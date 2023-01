Sitel Group® et Sprinklr s’associent pour offrir une personnalisation approfondie de l'expérience client grâce aux réseaux sociaux

MIAMI & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Sprinklr (NYSE: CXM), la plateforme de gestion unifiée de l'expérience client (CXM), et Sitel Group®, l’un des leaders de produits et de solutions d’expérience client (CX) annoncent aujourd’hui un nouveau partenariat visant à aider les entreprises à enrichir leur service client sur les réseaux sociaux.

« La complémentarité de Sitel Group et Sprinklr nous permet d’accompagner les entreprises qui souhaitent se surpasser en matière de social care, en associant médias sociaux et support client d’une manière qui différencie leur marque de la concurrence », commente Laurent Uberti, Président, PDG & co-fondateur de Sitel Group. « Nous nous occupons déjà d’une vingtaine de clients communs, dans plusieurs pays et dans différents secteurs d’activité, comme la beauté, le tourisme, le retail et les services aux consommateurs. »

Le partenariat global permet de fournir aux entreprises une suite de services de bout en bout, couvrant des solutions allant de la veille et l’écoute sur les réseaux sociaux (social listening) jusqu’à la gestion des conversations et aux stratégies d’engagement. Grâce à l’expertise combinée de Sitel Group et Sprinklr, nos clients peuvent mettre à profit :

Des fonctionnalités de bout en bout pour le social et le digital - Alimentée par un puissant moteur IA, Sprinklr Modern Care, la suite Contact Center as a Service (CCaas), fournit les données et insights aux experts social care de Sitel Group. Avec à leur disposition des données provenant de différents points de contact digitaux – réseaux sociaux, messageries, sites d’avis, etc. – les équipes de Sitel Group effectuent des analyses quantitatives et qualitatives pour aider les marques à optimiser leur service client sur les médias sociaux.

« Être capable d’écouter, de créer un lien et d’engager vos clients sur tous les canaux digitaux est plus important que jamais. Notre mission est de vous offrir la meilleure plateforme unifiée de gestion de l’expérience client, en nous associant aux meilleurs partenaires », explique Doug Balut, Senior Vice President of Global Alliances de Sprinklr. « En combinant le logiciel Sprinklr avec les solutions CX de Sitel Group, les entreprises peuvent offrir un service client digital et un engagement social media d’exception tout en réduisant les coûts et en limitant les risques pour la marque. »

Pour plus d’informations, visitez la page Les partenaires Sprinklr et www.sitel.com.

A propos de Sprinklr

Sprinklr est une entreprise leader de logiciel pour toutes les fonctions de relation client. Grâce à l’IA, Unified-CXM, la plateforme de gestion unifiée de l'expérience client de Spinklr aide les marques à offrir une expérience personnalisée à chaque client, à tout moment, sur tout canal moderne. Avec son siège à New York et des employés à travers le monde, Sprinklr collabore avec plus de 1 000 entreprises parmi les plus importantes dans le monde, y compris des marques de renommée internationale comme Microsoft, P&G et Samsung ainsi que 50 % des entreprises figurant au Fortune 500.

A propos de Sitel Group

En tant que leader mondial des produits et solutions complètes en matière d’expérience client (CX), Sitel Group® permet aux marques d’établir des relations plus fortes avec leurs clients par des connexions significatives augmentant la valeur des marques. Inspirés par la vision unique de chaque entreprise, nous mettons à disposition notre expertise pour créer de solutions innovantes qui réduisent l’effort du client.

Avec 170 000 employés dans le monde entier – travaillant à la maison ou dans l’un de nos centres de contacts MAXhub – nous connectons en toute sécurité les marques avec leurs clients, plus de 8 millions de fois par jour et dans plus de 50 langues, procurant ainsi un avantage concurrentiel sur tous les points de contacts. Primée à de nombreuses reprises, notre culture s’appuie sur plus de 40 ans d’expérience à la pointe du secteur et sur notre engagement à améliorer l’expérience collaborateur.

EXP+™ de Sitel Group®, est une solution flexible avec une capacité de cloud complète, conçue pour simplifier l’offre de services CX de bout en bout, tout en augmentant l’efficacité, la productivité et la satisfaction des clients. EXP+™ crée un écosystème solide en exploitant la puissance de cinq familles de produits connectées.

Pour plus d’informations, visitez www.sitel.com et connectez-vous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.