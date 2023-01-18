平流層探索領導者World View將透過與Leo Holdings Corp. II的特殊目的收購交易上市

亞利桑那州圖森--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--平流層探索和飛行領域的全球領導者World View和上市特殊目的收購公司Leo Holdings Corp. II (“Leo”) (NYSE: LHC)今天宣佈，雙方已達成最終業務合併協定，這將使World View成為上市公司。該交易為合併後公司估出的預估企業價值為3.5億美元。交易完成後，合併後的公司將繼續以World View的名義營運。

World View計畫利用這筆資金將其全球遙測業務擴展到新的市場和產業，讓它們享受平流層遙測帶來的獨特優勢，這些優勢是傳統衛星影像或固定翼飛機監測所不具備的。World View還將繼續發展新一代的能力，包括太空觀光和研究與教育業務。

交易概述

透過與Leo進行這項交易，假設沒有股東選擇贖回與擬議業務合併有關的股份，且雙方預期目標收入7500萬美元的擬議交易融資實施完成，World View可能會收到高達1.21億美元的總收入。

World View和Leo的董事會一致批准了這項交易。該交易需要獲得World View股東和Leo股東的批准，還需符合其它慣例成交條件，預計將在2023年第二季完成。

包括合併協定副本在內的有關擬議交易的其它相關資訊，將在Leo Holdings Corp. II遞交給美國證券交易委員會(SEC)的Form 8-K當期報告中提供，並可在www.sec.gov取得。

World View投資亮點

成熟的後營收階段公司，擁有強大的國家安全、研究與商業策略性夥伴關係，並已簽訂多項合作備忘錄(MOU)

在多個不同垂直領域擁有近期營收可見性

經驗證的技術為龐大且不斷成長的目標市場帶來價值

擁有受專利保護的科技和製程，提供有吸引力的進入壁壘

恪守以地球為先的企業精神，包括優先考慮平流層飛行，以加強瞭解和保護地球脆弱的生態系統

擁有極具遠見卓識和豐富經驗的世界級團隊，在平流層飛行和遙測服務方面擁有深厚的執行經驗和專長

World View總裁兼執行長Ryan M. Hartman表示：「今天宣布的消息是World View商業模式的重要里程碑。我們的存在是為了激勵、創造和探索徹底改善未來的新觀點。與Leo的合併讓我們能夠擴大自身經驗證的專長和強大的策略性合作夥伴關係基礎，從而因應市場對平流層資料和分析日益成長的需求。」

到2027年底，全球遙測市場預計將成長到230億美元，複合平均年成長率為9.8%（Hexa Research，2019）。World View認為，這種成長將來自各個垂直領域，包括國防和國家安全、能源和電力、農業、氣象監測和其它商業行業。

Leo總裁兼執行長Lyndon Lea表示：「World View已經成為蓬勃發展的平流層經濟的領導者，在幾項關鍵的策略性合作夥伴關係和專利保護技術方面取得了顯著成功。我們將World View經實務檢驗的商業模式和使命驅動的未來願景與Leo團隊的機構知識相結合，對World View將商業和政府產品推向全球的能力感到振奮且極具信心。」

填補遙測領域的重大不足

World View透過平流層氣球進行遙測的獨特方法具有傳統衛星影像和固定翼飛機影像所不具備的顯著優勢。World View飛行氣球與地球的距離是傳統衛星的五分之一，能夠為客戶提供卓越的影像解析度。此外，World View透過專有的高度控制技術，提供長達45天的連續飛行，同時提供持久的小半徑站，一次可在特定關注區域上空停留數週。

World View的可配置平流層遙測系統讓政府、組織和商業實體能夠收集資料和分析結果，從而符合各種任務標準。酬載的多功能性使系統能夠同時從多個感測器收集資料，包括電子光學、短波紅外線和中波紅外線、雷達、高光譜、熱能等。

平流層遙測飛行收集的資料為廣泛和迅速擴大的用例中的行動提供資訊，包括：

指揮、控制、通訊、電腦、情報、監視和偵察(C4ISR)

資產監測

供應鏈追蹤

管線和公用事業線路檢查

甲烷偵測

非侵入式能源探勘

野火和風暴追蹤

氣候變遷研究

農業監測

海事監測

通訊

主要策略性合作夥伴關係和合作備忘錄

World View透過超過120次的平流層飛行和10,275,000英尺的垂直飛行，為重要的政府和商業組織提供遙測服務，其中包括美國太空總署、美國國家海洋和大氣管理局、美國國防部、美國空軍、內華達山脈公司、雷神科技公司、美國西南研究所等機構。

World View還擁有多項重要的有效策略性合作夥伴關係和合作備忘錄，包括內華達山脈公司、ScepterAir/埃克森美孚和Infleqtion。World View預期，這些合作夥伴關係將推動多個關鍵產業的平流層遙測服務不斷進步，填補現有太空影像和分析連續體的重大不足。

