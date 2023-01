Reply obtient la désignation de partenaire de solutions dans le cadre du programme Microsoft Cloud Partner

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Reply, spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques, a annoncé aujourd'hui qu'elle est devenue l'un des premiers partenaires Microsoft gérés à l'échelle mondiale à obtenir les six désignations de partenaire de solutions Microsoft dans le cadre du nouveau programme Microsoft Cloud Partner.

Ces désignations démontrent la maîtrise de Reply à assurer le succès des clients dans tous les domaines de solutions Microsoft : Azure Infrastructure, Data & AI, Digital & Application Innovation, Modern Work, Security and Business Applications. En outre, Reply a obtenu les six désignations de partenaire de solutions qui comprennent :

Partenaire de solutions pour l'infrastructure (Azure)

Partenaire de solutions pour les données et l'IA (Azure)

Partenaire de solutions pour l'innovation numérique et applicative (Azure)

Partenaire de solutions pour la sécurité

Partenaire de solutions pour le travail moderne

Partenaire de solutions pour les applications commerciales

Attribuées par Microsoft sur la base de la notation des capacités des partenaires, ces désignations, qui remplacent les anciennes compétences or et argent de Microsoft pour les partenaires, sont déterminées par des facteurs tels que les performances, les compétences et la réussite des clients.

“Nous sommes honorés d'avoir reçu les six désignations de partenaires qui démontrent à la fois les compétences et l'expertise de nos équipes, ainsi que les résultats commerciaux obtenus pour nos clients. Cette reconnaissance valide le fait que nous sommes un partenaire de choix pour des fournisseurs de premier plan comme Microsoft et souligne le succès de nos équipes dans la réalisation de projets innovants et transformateurs pour nos clients à l'échelle mondiale", a déclaré Filippo Rizzante, CTO de Reply. "Nous continuerons à renforcer notre partenariat avec Microsoft pour aider nos clients à poursuivre leur parcours pour faire plus avec moins."

Ces qualifications renforcent le portefeuille de solutions et de services déjà vaste de Reply, offrant aux clients l'accès à des solutions reproductibles et évolutives qui maximisent leurs investissements dans la technologie Microsoft et les aident à avancer dans leur parcours de transformation numérique.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de big data, de cloud computing, de médias numériques et d'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com