HARMAN Automotive und Ferrari schließen Partnerschaft, um bereits heute das Fahrerlebnis der Zukunft zu bieten

STAMFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--HARMAN, ein Unternehmen für Automobiltechnologie und Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd. mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von verbraucherorientierten Erlebnissen, die den Standards der Automobilindustrie genügen, gab heute eine mehrjährige, umfangreiche Partnerschaft mit Ferrari bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist, bereits heute die nächste Generation von Erlebnissen im Fahrzeuginnenraum auf den Markt zu bringen. Ferrari wird die HARMAN Ready Upgrade Hard- und -Software nutzen, um schnell und kosteneffizient nachrüstbare Erlebnisse auf Unterhaltungselektronik-Niveau in den Innenraum seiner Fahrzeugpalette zu bringen. Die Partnerschaft erstreckt sich auch auf die Rennstrecke, da HARMAN Automotive ab der Formel-1-Saison 2023 exklusiver „In-Cabin Experience Team Partner“ der Scuderia Ferrari wird.

"Unsere Partnerschaft vereint zwei Marken, die für ihre Exzellenz sowie für das Erweitern der Grenzen von Technologie und Innovation bekannt sind", sagt Benedetto Vigna, CEO von Ferrari. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HARMAN, um unseren Vorsprung im Innenraum-Design auszubauen und unseren Kunden ein unvergleichliches Fahrerlebnis zu bieten.“

Die Partnerschaft mit Ferrari ist der jüngste Meilenstein auf dem Weg von HARMAN Automotive zum führenden Anbieter von Automobilelektronik für erstklassige Erlebnisse im Fahrzeuginnenraum. Dieser Wandel wurde kürzlich mit der Vorstellung von sechs neuen, einsatzbereiten Produkten auf der CES 2023 beschleunigt. Diese bieten spezifische Vorteile für die Sicherheit, das Wohlbefinden, die Unterhaltung und die Konnektivität im Fahrzeug.

Hierzu gehört auch HARMAN Ready Upgrade, das die Zeit für die Markteinführung sowie die Kosten für neue Funktionen für Automobilhersteller erheblich senkt. Verbraucher können dank HARMAN Ready Upgrade ihr eigenes Fahrzeugerlebnis auf einfache Art und Weise nachrüsten und verbessern. Ready Upgrade verwandelt das Auto in ein modernes elektronisches Gerät, das, ähnlich wie ein Smartphone, jederzeit mit neuen Funktionen und Diensten aktualisiert und personalisiert werden kann.

Für Ferrari wird Ready Upgrade an die jeweiligen Netzwerkkonfiguration im Fahrzeug angepasst und optimiert so die Leistung, ohne dass in umfangreiche Softwareentwicklung investiert werden muss. Dies beschleunigt die Entwicklung differenzierter und markentypischer Fahrerlebnisse.

"HARMAN Automotive und Ferrari verfügen beide über die Expertise, Zielstrebigkeit und Innovationsfokussierung, die perfekt dafür geschaffen ist, eine neue Ära des Autofahrens einzuleiten", sagte Christian Sobottka, Präsident von HARMAN Automotive. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Kombination Erlebnisse liefern wird, die Verbraucher begeistern und unser Wertversprechen von ‚Consumer Experiences. Automotive Grade.‘ zum Leben erwecken werden – sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Straße."

Weitere Informationen zur Partnerschaft von HARMAN Automotive und Ferrari finden Sie unter diesem Link: https://car.harman.com/insights/blog/harman-automotive-and-ferrari-partner-to-drive-the-in-cabin-experience-to-the-next-level.

Über HARMAN

HARMAN entwickelt und produziert vernetzte Produkte und Lösungen für Autohersteller, Endkunden und Unternehmen weltweit. Dazu zählen unter anderem Connected-Car-Lösungen, Audio- und visuelle Produkte, Automatisierungslösungen sowie Connected Services. Dank zahlreicher Premiummarken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® zählt HARMAN zu den weltweit führenden Unternehmen in seinen Kundensegmenten. Das Unternehmen wird seit Generationen von Audiophilen weltweit geschätzt und rüstet einige der bekanntesten Künstler und Auftrittsorte mit seinen Produkten und Lösungen aus. Mehr als 50 Millionen Autos auf den Straßen sind heute bereits mit HARMAN Audio- und Connected-Car-Systemen ausgestattet. Die Softwarelösungen des Unternehmens treiben Milliarden von mobilen Endgeräten und Systemen an, die über alle Plattformen vernetzt, integriert, personalisiert, adaptiert und gesichert sind – egal ob zu Hause, in der Arbeit, im Auto oder unterwegs. HARMAN beschäftigt aktuell rund 30.000 Angestellte in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Seit März 2017 ist HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd.