未來業務

在探索和創新精神的鼓舞下，World View不斷尋找從平流層探索和更加瞭解地球的新方法。這包括加強瞭解平流層本身。平流層是大氣層中尚未被充分研究的氣層，為科學家、教育工作者和學生設計專門的研究和教育任務提供了重要機會。World View目前正在制定更強大的研究和教育任務計畫，以推進這些科學任務，例如World View與NASA合作，將學生實驗帶入平流層。

除了World View迅速成長的遙測業務外，World View於2021年10月宣佈未來將進軍太空觀光和探索業務。這個新一代業務部門以World View在平流層飛行和導航方面的專利技術、專長和經驗為基礎。在公佈這一未來業務後不到一年的時間裡，已經有超過1200名參與者預訂5萬美元的席位，是迄今為止太空觀光類別中售出的最大席位數量。

如欲瞭解關於World View在開創平流層經濟方面所擁有專長的更多資訊，請造訪worldview.space。

顧問

Kirkland & Ellis LLP擔任Leo的法律顧問。Guggenheim Securities擔任World View的獨家財務顧問，Cooley LLP擔任World View的法律顧問。作為交易的一部分，Leo已與New Vista Capital建立合作夥伴關係，為Leo成熟的團隊增加產業專家，團隊將在交易完成後繼續為合併後的公司提供諮詢。

關於World View

World View是首屈一指的全球平流層探索公司，成立於2012年，總部位於亞利桑那州圖森。World View擁有大量成功的平流層飛行記錄，正在引領平流層探索的新時代，將人類對地球的認識和理解提升到鼓舞人心的新高度。World View懷有對更光明未來的更清晰願景，其存在是為了激勵、創造和探索徹底改善未來的新觀點。透過其傳統的遙測業務和Stratollite®影像技術，以及在研究和工程任務及太空觀光與探索方面令人振奮的未來計畫，World View正在努力確保其最終目標：尊重地球，以便子孫後代有幸稱之為家園。如欲瞭解更多資訊，請造訪worldview.space。

關於Leo Holdings Corp. II和Leo Holdings

Leo Holdings Corp. II目前在紐約證券交易所上市，股票代碼為LHC，是一家特殊目的收購公司(SPAC)，致力於投資旨在顛覆現有產業或商業模式的創業型成長公司，以及能夠在不斷演變的數位資訊時代利用不斷變化的消費者行為來創造獲得巨額回報的機會，進而蓬勃發展的企業。Leo Holdings Corp. II是特殊目的收購公司計畫Leo Holdings的一部分。Leo Holdings由Lion Capital的負責人建立，而Lion Capital由創辦人兼管理合夥人Lyndon Lea領導。Leo Holdings的管理團隊擁有在全球掌管和經營業務的豐富經驗，並且已經一起合作了20多年。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://leoholdings.com/。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿中包含的某些非歷史事實的陳述是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常帶有「認為 」、「可能 」、「將 」、「估計 」、「繼續 」、「預期 」、「打算 」、「期望 」、「應該 」、「會 」、「計畫 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「未來 」、「展望 」等詞語，以及預測或指示未來事件或趨勢或非歷史事件陳述的類似表達形式。除當前或歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的全部陳述，包括關於World View與Leo的擬議業務合併（「業務合併 」）、Leo完成擬議交易的能力、擬議交易的預期收益和合併後公司的未來財務表現（包括財務預測），以及合併後公司的策略、未來營運、預估財務狀況、預估收入成長、前景預期、預估市場成長、規模和機會、預估開發時間表和流程、監管機構的預期批准和相關時間、管理層的計畫和目標、World View的未來能力、產品和市場機會、獲得和保持策略性關係的能力、遙測能力和成長潛力，以及關於遙測和太空觀光市場成長預期的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述是根據各種假設（無論是否在本新聞稿中指明）以及World View和Leo管理層目前的預期，並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅為說明目的而提供，不打算作為也不得被任何投資人視為對事實或機率的保證、保證、預測或明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並將與假設不同。許多實際事件和情況是World View和Leo無法控制的。這些前瞻性陳述受到眾多風險和不確定性的影響，包括但不限於：雙方未能成功或及時完成業務合併，包括任何必要的監管批准未能取得、遭到延遲或受到可能對合併公司產生不利影響的意外情況影響的風險，或未能獲得業務合併的預期利益的風險；業務合併可能無法在Leo的業務合併期限前完成的風險；未能實現業務合併的預期收益；與World View預測財務資訊的不確定性有關的風險；發生任何可能導致最終業務合併協議終止的事件、變化或其他情況；交易的宣佈或懸而未決對World View的業務關係、經營業績和業務的整體影響；業務合併擾亂World View目前的計畫和營運的風險；與World View的資金需求和獲得足夠融資的能力有關的風險；可能對World View或對Leo提起之與業務合併或任何相關協定有關的任何法律訴訟的結果；維持Leo證券在全國性證券交易所上市的能力；國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化以及合併後資本結構的變化；業務合併完成後實施業務計畫、預測和其他預期的能力，以及識別和實現其他機會的能力；與World View的業務推出和預期業務里程碑的時間有關的風險；競爭對World View業務的影響；在不斷變化和不確定的總體經濟狀況下，如高通貨膨脹和經濟衰退環境下，經營和有效管理成長的風險；如果內部流程和資訊科技系統沒有得到適當維護，World View的業務將面臨風險；與World View對獨立承包商和第三方的營運依賴相關的風險；與World View對某些供應商的依賴相關的風險，包括最近的全球供應鏈放緩和中斷；與World View國際業務相關的風險和不確定性，包括可能損害World View財務狀況的跨境投資限制；提高利潤和成本效率的能力；與新冠疫情有關的持續風險；以及與World View開發其產品的能力以及在預期時間計畫內獲得監管批准或達到里程碑的能力或根本無法達成相關的風險。上述因素清單並不詳盡。請仔細考慮上述因素和其他風險和不確定性，這些風險和不確定性見於Leo的Form S-1註冊聲明的最終招股說明書（修訂版）（檔案編號：333-249676）、Leo將向美國證券交易委員會遞交的Form S-4註冊聲明，以及Leo不時向美國證券交易委員會遞交或可能遞交的其他文件中的「風險因素」部分。這些文件發現並提出其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異的重要風險和不確定性。如果這些風險中的任何一個成為事實或我們的假設證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有一些Leo或World View目前不知道的風險，或Leo或World View目前認為不重要的風險，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果不同。此外，前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日Leo和World View對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Leo和World View預期，後續事件和發展將導致Leo和World View的評估發生變化。然而，雖然Leo和World View可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述，但Leo和World View特別聲明沒有義務這樣做。這些前瞻性陳述不應作為Leo和World View在本新聞稿發佈日期之後任何日期的評估依據。因此，不應過分依賴這些前瞻性陳述。本新聞稿中的某些市場資料資訊是根據World View和Leo管理層的估計。World View和Leo在本新聞稿中使用的產業、市場和競爭地位資料來自內部估計和研究，以及第三方的產業出版物和研究、調查和研究。World View和Leo認為，截至本新聞稿發佈之日，其估計是準確的。然而，由於World View或Leo獲得一些估計資料的方法，或者由於原始資料的可獲得性和可靠性受到限制以及資料收集過程的自願性質，這一資訊並非總能得到驗證，因此這一資訊可能會證明是不正確的。

