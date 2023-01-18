平流层探索领导者World View将通过与Leo Holdings Corp. II的特殊目的收购交易上市

亚利桑那州图森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--平流层探索和飞行领域的全球领导者World View和上市特殊目的收购公司Leo Holdings Corp. II (“Leo”) (NYSE: LHC)今天宣布，双方已达成最终业务合并协议，这将使World View成为一家上市公司。该交易为合并后公司估出的预估企业价值为3.5亿美元。交易完成后，合并后的公司将继续以World View的名义运营。

World View计划利用这笔资金将其全球遥感业务扩展到新的市场和行业，让它们享受平流层遥感带来的独特优势，这些优势是传统卫星成像或固定翼飞机监测所不具备的。World View还将继续发展新一代的能力，包括太空旅行和研究与教育业务。

交易概述

通过与Leo进行这项交易，假设没有股东选择赎回与拟议业务合并有关的股份，且双方预期目标收入7500万美元的拟议交易融资实施完成，World View可能会收到高达1.21亿美元的总收入。

World View和Leo的董事会一致批准了这项交易。该交易需要获得World View股东和Leo股东的批准，还需满足其它惯例成交条件，预计将在2023年第二季度完成。

包括合并协议副本在内的有关拟议交易的其它相关信息将在Leo Holdings Corp. II提交给美国证券交易委员会(SEC)的Form 8-K当前报告中提供，并可在www.sec.gov获取。

World View投资亮点

是一家成熟的后营收阶段公司，拥有强大的国家安全、研究与商业战略伙伴关系，并已签订多项谅解备忘录(MOU)

在多个不同垂直领域拥有近期营收可见性

经验证的技术为庞大且不断增长的目标市场带来价值

拥有受专利保护的技术和工艺，提供有吸引力的准入壁垒

恪守以地球为先的企业精神，包括优先考虑平流层飞行，以更好地了解和保护我们星球脆弱的生态系统

拥有极具远见卓识和丰富经验的世界级团队，在平流层飞行和遥感服务方面拥有深厚的执行经验和专长

World View总裁兼首席执行官Ryan M. Hartman表示：“今天的公告是World View商业模式的一个重要里程碑。我们的存在是为了激励、创造和探索彻底改善未来的新视角。与Leo的合并让我们能够扩大自身经验证的专长和强大的战略合作伙伴关系基础，从而满足市场对平流层数据和分析的日益增长需求。”

到2027年底，全球遥感市场预计将增长到230亿美元，复合年均增长率为9.8%（Hexa Research，2019）。World View认为，这种增长将来自各个垂直领域，包括国防和国家安全、能源和电力、农业、气象监测和其它商业行业。

Leo总裁兼首席执行官Lyndon Lea表示：“World View已经成为蓬勃发展的平流层经济的领导者，在几项关键的战略合作伙伴关系和专利保护技术方面取得了显著成功。我们将World View经实践检验的商业模式和使命驱动的未来愿景与Leo团队的机构知识相结合，对World View将商业和政府产品推向全球的能力感到振奋和信赖。”

填补遥感领域的重大空白

World View通过平流层气球进行遥感的独特方法具有传统卫星成像和固定翼飞机成像所不具备的显著优势。World View飞行气球与地球的距离是传统卫星的五分之一，能够为客户提供卓越的成像分辨率。此外，World View通过专有的高度控制技术，提供长达45天的连续飞行，同时提供持久的小半径站，一次可在特定关注区域上空停留数周。

World View的可配置平流层遥感系统让政府、组织和商业实体能够收集数据和分析结果，从而满足各种任务标准。有效载荷的多功能性使系统能够同时从多个传感器收集数据，包括电子光学、短波红外和中波红外、雷达、高光谱、热能等。

平流层遥感飞行收集的数据为广泛和迅速扩大的用例中的行动提供信息，包括：

指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察(C4ISR)

资产监测

供应链跟踪

管道和公用事业线路检查

甲烷检测

非侵入式能源勘探

野火和风暴追踪

气候变化研究

农业监测

海事监测

通信

主要战略合作伙伴关系和谅解备忘录

World View通过超过120次的平流层飞行和10,275,000英尺的垂直飞行，为重要的政府和商业组织提供了遥感服务，其中包括美国国家航空航天局、美国国家海洋和大气管理局、美国国防部、美国空军、内华达山脉公司、雷神技术公司、美国西南研究所等机构。

World View还拥有多项重要的有效战略合作伙伴关系和谅解备忘录，包括内华达山脉公司、ScepterAir/埃克森美孚和Infleqtion。World View预计，这些合作伙伴关系将推动多个关键行业的平流层遥感服务不断进步，填补现有空间成像和分析连续体的关键空白。

