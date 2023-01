PriceSmart anuncia projeto conjunto de plataforma de tecnologia com a Toshiba Global Commerce Solutions

PriceSmart is the first retailer in Latin America to adopt the ELERA™ Commerce Platform from Toshiba Global Commerce Solutions as the international membership warehouse club looks to transform its front-end experience for its members. (Photo: Business Wire)

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.--(BUSINESS WIRE)--A PriceSmart é o primeiro varejista da América Latina a adotar a Plataforma Comercial ELERATM da Toshiba Global Commerce Solutions, alinhado à sua busca por transformar a experiência na frente de loja para os membros deste clube internacional de compras.

"Estamos honrados que PriceSmart escolheu a Toshiba como sua parceira de transformação, tirando proveito do poder de nossa plataforma para reinventar seu ambiente de varejo e criar uma maior conexão com seus membros", disse Bill Campbell, Vice-Presidente Sênior e Head de Vendas Globais da Toshiba Global Commerce Solutions. "Desde o início, a transparência e a comunicação aberta quanto ao objetivo geral do projeto, seus cronogramas e a abordagem da implementação foram fatores-chave para estabelecer este relacionamento."

Como varejista altamente qualificado e tecnicamente experiente, o recurso de autocapacitação da plataforma ELERA foi crucial na decisão da PriceSmart de incorporá-la em toda sua área de TI da gestão de varejo. O recurso permite que reajam às rápidas mudanças nos negócios e na tecnologia, ao mesmo tempo em que incorporam novas funcionalidades e ofertas de forma ágil e autodirigida. Além disto, sua ampla base de operações em diversos países cria oportunidades únicas para melhores tempos de resposta.

"Selecionamos a plataforma ELERA para ampliar nosso escopo abrangente de serviços e ofertas a nossos membros", disse Juan Ignacio Biehl, Vice-Presidente Executivo de Experiência Digital e Diretor de Tecnologia da PriceSmart. "Também foi importante para nossa equipe estabelecer e aprender juntos as bases da solução de software de PDV a fim de determinar recursos específicos para nossas necessidades de varejo."

O lançamento irá começar ao substituir o atual sistema de PDV legado da PriceSmart pela plataforma ELERA. Com suporte da principal parceira de negócios da Toshiba, a Rhiscom, a Toshiba irá prestar serviços e atualizar o hardware e sistemas operacionais de varejista como parte de uma atualização abrangente de soluções de ponta a ponta. Líderes do setor em integração de sistemas, os desenvolvedores da Rhiscom irão ajudar a garantir uma implementação de software perfeita, que irá se estender aos serviços de consultoria e manutenção à medida que o projeto avança. O sistema operacional TCx®Sky da Toshiba também será instalado no novo hardware fornecido pela GBM, outro parceiro da Toshiba.

"Como líder mundial em tecnologia para lojas de varejo, esperamos trabalhar com a PriceSmart e nosso valiosa parceira de negócios, Rhiscom, a fim de oferecer uma experiência envolvente e única em seus clubes na América Latina", prosseguiu Campbell.

A Toshiba continua conquistando o interesse positivo de clientes, parceiros e analistas do setor desde o lançamento da plataforma ELERA. Neste ano, a empresa foi nomeada como líder no IDC MarketScape, na categoria "Fornecedores Mundiais de Software de Ponto de Venda para o Varejo de Supermercados e Lojas de Alimentos”. Avaliação de fornecedores de 2022 (doc #US46743220, maio de 2022)."

Sobre a Toshiba Global Commerce Solutions

A Toshiba Global Commerce Solutions é líder global de participação de mercado em soluções integradas para lojas de varejo e a primeira escolha de varejo para soluções de comércio unificado. Juntamente com uma equipe global de parceiros comerciais dedicados, promovemos o futuro do varejo com soluções de comércio inovadoras que aprimoram o envolvimento dos clientes, transformam a experiência na loja e aceleram a transformação digital. Para saber mais, acesse commerce.toshiba.com e nos acompanhe no Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube.

Sobre a PriceSmart

A PriceSmart, com sede em San Diego, possui e opera clubes de compras para sócios, no estilo americano, na América Latina e no Caribe, vendendo mercadorias e serviços de alta qualidade a preços baixos a seus associados. A PriceSmart opera 50 clubes de compras em 12 países e um território dos EUA (nove na Colômbia, oito na Costa Rica, sete no Panamá, cinco na República Dominicana, cinco na Guatemala, quatro em Trinidad, três em Honduras, dois em El Salvador, dois na Nicarágua e dois na Jamaica, um em Aruba, um Barbados e um nas Ilhas Virgens dos EUA). Além disto, a Empresa planeja abrir em 2023 um clube de compras também em San Miguel, El Salvador, e outro em Medellín, na Colômbia. Assim que estes dois novos clubes forem abertos, a Empresa irá operar 52 clubes de compras.

