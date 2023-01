Fairbrics lève 22 M€ pour accélérer la commercialisation de son polyester à base de CO2 et décarboner l’industrie du textile

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Faibrics, un spécialiste de la chimie verte qui transforme les émissions de CO 2 en polyester ultra performant selon une approche industrielle qui repose sur l’économie circulaire, annonce aujourd’hui avoir levé 22 M€ pour accélérer la commercialisation de sa technologie. L’Union européenne accorde une subvention de 17 M€ à travers son programme de recherche & d’innovation Horizon 2020, et les partenaires du projet apportent 5 M€ supplémentaires.

La subvention de l’Union européenne a été attribuée à Fairbrics via un consortium qui réunit 13 partenaires issus de 7 pays en Europe, actifs sur l’ensemble de la chaîne de valeur allant de l’amont avec des experts en conception technique, captation de CO 2 , recyclage chimique ou encore électrolyse, jusqu’au produit fini, avec par exemple Faurecia pour l’automobile et Les Tissages de Charlieu pour le textile. Afin de renforcer son impact sociétal, le projet comprend également un volet éducatif important, et avec l’aide de partenaires issus du monde académique, Fairbrics développera des modules d’apprentissage et de formation sur la valorisation du CO 2 destinés aux professionnels et aux étudiants.

L’ensemble des fonds levés serviront à financer le changement d’échelle de Fairbrics, avec la construction d’une première ligne pilote d’ici 2024, capable de produire 100 kg/jour de fibres polyester, et d’une usine pilote d’ici 2026, capable de produire 1 tonne/jour. L’objectif principal est de lutter contre le changement climatique et accélérer la décarbonisation d’une industrie très énergivore. Fairbrics remplace le polyester d’origine fossile par du polyester à base de CO 2 selon une approche industrielle à base d’économie circulaire qui transforme les émanations des usines chimiques en produit textile à forte valeur ajoutée. Fairbrics cible les marchés qui utilisent le polyester comme principale matière première : habillement, équipements sportifs mais aussi automobile et packaging.

« En utilisant les émissions de CO 2 pour fabriquer du polyester, plutôt que recourir aux dérivés de pétrole, Fairbrics réponds à un des principaux défis de notre époque : le changement climatique lié aux émissions de gaz à effet serre. Ce financement est une reconnaissance forte du chemin que nous avons accompli jusqu’à présent, de la qualité du consortium que nous constitué et surtout du potentiel extraordinaire de notre technologie qui permet aux industries ultra polluantes de recourir à des solutions alternatives respectueuses de l’environnement et économiquement viables », déclare Benoît Illy, Co-fondateur et Directeur général de Fairbrics.

Actuellement, le polyester représente 60% de tous les textiles produits dans le monde et un tiers émissions de gaz à effet de serre de l’industrie de la mode. En remplaçant un produit pétro-sourcé par un produit à base de CO 2 , Fairbrics apporte aux industries à forte intensité énergétique une solution écologique et rentable une fois à l’échelle industrielle. Fairbrics cible en priorité le marché de la mode et a déjà noué des partenariats avec plusieurs grandes marques comme H&M, On-Running et Aigle. Elle prévoit de diversifier sa plateforme technologique avec des produits destinés à d’autres marchés, comme les équipements sportifs, l’automobile et le packaging.

A propos de Fairbrics

Fairbrics est une entreprise de chimie verte créée en 2019 et basée à Paris. Elle a développé une plateforme technologique brevetée qui transforme les émissions de CO 2 en polyester ultra performant et apporte aux industries à forte intensité énergétique une solution respectueuse de l’environnement et économiquement viable. Fairbrics s’est fixé comme mission de lutter contre le changement climatique selon une démarche industrielle reposant sur l’économie circulaire. Sa technologie a été démontrée en laboratoire. Fairbrics a noué plusieurs partenariats avec de grandes marques comme H&M, On-Running et Aigle. A côté de la mode, l’entreprise prévoit de diversifier sa plateforme technologique avec des produits destinés à d’autres marchés pour lesquels le polyester est un composant essentiel, en particulier l’automobile et le packaging. Fairbrics a remporté de nombreux concours d’innovation nationaux et internationaux : Circular Challenge de Citeo, French Tech Green20, I-Nov, Cleantech Open France, Global Challenge Award de la Fondation H&M. Pour plus d’information : www.fairbrics.co

Partenaires du projet d’accélération industrielle de Fairbrics

Les participants au projet d’accélération industrielle de la technologie de Fairbrics sont l’Université d’Anvers (Belgique), TECNALIA (Espagne), Lappeenrannan Lahden teknillinen yliopisto (Finlande), AIMPLAS (Espagne), CiaoTech (Italie), Deutsche institute fur textil- und faserforschung denkendorf (Allemagne), CITY OF LAPPEENRANTA VILLMANSTRAND (Finlande), DIGIOTOUCH OU (Estonie), Faurecia (France), Naldeo (France), SurePure (Belgique), Les Tissages de Charlieu (France).