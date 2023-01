H3 Dynamics et Hylium Industries unissent leurs forces pour promouvoir les capacités de vol à hydrogène-électrique liquide

H3 Dynamics on-demand hydrogen production, storage and filling trailer system named "H2FIELD" now adding liquid hydrogen on-demand as its next step. (Photo: Business Wire)

TOULOUSE, France et SÉOUL, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--H3 Dynamics et Hylium Industries unissent leurs forces pour optimiser les performances du vol hydrogène-électrique à émission nulle, en combinant les capacités de solutions de stockage et de liquéfaction de l’hydrogène liquide de Hylium, et les nacelles distribuées à propulsion hydrogène-électrique, les piles à combustible ultra-légères, et les nouvelles stations de ravitaillement de drone à hydrogène de H3 Dynamics.

Le passage à l’hydrogène liquide représente une avancée significative des capacités pour les petits systèmes sans pilote à alimentation électrique. L’hydrogène cryogénique (liquide) stocke 3 fois plus d’énergie que le gaz comprimé pour le même volume. Cela signifie que les drones de livraison seront en mesure de voler plus loin, et que les missions de cartographie et ISR pourraient être réalisées à une échelle beaucoup plus grande.

Pour illustrer cette avancée, le même UAV à propulsion hydrogène-électrique de 25 kg, présenté par H3 Dynamics en juillet dernier en France, pourra voler plus de 900 km avec un seul remplissage. Avec l’hydrogène sous pression, l'autonomie est réduite à 400 km, ce qui est encore 3 fois plus qu’un équivalent alimenté par batterie.

"Lorsqu’elles sont combinées, nos solutions inégalées atteignent la performance maximale mondiale pour les vols électriques à basse altitude", déclare Taras Wankewycz, PDG de H3 Dynamics. "Nous sommes fiers de travailler avec Hylium pour faire passer la propulsion de vol hydrogène-électrique au niveau supérieur."

Maintenant, toutes les différentes formes de drones et UAV à hydrogène alimentés par H3 Dynamics, y compris les dirigeables à hydrogène, les multi-rotors, les appareils à décollage et atterrissage vertical (VTOL), ont un moyen d’augmenter les durées de vol par un autre facteur de 3 par rapport aux systèmes à hydrogène sous pression, ou par un facteur de 10 par rapport aux batteries.

En outre, H3 Dynamics a récemment annoncé une première production d’hydrogène et une station mobile de ravitaillement en hydrogène automatisée pour les opérations d’UAV à hydrogène. Nommée H2FIELD, la station mobile produit de l’hydrogène à partir de l’eau et fournit des réservoirs d’hydrogène gazeux comprimé à l’opérateur avec peu d’interventions humaines et aucune expertise requise en matière d’hydrogène. Le partenariat de H3 Dynamics et Hylium améliorera la station afin qu’elle puisse remplir les réservoirs d’hydrogène liquide.

Développée en Corée du Sud, la technologie de pointe de Hylium fournit l’une des solutions les plus avancées et a déjà fait ses preuves dans un certain nombre d’applications. La Corée du Sud dirige également le développement de la normalisation du LH2. Une proposition locale a été acceptée comme projet de norme par un comité mondial de l’ISO.

Les technologies de Hylium et H3 Dynamics sont en cours d’intégration pour tenter une traversée de 3 300 km de l’Atlantique Sud, dans le cadre d’un programme mené par ISAE SUPAERO Toulouse, l’une des principales écoles d’ingénierie aérospatiale au monde. L’équipe de H3 Dynamics a développé une conception de fuselage spéciale qui permet de stocker un petit réservoir de LH2 et de gérer le comportement thermique de tous les sous-systèmes de propulsion.

La technologie LH2 constituera également une prochaine étape dans la feuille de route des nacelles à propulseurs à hydrogène-électrique de H3 Dynamics. Un premier drone cargo bimoteur propulsé par ces nacelles autonomes a décollé dans le ciel de Paris au cours de l’été 2022, utilisant deux réservoirs d’hydrogène comprimé, un dans chaque nacelle. L’objectif est dorénavant de les remplacer par des réservoirs d’hydrogène liquide avec une construction plus légère et une capacité de carburant plus élevée.

À propos de H3 Dynamics www.h3dynamics.com

H3 Dynamics a pour mission de décarboner l’aviation grâce à une solution technologique unique autour de la propulsion hydrogène-électrique distribuée, ainsi qu'à des solutions de ravitaillement en hydrogène et d’énergie aéroportuaire. La société a créé une approche unique pour réduire les risques liés aux développements à long terme de l’aviation à l’hydrogène en commençant commercialement avec de petites solutions évolutives. H3 Dynamics emploie 93 membres de l’équipe dans ses trois sièges régionaux à Toulouse, Austin et Singapour. La société est un membre de l'Alliance pour l'aviation zéro émission de la Commission européenne, du Sustainable Aero Lab, du Lufthansa Cleantech Hub, de l'Alliance de Paris pour la mobilité aérienne avancée, et de l'Aerospace Valley à Toulouse.

À propos de Hylium Industries: http://hylium-industries.com/

HYLIUM INDUSTRIES, INC. a été créée en 2014 en tant que société de capital-risque de l’Institut coréen des sciences et de la technologie (KIST). Depuis lors, Hylium a développé les premières technologies de fabrication et de stockage d’hydrogène liquide cryogénique de la Corée avec le soutien du gouvernement coréen en matière de R&D.

Hylium a mis au point diverses technologies liées au système de liquéfaction de l’hydrogène et détient plus de 20 brevets et droits de propriété intellectuelle, avec d'autres brevets en attente. En 2015, les technologies de Hylium Industries ont été récompensées lors de la Cryogenic Engineering Conference par un prix commémoratif Russel B. Scott pour la meilleure application en technologie de liquéfaction de l’hydrogène à petite capacité.

