NA UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE WINT EEN VAN DE KLANTEN VAN CBD.FR HET EIGEN GEWICHT IN CBD-BLOEMEN

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Op 29 december 2022 heeft de Raad van State de definitieve goedkeuring van de verkoop van CBD-bloemen in Frankrijk aangekondigd. Om het einde van een langdurige strijd te vieren, biedt CBD.fr een van zijn klanten die tussen 17 januari en 20 april 2023 een product van de website CBD.fr koopt, de kans om het eigen gewicht aan CBD-bloemen te winnen.

Na de aankoop van CBD.fr in oktober 2022 door Phytocann Group en de omkering van het verbod, kan CBD.fr zich nu volledig wijden aan de ontwikkeling op nationaal grondgebied.

Huidige leider in online CBD-verkoop, met meer dan 500 beschikbare producten, CBD.fr brengt de meest bekende merken in Frankrijk samen op verschillende gebieden zoals: CBD-oliën, CBD-bloemen, CBD-harsen, CBD voor dieren en meer. Tegelijkertijd ontwikkelt CBD.fr zijn franchisenetwerk met als doel om tot 2026 400 winkels in heel Frankrijk te openen. Sinds 1 januari zijn er al 18 CBD Shops geopend.

"Dit besluit van de Raad van State is een grote geruststelling voor onze hele branche. Het is een enorme stap voorwaarts en om dit te vieren organiseren we de hipste competitie die ooit in de cannabiswereld is gehouden. Aankopen vanaf 1 januari komen in aanmerking. Naast de wedstrijd willen we ook het bewustzijn vergroten en op onze eigen manier bijdragen aan de koopkracht van de Fransen in onze sector door kwalitatieve producten aan te bieden die voor iedereen betaalbaar zijn. Er is ook een maatschappelijk aspect waar we ons allemaal om bekommeren."

Alexandre Lacarré, oprichter van Phytocann Group

20 april 2023, de dag waarop de winnaar bekend wordt gemaakt, is niet zomaar een willekeurige datum. Ontdek wie er heeft gewonnen om 16:20 uur op 420 Day, of International Cannabis Day!

