionados após rigorosa deliberação entre um grande painel de especialistas”, comentou Roshni Nadar Malhotra, presidente da HCLTech. “A disponibilidade de água potável está mudando rapidamente no mundo todo, criando um futuro tênue que requer atenção dos formuladores de políticas, do setor privado e do público. Após ser testemunha dos esforços dos ‘aquapreneurs’ que buscam soluções para os desafios em torno dos recursos hídricos existentes, tenho certeza de que todos estamos nos movendo na direção certa para o futuro do nosso planeta. Meus parabéns aos 10 primeiros premiados.”

“Essas inovações são cruciais para atender à crescente demanda global por água potável e apoiar a transição para uma economia mais verde”, disse Olivier Schwab, diretor administrativo do Fórum Econômico Mundial. “Com a escassez de água ameaçando vários países, é essencial identificar e capacitar as startups inovadoras que ajudarão a garantir o acesso a esse recurso precioso, tanto para agora quanto para as futuras gerações. A Aquapreneur Innovation Initiative, lançada pela UpLink e HCL, conectará esses inovadores de classe mundial aos recursos, experiência e financiamento vital de que precisam para escalar e impulsionar uma mudança verdadeiramente transformadora.”

Sobre a UpLink

A UpLink é a plataforma de inovação aberta do Fórum Econômico Mundial, projetada para desencadear uma “revolução empreendedora” para as pessoas e o planeta, apoiando startups com soluções inovadoras para os problemas mais urgentes do mundo, conforme descrito pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Lançado na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial 2020, em Davos (Suíça), em parceria com a Deloitte e a Salesforce, a UpLink constrói pontes entre empreendedores e investidores, especialistas e parcerias que podem ajudar a expandir seus empreendimentos.

A UpLink fornece inovações por meio de uma estrutura de concorrência conhecida como desafios de inovação. A plataforma realizou mais de 43 desafios e identificou mais de 350 empreendedores com soluções inovadoras em áreas cruciais dos ODS, incluindo saúde, alimentação, água, oceano, plásticos, educação, clima e muito mais.

Para mais informações, acesse https://uplink.weforum.org

Sobre o HCL Group

Fundada em 1976 como uma das startups de TI formadas em uma garagem da Índia, a HCL é pioneira em computação moderna com muitas inovações em seu currículo, incluindo a introdução do computador baseado em microprocessador de oito bits, em 1978. Hoje, o HCL Group tem presença comercial em vários setores, incluindo tecnologia e saúde, e compreende três empresas: HCLTech, HCL Infosystems e HCL Healthcare. O grupo gera receitas anuais de mais de US$ 12,3 bilhões, com mais de 222 mil pessoas em sua equipe de trabalho e operação em 60 países.

A HCLTech está entre as principais empresas internacionais de tecnologia. Ela oferece recursos de ponta centrados em digital, engenharia e nuvem, alimentados por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia em todos os segmentos da indústria. A HCLTech é parceira estratégica do Fórum Econômico Mundial.

Para mais informações, acesse www.hcl.com

O Fórum Econômico Mundial, comprometido em melhorar o estado do mundo, é a Organização Internacional para Cooperação Público-Privada. O Fórum envolve as principais lideranças políticas, empresariais e da sociedade para moldar as agendas globais, regionais e da indústria. (www.weforum.org).

