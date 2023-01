Anuvu ondertekent Starlink-wederverkoopovereenkomst en biedt de snelste Starlink-antenne voor $ 2.500

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Anuvu, de toonaangevende provider van connectiviteit- en entertainmentoplossingen met hoge snelheid voor veeleisende mobiliteitmarkten, heeft aangekondigd dat het een wereldwijd erkende wederverkoper van de connectiviteit van Starlink is geworden. Anuvu is de eerste maritieme technologiewederverkoper die deze antennes aanbiedt voor een prijs van $ 2.500.

Via de nieuwe wederverkoopovereenkomst biedt Anuvu de hoogste snelheden aan die dankzij Starlink’s constellatie beschikbaar zijn.

Anuvu ondersteunt Starlink-installaties van klanten in de cruise-, energie- en jachtverticals sinds Starlink zijn aanbod in juli 2022 naar de maritieme sector heeft uitgebreid. In oktober stelde Anuvu de eerste crew portal op maat voor de energiesector voor om Starlink-service te ondersteunen, als antwoord op de behoefte van operatoren aan snellere connectiviteit om videocalls, high-definition videostreaming en online gaming vanuit afgelegen locaties voor hun werknemers te verzekeren.

“Voordat we toetraden tot de wederverkoop van Starlink, wilden we de vlotste, betaalbare ervaring zonder verplichtingen verzekeren voor maritieme klanten. En dit is exact wat we hebben gedaan,” zegt Erik Carlsen, SVP, Maritime, Energy & Government bij Anuvu. “Klanten die Starlink bij Anuvu aanschaffen, genieten meteen van onze expertise en klantondersteuning zonder enige verplichting. Voor maritieme operators die gebruik maken van een LEO-oplossing, is er geen eenvoudigere manier dan die van ons om Starlink aan te schaffen.”

Anuvu wil maritieme klanten het eenvoudigste aankoopproces aanbieden voor LEO-connectiviteit, zonder product- of servicebundels te eisen die voor Starlink niet verplicht zijn. Klanten die bij Anuvu een Starlink-antenne kopen, kunnen genieten van meerdere betaalopties, klantenondersteuning voor de eindgebruikers, de snelste Starlink-snelheden in de maritieme wereld, en vereenvoudigde facturatie vanuit één enkele bron.

"We willen ons natuurlijk graag profileren als een vertrouwenswaardige technologiegids en -partner voor onze klanten, maar als u gewoon de snelste beschikbare maritieme Starlink-service nodig hebt in een naadloos en ongecompliceerd proces, dan is Anuvu de voor de hand liggende keuze,” zegt Carlsen.

Klanten kunnen voor Anuvu opteren om de Starlink-oplossing te installeren als zij dat willen, evenals SD-WAN en een geavanceerde suite van netwerkbeheertools die hun connectiviteit kunnen verbeteren, geld laten opbrengen en optimaliseren, maar dat is op zich geen vereiste.

Om Starlink aan te schaffen bij Anuvu klik hier.

Over Anuvu

Het wereldwijde team experts van Anuvu beheert moeiteloos connectiviteit- en contentvereisten voor veeleisenbde mobiliteitmarkten zoals luchtvaartmaatschappijen, cruiselijnen en maritieme, energie- en overheidsapplicaties met kritieke missies. Via robuuste klantenrelaties hebben we een bewezen trackrecord om aan de behoeften van klanten te voldoen, zelfs naarmate de wereld verandert.

De flexibele en vlotte aanpak van Anuvu stelt ons in staat om de nieuwste technologie toe te passen om de ervaring van onze klanten te optimaliseren. We zijn dan ook trots dat we de prestaties van vandaag maximaliseren en tegelijk optimaliseren voor morgen. Het is ons streefdoel om klanten betrouwbare, schaalbare en betaalbare oplossingen aan te bieden die inspelen op de steeds veranderende behoeften van hun passagiers en gasten. Via ons intelligente leiderschap en onze innovatie, definieert Anuvu passagierservaringen van de nieuwe generatie aan de hand van geïntegreerde oplossingen op maat van de merken en servicedoelstellingen van onze klanten.

Anuvu. Maak van innovatie uw drijfveer voor onderweg.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.