OPEX® kooperiert mit Transitic, um Kunden in Frankreich innovative Lösungen für die Lagerautomatisierung anzubieten

MOORESTOWN (New Jersey/USA)--(BUSINESS WIRE)--OPEX® Corporation, seit mehr als 45 Jahren weltweit führend im Bereich Next Generation Automation, meldet über ihre Tochtergesellschaft OPEX® GmbH die Gründung einer strategische Kooperation in Frankreich mit Transitic. Ziel der Kooperation ist es, bei den Kunden der Unternehmen wegweisende Technologie für die Lagerautomatisierung einzuführen. Transitic ist ein innovativer Anbieter, der sich mit der Entwicklung und Integration von vernetzten Intralogistiklösungen befasst. Beide Unternehmen befinden sich in Familienbesitz und weisen Gemeinsamkeiten bei ihrer Unternehmenskultur und ihren Werten auf, die auf Integrität, hohen Standards und Innovationsfähigkeit basieren.

„Wir suchten einen Intralogistikpartner mit starker Präsenz in Frankreich, der über Fachkompetenz in Branchen verfügt, die von unseren Lösungen profitieren können“, so Nicolas Dewit, Leiter des Bereichs Business Development für Europa, Nahost und Asien (EMEA) von OPEX Warehouse Automation. „Der starke Kundenstamm von Transitic in den Branchen Mode, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte ergänzt unser Produktangebot auf ideale Weise.“

„Wir waren auf der Suche nach einem Kooperationspartner, der innovative, skalierbare Automatisierungssysteme zur Vervollständigung unserer Intralogistiklösungen anbieten kann“, so Frédéric Weber, Geschäftsführer von Transitic. „OPEX bietet bewährte Technologien, die sich für verschiedene Verwendungszwecke eignen, etwa für die Omnichannel-Distribution, für Nachschublager, den Versand und den E-Commerce – und zwar mit hoher Flexibilität und unvergleichlicher Effizienz.“

Die folgenden beiden Lagerlösungen von OPEX stellen für den Kundenstamm von Transitic eine sehr gut geeignete Ergänzung dar: Perfect Pick® ist ein automatisches Regalbediensystem (AS/RS) für den gesamten Weg von der Ware zur Person, das die Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit steigert. Sure Sort® ist ein robotergestütztes Sortiersystem, das eine skalierbare und kosteneffiziente Alternative zur herkömmlichen Wandsortierung darstellt.

Das umfangreiche Angebot an Technologielösungen von OPEX ermöglicht es Kunden in aller Welt, Arbeitsabläufe zu optimieren, Kosten zu senken und die Effizienz der Infrastruktur zu steigern.

Neben Lösungen für die Lagerautomatisierung bietet OPEX Lösungen für die Dokumenten- und Postautomatisierung an, welche auf nahtlose und sichere Weise die Postsortierung, das Scannen von Dokumenten sowie die Zahlungsabwicklung ermöglichen, sodass die Arbeitsabläufe optimiert, der Durchsatz gesteigert und gleichzeitig die arbeitsintensive Vorbereitung von Dokumenten reduziert bzw. ganz eliminiert werden können.

„Unsere Geschäftstätigkeit erstreckt sich mittlerweile auf sehr viele Länder in aller Welt, und wir sehen ein großes Potenzial, auch in Frankreich noch mehr Kunden zu bedienen und unsere Präsenz auszubauen“, so Dewit. „Wir sind bestrebt, die Technologie ständig zu revolutionieren, um unsere Kunden heute und auch in der Zukunft bei der Lösung ihrer wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen.“

Seit rund fünfzig Jahren ist OPEX ein verlässlicher Partner, der in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden skalierbare kundenspezifische Lösungen entwickelt, welche deren Geschäftstätigkeit grundlegend verändern.

OPEX ist ein vertikal integriertes, innovatives Unternehmen, das seine Automatisierungslösungen selbst entwickelt, produziert, verkauft und wartet. Dies bewirkt ein Höchstmaß an Qualität im Hinblick auf die Anlagen, auf deren zuverlässigen Betrieb, auf die Langlebigkeit der Produkte und auf die außergewöhnliche Kundenzufriedenheit.

OPEX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Next Generation Automation und bietet innovative, herausragende Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. OPEX hat seinen Hauptsitz in Moorestown (New Jersey/USA) und betreibt Niederlassungen in Pennsauken (New Jersey/USA), in Plano (Texas/USA) sowie in Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeitende, die kontinuierlich innovative, kundenspezifische und skalierbare Technologielösungen entwickeln und liefern, damit die Kunden heute und auch in der Zukunft ihre geschäftlichen Herausforderungen meistern können.

