Carbios和Novozymes透過長期獨家策略性合作夥伴關係加強合作，以鞏固在PET生物回收領域的全球領導地位

法國克萊蒙費朗--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--監管新聞：

Carbios（巴黎泛歐交易所成長市場：ALCRB）是生物科技開發和產業化的先驅，致力於重塑塑膠和紡織品的生命週期。該公司今天宣佈與生物解決方案領域的全球領導者Novozymes建立獨家長期全球策略性合作夥伴關係。這項重要協議可確保Carbios專有PET分解酵素的長期工業規模生產和供應，將用於2025年在法國Longlaville投產的世界首家生物PET回收廠，以及未來Carbios的被授權客戶。

全球獨家合作

Carbios與Novozymes自2019年開始合作，在PET回收1和PLA生物分解2領域內開發酵素型解決方案，以解決塑膠污染帶來的永續性挑戰。新協定植基於雙方目前的聯合開發協議(JDA)。根據新協定，Carbios和Novozymes將擴大合作範圍，共同開發、改進和生產酵素，隨後由Novozymes為Carbios技術的所有被授權人提供酵素產品。新協議確定了雙方在相關領域的獨家合作關係。

大規模工業部署

該策略性合作夥伴關係支持Carbios專利PET回收技術的大規模工業部署，將首先應用於Carbios在法國Longlaville的未來工業參考裝置。該裝置將是全球首個生物PET回收廠。工廠建造工作將於今年稍晚開始，並已向當地政府提交了建築和營運許可證申請。該工廠將於2025年投產，每年可處理5萬噸廢棄物。

Carbios執行長Emmanuel Ladent表示：「我們很高興能擴大與全球生物解決方案領導者Novozymes之間的合作夥伴關係，在現有良好關係的基礎上，為未來的客戶提供永續供應解決方案。來自Novozymes的持續支持證明雙方共同致力於獲致真正的塑膠和紡織品循環經濟，這不僅有利於環境，對所有業務合作夥伴而言也具有經濟可行性。」

Novozymes 農業和工業生物解決方案行銷副總裁 Hans Ole Klingenberg 表示：「我們很高興簽署這項獨家協定，以推進與 Carbios 的合作，並支持生物塑膠回收業務下一階段的發展。Novozymes 很高興能夠提供大規模生物解決方案，幫助Carbios將其PET塑膠和纖維生物回收技術推向市場。」

關於Carbios

Carbios是Truffle Capital在2011年成立的綠色生物科技公司，致力於開發生物和創新製程。Carbios憑藉獨特的酵素與塑膠結合的方法來應對當今時代的主要挑戰：塑膠和紡織品污染，從而因應新的消費者期望和廣泛的生態轉型挑戰。Carbios將各類型PET（聚酯瓶、托盤、紡織品中的主要聚合物）分解成基本成分並重新使用，生產出與原塑膠品質相當的新PET塑膠。這項全球首創的PET創新近期得到權威雜誌《自然》上發表的封面科學論文的認可。Carbios於2021年在克萊蒙費朗成功啟動示範工廠。現在，公司又與Indorama Ventures合作建造獨一無二的裝置，向製程產業化邁出了關鍵的一步。

2017年，Carbios和萊雅共同成立聯盟，以促進其專有回收技術的產業化。致力於開發創新解決方案以邁向永續發展的雀巢水業務集團(Nestlé Waters)、百事可樂和三得利飲料食品歐洲公司(Suntory Beverage & Food Europe)於2019年4月加入該聯盟。2022年，Carbios與On、Patagonia、彪馬和薩洛蒙(Salomon)簽署協定，以開發促進這些企業的產品可回收性和循環性的解決方案。

公司還為聚乳酸（生物聚合物）基材的一次性塑膠開發酵素生物分解技術。這項技術可以創造出在常溫下，甚至在家庭條件下100%可堆肥的新一代塑膠，使酵素成為塑膠產品的核心。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.carbios.com/en/，Twitter：Carbios，LinkedIn：Carbios，Instagram：insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB)具有PEA-PME資格，這是一項政府計畫，允許法國居民投資中小企業，從所得稅退稅中受益。

關於Novozymes

Novozymes是生物解決方案的全球領導者。我們與客戶、合作夥伴和全球社區攜手，在保護地球資源和協助建立更美好生活的同時，努力改善工業績效。作為全球首屈一指的酵素和微生物技術供應商，我們的生物創新可提高農業產量，支援低溫洗滌、節能生產、再生燃料，以及人類現今和未來所依賴的許多其他有益技術。我們稱之為「重塑未來」(Rethink Tomorrow)。www.power-with-biology.com

翻譯僅供參考。

如果本新聞稿的中文版本與英文版本不一致，以英文版本為準

1 參閱 2020年1月30日的新聞稿

2 參閱2019年1月29日的新聞稿

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。