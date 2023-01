Deenova poursuit son inarrêtable croissance sur le marché français, avec l'obtention de 6 nouveaux contrats

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova confirme son leadership incontesté sur le marché français de l'automatisation des pharmacies hospitalières en annonçant six nouveaux contrats en France pour 10 solutions de mécatronique D3 ACCED leaders du marché après avoir remporté l'appel d'offres de l'UNIHA. Trois ont été octroyées respectivement par le Centre Hospitalier de Béziers et le Centre Hospitalier de Troyes, et une respectivement par l'Établissement public départemental de santé de Gorze, par l'Établissement public de santé mentale de l'Aube à Brienne-Le-Château, par le Centre Hospitalier Alpes Léman à Contamine-sur-Arve, et par l'Hôpital de Sallanches.

Loïc Bessin, directeur de Deenova France, a affirmé que « c'était la meilleure façon dont nous pouvions démarrer 2023. Cela confirme notre leadership incontesté en France. Plus de 50 établissements de santé ont choisi nos solutions robotisées en raison de leur fiabilité, de leur rapidité et de leur facilité d'utilisation. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, voire s'accélère, car la demande en solutions de sécurisation de la dispensation se développe activement. »

Christophe Jaffuel, directeur commercial de Deenova, d'ajouter : « je suis très fier des résultats de notre branche française, qui a réalisé des ventes records ces 3 dernières années. La France a grandement contribué à la croissance du chiffre d'affaires européen de la société, parallèlement à notre entrée réussie sur les marchés d'Allemagne, d'Espagne, du Royaume-Uni et de la Pologne. »

Le Centre Hospitalier de Béziers fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire Ouest-Hérault, en région Occitanie dans le Sud de la France, et englobe des services de soins d'urgence, de chirurgie, de diverses spécialités médicales, de soutien psychologique et de dépistage.

Gorze est une commune de la région Grand Est dans le Nord-Est de la France et l'Établissement public départemental de santé compte 310 lits.

C'est également dans la région Grand Est que se situe l'Établissement public de santé mentale de l'Aube à Brienne-Le-Château, une clinique psychiatrique recevant des adultes en consultation de jour, et comptant des lits de géronto-psychiatrie ainsi qu'une unité d'hospitalisation de moyenne durée recevant des prisonniers.

Le Centre Hospitalier de Troyes, chef-lieu du département de l'Aube, possède 11 centres couvrant toutes les disciplines médicales, chirurgicales et médico-techniques, et compte plus de 1 000 lits.

Contamine-sur-Arve est une commune de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans l'Est de la France. Le Centre Hospitalier Alpes-Léman offre 700 lits et places, et compte plus de 2 000 professionnels aidant 1 300 personnes chaque jour.

L'Hôpital de Sallanches est l'un des 5 sites des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, tous situés au cœur de 3 domaines skiables connus dans le monde entier, au pied du mont Blanc, dans le département de Haute-Savoie. Plus de 1 000 professionnels de santé travaillent au sein de 6 pôles dédiés, allant de la chirurgie aux soins intensifs et à la gériatrie, couvrant une zone de 120 000 habitants permanents et où viennent aussi de très nombreux touristes en haute saison.

Deenova est le chef de file incontesté des solutions mécatroniques (robotique et automatisation) pour la traçabilité totale en circuit fermé des médicaments et des dispositifs médicaux basés sur la RFID dans le secteur des soins de santé. Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova continueront de contribuer à alléger la pression croissante à laquelle font face les professionnels des soins de santé pour accroître la sécurité des patients, réduire les erreurs de traitement, les quantités de déchets et les détournements de substances contrôlées, maîtriser les coûts et diminuer l'écart entre l'augmentation du nombre de patients/de l'acuité de leurs besoins et la pénurie de personnel de santé. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables ou à usage unique, avec une économie de coûts attendue comprise entre 15 % et 25 %.

Pour de plus amples informations sur ses solutions leaders du marché, visitez le site www.deenova.com.

