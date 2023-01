Anuvu sigla il contratto per rivenditori Starlink e offre l’antenna Starlink più veloce per 2.500 dollari

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Anuvu, leader nello sviluppo di soluzioni per intrattenimento e connettività ad alta velocità per i complessi mercati della mobilità, ha annunciato di essere diventata un rivenditore globale delle antenne Starlink. Anuvu è il primo rivenditore di tecnologie per il settore marittimo a offrire queste antenne al prezzo di 2.500 dollari.

Tramite il nuovo accordo per rivenditori Anuvu offre le massime velocità disponibili dalla costellazione Starlink.

Anuvu supporta le installazioni Starlink dei clienti nei segmenti verticali delle navi da crociera, dell’energia e degli yacht fin da quando Starlink ha esteso la sua offerta al settore marittimo, a luglio 2022. Nel mese di ottobre Anuvu ha lanciato il primo portale per equipaggi nel settore dell’energia pensato per supportare il servizio Starlink, rispondendo all’esigenza degli operatori di una connettività più veloce per gestire le chiamate video, lo streaming di video ad alta definizione e i giochi online dei dipendenti da sedi remote.

“Prima di diventare rivenditori Starlink, abbiamo voluto essere in grado di garantire l’esperienza più fluida, dal prezzo più accessibile e libera da obblighi per i clienti nel settore marittimo ed è proprio il risultato che abbiamo conseguito”, spiega Erik Carlsen, Vicepresidente senior settori marittimo, energia ed enti statali presso Anuvu. “I clienti che acquistano antenne Starlink da Anuvu si avvantaggiano della nostra competenza e del servizio di assistenza che offriamo senza condizioni. Per gli operatori in tale settore che adottano una soluzione LEO (low Earth orbit), per acquistare antenne Starlink non c’è un percorso più semplice del nostro”.

Il focus di Anuvu è sull’offrire ai clienti nel settore marittimo il processo di acquisizione più facile possibile in relazione alla connettività LEO, senza bisogno di acquistare prodotti o servizi associati che Starlink non richiede. I clienti che acquistano un’antenna Starlink da Anuvu si avvantaggiano di una vasta scelta di modalità di pagamenti, servizio di assistenza per l’utente finale, le velocità Starlink più elevate nel settore marittimo e fatturazione semplificata da una singola fonte.

“Siamo lieti di poter operare come affidabile guida tecnologica e partner per i nostri clienti, ma anche se quello che occorre è solo il più veloce servizio marittimo Starlink disponibile attraverso un processo snello e integrato, Anuvu rappresenta la scelta ovvia”, conclude Carlsen.

I clienti possono scegliere di fare installare da Anuvu la soluzione Starlink nonché una SD-WAN e una suite avanzata di strumenti di gestione della rete che possono perfezionare, monetizzare e ottimizzare la loro connettività, ma non sono obbligati.

Per acquistare antenne Starlink da Anuvu fare clic qui.

Informazioni su Anuvu

Il team Anuvu di esperti a livello globale gestisce senza problemi i requisiti relativi ai contenuti e alla connettività per i complessi mercati della mobilità – linee aeree, navi da crociera e applicazioni critiche nei settori marittimo, dell’energia e degli enti statali. Grazie ai lunghi rapporti stabiliti con i clienti, vantiamo una storia comprovata di successi nel soddisfarne le esigenze, anche mentre il mondo cambia.

L’approccio flessibile e agile di Anuvu le consente di adottare le tecnologie più recenti per ottimizzare l’esperienza dei clienti e siamo fieri di massimizzare le prestazioni attuali mentre ottimizziamo per il domani. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti soluzioni affidabili, scalabili e dal costo contenuto che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei loro passeggeri e ospiti. Grazie alla sua capacità d’innovazione e leadership lungimirante, Anuvu definisce le esperienze di nuova generazione dei passeggeri tramite soluzioni integrate studiate per i brand e gli obiettivi di servizio dei clienti.

Anuvu. Lasciati guidare dall’innovazione.

