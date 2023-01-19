TA宣布对Synokem Pharmaceuticals的战略增长投资

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的全球成长型私募股权公司TA Associates (“TA”)今天宣布，其已完成对Synokem Pharmaceuticals Ltd.（简称“Synokem”或“该公司”）的战略增长投资。除TA外，Synokem的创始人也将继续持有该公司的股份。

Synokem Pharmaceuticals Ltd.由J. M. Arora先生于1983年创立，是印度领先的合同开发和生产组织(CDMO)之一，服务于印度国内品牌仿制药制剂市场的客户。此外，该公司的产品还出口到30多个国家。Synokem总部位于印度新德里，在印度哈里瓦设有制造和研发机构。

TA Associates Advisory Pvt. Ltd.董事总经理兼印度运营负责人Dhiraj Poddar表示：“长期以来，Synokem对创新的承诺及其与客户的良好持久关系给我们留下了深刻印象。该公司已交付了众多首次面市的产品，进一步彰显出其行业领先地位。我们相信，Synokem作为优质的药品生产商，能够为印度乃至国际市场提供服务。我们很高兴与Synokem的管理团队合作（包括进行战略收购），推动公司增长。”

TA董事Vishal Gupta补充道：“多项人口和经济因素——包括更高的医疗保险普及率和经济承受能力——正在推动该行业的扩张，我们相信这是延续Synokem的发展势头并进一步扩大其能力的大好机会。我们期待着利用TA在战略收购方面的专长，以及我们广泛的网络和全球资源，来完善该公司的有机增长。”

Synokem董事总经理Abhinav Arora表示：“我们相信，随着我们的征程进入下一阶段，TA是Synokem的理想合作伙伴。TA的深厚行业知识和推动我们这种公司发展壮大的经验，将极大地提升我们既追求有机增长又追求无机增长的能力，从而增加我们的市场份额，最终使Synokem成为行业领导者。”

该交易的财务条款没有披露。AZB & Partners担任TA的代表。BDA Partners担任Synokem的财务顾问。

关于TA

TA Associates (“TA”)是一家全球领先的成长型私募股权公司，专注于五大行业的目标板块，包括技术、医疗保健、金融服务、消费者以及商业服务。公司投资于高盈利、具有持续增长机会的成长型公司，现已在全球投资超过560家公司。无论是作为多数股权还是少数股权投资者，TA均秉持长期投资的方法，利用其战略资源帮助管理团队在高质量成长型公司中建立持久价值。自1968年成立以来，TA已经募集了超过486亿美元资金。公司拥有超过110名投资专业人士，在波士顿、门洛帕克、奥斯丁、伦敦、孟买和香港设有办事处。

关于Synokem Pharmaceuticals

Synokem Pharmaceuticals是印度规模领先的合同开发和生产组织(CDMO)之一，依托强大的研发能力和出色的过往业绩，为大型客户提供服务。Synokem成立于1983年，其愿景是以具有竞争力的价格及时为各个患者群体提供优质药物，让生命焕发生机。在2005年成立CDMO事业部之前，该公司一直从事道德营销业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。