未来业务

在探索和创新精神的鼓舞下，World View不断寻找从平流层探索和更好地了解地球的新方法。这包括更好地了解平流层本身。平流层是大气层中一个尚未被充分研究的气层，为科学家、教育工作者和学生设计专门的研究和教育任务提供了重要机会。World View目前正在制定更强大的研究和教育任务计划，以推进这些科学任务，例如World View与NASA合作，将学生实验带入平流层。

除了World View迅速增长的遥感业务外，World View于2021年10月宣布未来将进军太空旅行和探索业务。这个新一代业务部门以World View在平流层飞行和导航方面的专利技术、专长和经验为基础。在公布这一未来业务后不到一年的时间里，已经有超过1200名参与者预订了5万美元的席位，是迄今为止太空旅游类别中售出的最大席位数量。

如需了解关于World View在开创平流层经济方面所拥有专长的更多信息，请访问worldview.space。

顾问

Kirkland & Ellis LLP担任Leo的法律顾问。Guggenheim Securities担任World View的独家财务顾问，Cooley LLP担任World View的法律顾问。作为交易的一部分，Leo已与New Vista Capital建立合作伙伴关系，为Leo成熟的团队增加行业专家，团队将在交易完成后继续为合并后的公司提供咨询。

关于World View

World View是一家领先的全球平流层探索公司，成立于2012年，总部位于亚利桑那州图森。World View拥有大量成功的平流层飞行记录，正在引领平流层探索的新时代，将人类对地球的认识和理解提升到鼓舞人心的新高度。World View怀有对更光明未来的更清晰愿景，其存在是为了激励、创造和探索彻底改善未来的新视角。通过其传统的遥感业务和Stratollite®成像技术，以及在研究和工程任务及太空旅行与探索方面令人振奋的未来计划，World View正在努力确保实现其最终目标：尊重地球，以便子孙后代有幸称之为家园。如需了解更多信息，请访问worldview.space。

关于Leo Holdings Corp. II和Leo Holdings

Leo Holdings Corp. II目前在纽约证券交易所上市，股票代码为LHC，是一家特殊目的收购公司(SPAC)，致力于投资旨在颠覆现有行业或商业模式的创业型成长公司，以及能够在不断发展的数字信息时代利用不断变化的消费者行为获得巨额回报进而蓬勃发展的企业。Leo Holdings Corp. II是特殊目的收购公司计划Leo Holdings的一部分。Leo Holdings由Lion Capital的负责人组建，而Lion Capital由创始人兼管理合伙人Lyndon Lea领导。Leo Holdings的管理团队拥有在全球范围内掌管和运营业务的丰富经验，并且已经一起合作了20多年。如需了解更多信息，请访问https://leoholdings.com/。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿中包含的某些非历史事实的陈述是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常带有“认为”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语，以及预测或指示未来事件或趋势或非历史事件陈述的类似表达形式。除当前或历史事实陈述外，本新闻稿中包含的全部陈述，包括关于World View与Leo的拟议业务合并（“业务合并”）、Leo完成拟议交易的能力、拟议交易的预期收益和合并后公司的未来财务表现（包括财务预测），以及合并后公司的战略、未来运营、预估财务状况、预估收入增长、前景预期、预估市场增长、规模和机会、预估开发时间表和流程、监管机构的预期批准和相关时间、管理层的计划和目标、World View的未来能力、产品和市场机会、获得和保持战略关系的能力、遥感能力和增长潜力，以及遥感和太空旅游市场增长预期的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述是基于各种假设（无论是否在本新闻稿中指明）以及World View和Leo管理层目前的预期，并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅为说明目的而提供，不打算作为，也不得被任何投资者视为对事实或概率的保证、保证、预测或明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并将与假设不同。许多实际事件和情况是World View和Leo无法控制的。这些前瞻性陈述受到众多风险和不确定性的影响，包括但不限于：双方未能成功或及时完成业务合并，包括任何必要的监管批准未能取得、被推迟或受到可能对合并公司产生不利影响的意外情况影响的风险，或未能获得业务合并的预期利益的风险；业务合并可能无法在Leo的业务合并期限前完成的风险；未能实现业务合并的预期收益；与World View预测财务信息的不确定性有关的风险；发生任何可能导致最终业务合并协议终止的事件、变化或其他情况；交易的宣布或悬而未决对World View的业务关系、经营业绩和业务的总体影响；业务合并扰乱World View目前的计划和运营的风险；与World View的资本需求和获得足够融资的能力有关的风险；可能对World View或对Leo提起的与业务合并或任何相关协议有关的任何法律诉讼的结果；维持Leo证券在国家证券交易所上市的能力；国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化以及合并后资本结构的变化；业务合并完成后实施业务计划、预测和其他预期的能力，以及识别和实现其他机会的能力；与World View的业务推出和预期业务里程碑的时间有关的风险；竞争对World View业务的影响；在不断变化和不确定的宏观经济条件下，如高通货膨胀和经济衰退环境下，经营和有效管理增长的风险；如果内部流程和信息技术系统没有得到适当维护，World View的业务将面临风险；与World View对独立承包商和第三方的运营依赖相关的风险；与World View对某些供应商的依赖相关的风险，包括最近的全球供应链放缓和中断；与World View国际业务相关的风险和不确定性，包括可能损害World View财务状况的跨境投资限制；提高利润和成本效率的能力；与新冠疫情有关的持续风险；以及与World View开发其产品的能力以及在预期的或根本没有的时间计划内获得监管批准或实现里程碑的能力相关的风险。上述因素清单并不详尽。请仔细考虑上述因素和其他风险和不确定性，这些风险和不确定性见于Leo的Form S-1注册声明的最终招股说明书（修订版）（文件编号：333-249676）Leo将向美国证券交易委员会提交的Form S-4注册声明以及Leo不时向美国证券交易委员会提交或可能提交的其他文件的“风险因素”部分。这些文件发现并提出了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异的重要风险和不确定性。如果这些风险中的任何一个成为现实或我们的假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有一些Leo或World View目前不知道的风险，或Leo或World View目前认为不重要的风险，也可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日Leo和World View对未来事件和观点的预期、计划或预测。Leo和World View预计，后续事件和发展将导致Leo和World View的评估发生变化。然而，虽然Leo和World View可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但Leo和World View特别声明没有义务这样做。这些前瞻性陈述不应作为Leo和World View在本新闻稿发布日期之后任何日期的评估依据。因此，不应过分依赖这些前瞻性陈述。本新闻稿中的某些市场数据信息是基于World View和Leo管理层的估计。World View和Leo在本新闻稿中使用的行业、市场和竞争地位数据来自内部估计和研究，以及第三方的行业出版物和研究、调查和研究。World View和Leo认为，截至本新闻稿发布之日，其估计是准确的。然而，由于World View或Leo获得一些估计数据的方法，或者由于原始数据的可获得性和可靠性受到限制以及数据收集过程的自愿性质，这一信息并非总能得到核实，因此这一信息可能被证明是不准确的。