重要資訊

Leo計畫向SEC遞交Form S-4註冊聲明（修訂版或補充版，簡稱「註冊聲明」），其中將包括Leo的初步委託書/招股說明書。該初步委託書/招股說明書將連同就擬議業務合併和註冊聲明中可能描述的相關事項徵求Leo股東投票的委託書，以及與業務合併所發行證券的要約和出售相關的招股說明書一起分發給Leo普通股持有人。註冊聲明宣佈生效後，Leo將郵寄最終委託書/招股說明書和其他相關文件給其股東。建議Leo的股東和其他利害關係者在可能的情況下閱讀初步委託書/招股說明書及其修訂版，以及與Leo為批准業務合併和相關事項而召開的股東大會徵集委託有關的最終委託書/招股說明書，因為委託書/招股說明書將包含有關Leo和World View以及擬議業務合併的重要資訊。

Leo將在就擬議企業合併及相關事項進行表決而設定的登記日之前郵寄最終委託書/招股說明書給其股東。股東也可以向Leo Holdings Corp. II索取，以免費獲得這些委託書/招股說明書的副本，地址：21 Grosvenor Pl, London SW1X 7HF, United Kingdom；電子郵件：brown@leo.holdings，也可從SEC的網站www.sec.gov上免費獲取。

徵集參與者

本新聞稿並非向任何投資人或證券持有人徵集委託書。然而，Leo、World View和Leo Investors II Limited Partnership及其各自的董事、高層人員和其他管理人員和員工可被視為就擬議的業務合併及相關事宜向Leo的股東徵集委託書的參與者。當與擬議企業合併相關的委託書/招股說明書遞交給美國證券交易委員會後，投資人和證券持有人可以從中獲得有關Leo和World View董事和高層人員的姓名、從屬關係和利益的更多詳細資訊。這些文件可從上述來源免費獲得。

非要約或徵集

本新聞稿僅供參考，不構成也不應構成任何證券的出售要約或出售要約的徵集或購買或認購要約的徵集或任何批准投票的徵求，如果在司法管轄區內，此類要約、徵集或出售在根據此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前屬非法行為，則也不應在此類任何司法管轄區內進行任何證券的出售、發行或轉讓。除非透過符合1933年《證券法》（修訂版）第10節要求的招股說明書，或根據適用法律，否則不得發行證券。

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