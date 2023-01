Eutelsat renouvelle son soutien auprès de la Fondation Ailes de France en partenariat avec le CNES à l’occasion de la 3ème édition des Bourses ESPACE 2023

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Mercredi 11 janvier 2023 démarre l’appel à candidatures pour la campagne d’attribution des Bourses ESPACE 2023 de la Fondation Ailes de France, en partenariat avec le CNES et avec le soutien d’Eutelsat (Paris:ETL).

Ces bourses visent à offrir la possibilité à des jeunes de 25 ans maximum, en cours de formations diverses, scientifiques et non-scientifiques, de mener à bien leurs projets d’études vers le secteur spatial.

Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Ailes de France a pour objet de contribuer à la connaissance et à la promotion de la sphère aéronautique et spatiale en soutenant, entre autres, des projets éducatifs, scientifiques, culturels et de développement durable. Elle s’est donnée pour priorité d’agir en faveur des jeunes dans l’apprentissage de leur vie.

Pour la troisième année consécutive, les Bourses ESPACE qui s’inscrivent dans ce cadre accompagneront et soutiendront de jeunes étudiants méritants qui souhaitent s’orienter vers le domaine spatial. A travers ce dispositif, l’ambition est de promouvoir l’espace auprès des jeunes, de faciliter leur insertion dans le monde professionnel et de faire émerger des talents français du secteur.

En 2023, la Fondation Ailes de France avec le CNES et Eutelsat prévoit d’attribuer jusqu’à douze bourses d’un montant unitaire de 5000€. Un jury de personnalités issus notamment du CNES, d’Eutelsat, de l’Armée de l’Air et de l’Espace et de groupes industriels du secteur spatial sera chargé de sélectionner les projets en mars prochain. Une cérémonie officielle d’attribution des bourses ESPACE suivra.

La clôture de réception des dossiers de candidature est fixée au 15 mars 2023.

L’ensemble des informations se trouvent ici : www.fondation-ailesdefrance.fr/bourses-espace/

Eutelsat soutient depuis sa création la Fondation Ailes de France et cherche à promouvoir l’espace auprès des jeunes. Le renouvellement cette année de l’engagement auprès de la Fondation s’inscrit dans la continuité des missions que mène le Groupe en faveur de la formation des jeunes, de le leur insertion professionnelle et de l’accompagnement des futurs talents du secteur spatial.

A propos de la Fondation Ailes de France :

La Fondation Ailes de France a été créée sous l’impulsion de l’Armée de l’Air et de l’Espace afin de développer son engagement auprès des jeunes et de créer des ponts avec le monde civil et partager ses valeurs. Six leaders de l’industrie aéronautique : Airbus, Air France, Dassault Aviation, Groupe ADP, Safran, Thalès et celui de l’association, Les Ailes Brisées, en sont les membres fondateurs.

La Fondation a pour mission :

D’aider des jeunes à construire leur avenir à travers l’esprit et les valeurs portés par l’Armée de l’Air et de l’Espace.

De soutenir des besoins de recherche et d’innovation avec le monde des écoles, socioéconomique et industriel.

De valoriser les savoir-faire, la mémoire et le riche patrimoine aéronautique et spatial.

Pour en savoir plus sur la Fondation Ailes de France, consultez www.fondation-ailesdefrance.fr

Pour toute question ou information complémentaire bourses.espace@fondation-ailesdefrance.fr

A propos du CNES :

Le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) est l’établissement public chargé de proposer au Gouvernement la politique spatiale française et de la mettre en œuvre au sein de l’Europe. Il conçoit et met en orbite des satellites et invente les systèmes spatiaux de demain ; il favorise l’émergence de nouveaux services, utiles au quotidien. Le CNES, créé en 1961, est à l’origine de grands projets spatiaux, lanceurs et satellites et est l’interlocuteur naturel de l’industrie pour pousser l’innovation. Le CNES compte près de 2 400 collaborateurs, femmes et hommes passionnés par cet espace qui ouvre des champs d’application infinis, innovants et interviennent sur cinq domaines d’intervention : Ariane, les sciences, l’observation, les télécommunications, la défense. Le CNES est un acteur majeur de l’innovation technologique, du développement économique et de la politique industrielle de la France. Il noue également des partenariats scientifiques et est engagé dans de nombreuses coopérations internationales. La France, représentée par le CNES, est l’un des principaux contributeurs de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Pour en savoir plus sur le CNES, consultez www.cnes.fr

A propos d’Eutelsat Communications :

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com