重要信息

Leo计划向SEC提交Form S-4注册声明（修订版或补充版，简称“注册声明”），其中将包括Leo的初步委托书/招股说明书。该初步委托书/招股说明书将连同就拟议业务合并和注册声明中可能描述的相关事项征求Leo股东投票的委托书，以及与业务合并所发行证券的要约和出售相关的招股说明书一起分发给Leo普通股持有人。注册声明宣布生效后，Leo将向其股东邮寄一份最终委托书/招股说明书和其他相关文件。建议Leo的股东和其他利益相关者在可能的情况下阅读初步委托书/招股说明书及其修正案，以及与Leo为批准业务合并和相关事项而召开的股东大会征集委托有关的最终委托书/招股说明书，因为委托书/招股说明书将包含有关Leo和World View以及拟议业务合并的重要信息。

Leo将在就拟议企业合并及相关事项进行表决而设定的登记日之前向其股东邮寄最终委托书/招股说明书。股东还可以向Leo Holdings Corp. II提出请求，免费获得这些委托书/招股说明书的副本，地址：21 Grosvenor Pl, London SW1X 7HF, United Kingdom；电子邮件：brown@leo.holdings，也可从SEC的网站www.sec.gov上免费获取。

征集参与者

本新闻稿并非向任何投资者或证券持有人征集委托书。然而，Leo、World View和Leo Investors II Limited Partnership及其各自的董事、高级职员和其他管理人员和员工可被视为就拟议的业务合并及相关事宜向Leo的股东征集委托书的参与者。当与拟议企业合并相关的委托书/招股说明书提交给美国证券交易委员会后，投资者和证券持有人可以从中获得有关Leo和World View董事和高级职员的姓名、从属关系和利益的更多详细信息。这些文件可从上述来源免费获得。

非要约或征集

本新闻稿仅供参考，不构成也不应构成任何证券的出售要约或出售要约的征集或购买或认购要约的征集或任何批准投票的征求，如果在司法管辖区内，此类要约、征集或出售在根据此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前属非法行为，则也不应在此类任何司法管辖区内进行任何证券的出售、发行或转让。除非通过符合1933年《证券法》（修订版）第10节要求的招股说明书，或根据适用法律，否则不得发行证券。

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