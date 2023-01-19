TA宣佈對Synokem Pharmaceuticals的策略性成長投資

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的全球成長型私募股權公司TA Associates (“TA”)今天宣佈，其已完成對Synokem Pharmaceuticals Ltd.（簡稱“Synokem”或「該公司」）的策略性成長投資。除TA外，Synokem的創辦人也將繼續持有該公司的股份。

Synokem Pharmaceuticals Ltd.由J. M. Arora先生於1983年創立，是印度首屈一指的委託開發及製造機構(CDMO)之一，為印度國內品牌學名藥製劑市場的客戶服務。此外，該公司的產品還出口到30多個國家。Synokem總部位於印度新德里，在印度哈里瓦設有製造和研發設施。

TA Associates Advisory Pvt. Ltd.董事總經理兼印度營運負責人Dhiraj Poddar表示：「長期以來，Synokem對創新的承諾及其與客戶的良好持久關係，令我們留下了深刻印象。該公司已交付了眾多首次上市的產品，進一步顯示出其業界領先地位。我們相信，Synokem作為優質的藥品生產商，能夠為印度乃至國際市場提供服務。我們很高興與Synokem的管理團隊合作（包括進行策略性收購），推動公司成長。」

TA董事Vishal Gupta補充道：「多項人口和經濟因素——包括更高的醫療保險普及率和經濟負擔能力——正在推動該產業的擴張，我們相信這是延續Synokem的發展動力並進一步擴大其能力的大好機會。我們期待利用TA在策略性收購方面的專長，以及我們廣泛的網路和全球資源，來強化該公司的有機成長。」

Synokem董事總經理Abhinav Arora表示：「我們相信，隨著我們的發展進入下一階段，TA是Synokem的理想合作夥伴。TA的深厚產業知識和推動我們這種公司發展壯大的經驗，將大幅提升我們追求有機成長和非有機成長的能力，從而增加我們的市場佔有率，最終使Synokem成為業界領導者。」

該交易的財務條款沒有揭露。AZB & Partners擔任TA的代表。BDA Partners擔任Synokem的財務顧問。

關於TA

TA Associates (“TA”)是全球首屈一指的成長型私募股權公司，專注於五大產業的目標領域，包括科技、醫療保健、金融服務、消費者以及商業服務。公司投資於高獲利、具有持續成長機會的成長型公司，現已在全球投資超過560家公司。無論是持有多數股權還是少數股權的投資者，TA均秉持長期投資的方法，利用其策略性資源幫助管理團隊在優質成長型公司中建立持久價值。自1968年成立以來，TA已經募集了486億美元資金。公司擁有超過110名投資專業人士，在波士頓、門羅公園、奧斯汀、倫敦、孟買和香港設有辦事處。

關於Synokem Pharmaceuticals

Synokem Pharmaceuticals是印度規模首屈一指的委託開發及製造機構(CDMO)之一，憑藉強大的研發能力和出色的過往業績，為大型客戶提供服務。Synokem成立於1983年，其願景是以具有競爭力的價格，及時為各個病患群體提供優質藥物，讓生命煥發生機。在2005年成立CDMO事業部之前，該公司一直從事道德行銷業務。

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