Carbios和Novozymes通过长期独家战略合作伙伴关系加强合作，以巩固在PET生物回收领域的全球领导地位

法国克莱蒙费朗--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--监管新闻：

Carbios（巴黎泛欧交易所成长市场：ALCRB）是生物技术开发和产业化的先驱，致力于重塑塑料和纺织品的生命周期。该公司今天宣布与生物解决方案领域的全球领导者Novozymes建立独家长期全球战略合作伙伴关系。这项重要协议可确保Carbios专有PET降解酶的长期工业规模生产和供应，将用于2025年在法国Longlaville投产的世界首家生物PET回收厂，以及未来Carbios的被许可客户。

全球独家合作

Carbios与Novozymes自2019年开始合作，在PET回收1和PLA生物降解2领域内开发基于酶的解决方案，以解决塑料污染带来的可持续性挑战。新协议基于双方目前的联合开发协议(JDA)。根据新协议，Carbios和Novozymes将扩大合作范围，共同开发、优化和生产酶，随后由Novozymes向Carbios技术的所有被许可人提供酶产品。新协议确定了双方在相关领域的独家合作关系。

大规模工业部署

该战略伙伴关系支持Carbios专利PET回收技术的大规模工业部署，将首先应用于Carbios在法国Longlaville的未来工业参考装置。该装置将是全球首个生物PET回收厂。工厂建设工作将于今年晚些时候开始，并已向当地政府提交了建筑和运营许可证申请。该工厂将于2025年投产，每年可处理5万吨废物。

Carbios首席执行官Emmanuel Ladent表示：“我们很高兴扩大与全球生物解决方案领导者Novozymes之间的合作伙伴关系，通过继续巩固现有的良好关系，为未来的客户提供可持续供应解决方案。来自Novozymes的持续支持证明双方共同致力于实现真正的塑料和纺织品循环经济，这不仅有利于环境，对所有业务合作伙伴而言也具有经济可行性。”

Novozymes 农业和工业生物解决方案营销副总裁 Hans Ole Klingenberg 表示：“我们很高兴签署这项独家协议，以此推进与 Carbios 的合作，并支持生物塑料回收业务下一阶段的发展。Novozymes 很高兴能够提供大规模生物解决方案，帮助Carbios将其PET塑料和纤维生物回收技术推向市场。”

关于Carbios

Carbios是Truffle Capital在2011年组建的一家绿色生物科技公司，致力于开发生物和创新工艺。Carbios凭借独特的酶与塑料的组合方法来应对当今时代的一个主要挑战：塑料和纺织品污染，从而满足消费者的新期望并应对广泛的生态转型挑战。Carbios将各类型PET（聚酯瓶子、托盘、纺织品中的主要聚合物）分解成基本成分并重新使用，生产出与原塑料质量相当的新PET塑料。这项全球首创的PET创新近期得到了权威杂志《自然》上发表的一篇封面科学论文的认可。Carbios于2021年在克莱蒙费朗成功启动示范工厂。现在，公司又通过与Indorama Ventures合作，建造一个独一无二的装置，向工艺产业化迈出了关键的一步。

2017年，Carbios和欧莱雅共同成立了一个联盟，以促进其专有回收技术的产业化。致力于开发创新解决方案以实现可持续发展的雀巢水业务集团(Nestlé Waters)、百事可乐和三得利饮料食品欧洲公司(Suntory Beverage & Food Europe)于2019年4月加入该财团。2022年，Carbios与On、Patagonia、彪马和萨洛蒙(Salomon)签署了一项协议，以开发促进这些企业的产品可回收性和循环性的解决方案。

公司还为基于聚乳酸（一种生物聚合物）的一次性塑料开发了一种酶促生物降解技术。这项技术可以创造出在常温下，甚至在家庭条件下100%可堆肥的新一代塑料，使酶技术成为塑料产品的核心。

如需了解更多信息，请访问：www.carbios.com/en/，Twitter：Carbios，LinkedIn：Carbios，Instagram：insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB)具有PEA-PME资格，这是一项政府计划，允许法国居民投资于中小企业，从所得税退税中受益。

关于Novozymes

Novozymes是生物解决方案的全球领导者。我们与客户、合作伙伴和全球社区携手，在保护地球资源和助力实现更美好生活的同时，努力提高工业绩效。作为全球首屈一指的酶和微生物技术供应商，我们的生物创新可提高农业产量，支持低温洗涤、节能生产、可再生燃料，以及人类当前和未来所依赖的许多其他有益技术。我们称之为“重塑未来”(Rethink Tomorrow)。www.power-with-biology.com

翻译仅供参考。

如果本新闻稿的中文版本与英文版本不一致，以英文版本为准

1 参阅 2020年1月30日的新闻稿

2 参阅2019年1月29日的新闻稿

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。