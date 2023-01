Danone-Gruppe beauftragt BALYO mit der Automatisierung eines ihrer Werke mit einer Flotte autonomer «REACHY»-Schubmaststapler

ARCUEIL, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--BALYO (FR0013258399, Tickersymbol: BALYO, PEA-PME-qualifiziert), Technologieführer im Bereich Konzeption und Entwicklung innovativer Roboterlösungen für Flurförderzeuge, gibt bekannt, von der Danone-Gruppe zur Ausstattung eines Werks in Nordfrankreich ausgewählt worden zu sein. Im Laufe des Jahres 2023 wird BALYO eine Flotte von zehn «REACHY» Robotern in diesem Werk in Betrieb nehmen.

Mit über 190 Produktionsbetrieben ist Danone einer der weltweit größten Lebensmittelkonzerne, der seine Produkte in nahezu 120 Ländern vertreibt. Um die Lagerflächen und Betriebskosten seiner Industrieanlagen zu optimieren, hat Danone BALYO mit der Automatisierung von Lagerung und Versand der Paletten für eine seiner größten Produktionsstandorte beauftragt.

Die BALYO-Roboter automatisieren nicht nur die Arbeitsabläufe; sie erhöhen auch die Sicherheit und verringern die Schäden, die häufig mit der manuellen Handhabung von Waren verbunden sind. BALYO wandelt Standard-Gabelstapler dank innovativer SLAM-Navigation und LiDAR sowie einer Vielzahl anderer Sensoren in autonome Roboter um.

Die REACHY-Roboter wurden speziell für den Einsatz in Bereichen mit begrenztem Platzangebot oder in großen Höhen entwickelt - wie schmale Gänge und minimale Palettenabstände in Regalen - entwickelt. Mit einem optimalen Maß an Präzision, Leistung und Sicherheit entsprechen sie den hohen Erwartungen von Danone.

Darüber hinaus wird die Umstellung auf die BALYO-Roboter für Danone einfach und leicht zu realisieren sein, da sie keinerlei Änderungen an der bestehenden Infrastruktur erfordert.

Pascal Rialland, CEO von BALYO: „Wir sind sehr stolz darauf, Ende 2022 von einem so renommierten Konzern wie Danone ausgewählt worden zu sein. Danones Leistungsstandards sind extrem hoch, und wir freuen uns sehr, dass unsere Roboter ihre Erwartungen erfüllt und übertroffen haben. Der Pilotroboter war bereits am Nachmittag nach seiner Lieferung an dem Standort einsatzbereit. Dies ist ein Beleg für die zahlreichen Fortschritte, die BALYO in den letzten Jahren sowohl in Bezug auf die Leistung als auch auf die Benutzerfreundlichkeit unserer Roboter erzielt hat. Die Automatisierung der Logistikströme bleibt eine der zentralen Herausforderungen der Industrie. BALYO ist perfekt positioniert, um diese wachsende Nachfrage zu befriedigen“.

Nächste Finanzmitteilung: Umsatz 2022, 26. Januar 2023.

ABOUT BALYO

Humans around the World deserve enriching and creative jobs. At BALYO, we believe that pallet movements in DC and manufacturing sites should be left to fully autonomous robots. To execute this ambition, BALYO transforms standard forklifts into intelligent robots thanks to its breakthrough Driven by Balyo™ technology. Our leading geo guidance navigation system enables robots to locate their position and navigate autonomously inside buildings - without the need for any additional infrastructure. To accelerate the material handling market conversion to autonomy, BALYO has entered into two global partnerships with KION (Fenwick-Linde's parent company) and Hyster-Yale Group. A full range of globally available robots has been developed for virtually all traditional warehousing applications; Tractor, Pallet, Stackers, Reach and VNA-robots. BALYO and its subsidiaries in Boston and Singapore serve clients in the Americas, Europe and Asia-Pacific. The company has been listed on EURONEXT since 2017 and its sales revenue reached €21.8 million in 2021. For more information, visit www.balyo.com.