Scientist.com annonce le lancement, pour BIAL, d'une place du marché destinée à la recherche

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, principale plateforme de R&D de l'industrie biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une place de marché privée en ligne pour BIAL. Ce partenariat mettra en relation les chercheurs de BIAL et plus de 4 000 prestataires de services présignés, disponibles sur la plateforme numérique de Scientist.com.

"En tant que société pharmaceutique de premier plan spécialisée dans la R&D en neurosciences, nous comprenons qu'il est important de disposer d'un accès fiable aux informations, à des processus efficaces et aux ressources adéquates. C'est la raison pour laquelle nous sommes très enthousiastes de nous associer avec Scientist.com pour rationaliser nos efforts de R&D et entrer en contact avec les meilleurs partenaires de recherche scientifique et fournisseurs de solutions", a affirmé Joerg Holenz, directeur général de la R&D chez BIAL. "Grâce à ce partenariat, nous pouvons nous consacrer davantage à l'essentiel: fournir des solutions novatrices pour guérir les maladies."

BIAL est une société pharmaceutique axée sur la R&D qui a son siège au Portugal et exerce ses activités dans divers endroits du monde, notamment dans les marchés pharmaceutiques les plus compétitifs d'Europe. La société s'engage à découvrir, développer et commercialiser des médicaments innovants. BIAL se concentre particulièrement sur deux domaines thérapeutiques: la maladie de Parkinson qui touche plus de 10 millions de personnes à travers le globe, et l'épilepsie, qui affecte plus de 50 millions de personnes à l'échelle mondiale.

"Chez Scientist.com, nous nous engageons à soutenir des entreprises telles que BIAL qui se consacrent à améliorer la vie des personnes vivant avec des maladies neurologiques. Les médicaments innovants de BIAL exercent un impact réel à l'échelle mondiale et nous sommes fiers de nous associer avec la société pour appuyer leur engagement à découvrir et développer de nouveaux traitements dans le domaine des neurosciences. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie des personnes qui en ont le plus besoin", a affirmé Kevin Lustig, PhD, PDG et fondateur de Scientist.com.

Scientist.com exploite actuellement des places de marché primées pour la recherche, pour 24 des 30 premières sociétés pharmaceutiques mondiales, plus de 100 sociétés biotechnologiques et les National Institutes of Health (NIH). La plateforme Science as a Service® de la société numérise l'intégralité des opérations de recherche d'une entreprise, permettant ainsi aux chercheurs de se concentrer davantage sur la conception expérimentale et l'analyse des résultats. Scientist.com aide les chercheurs à externaliser tout sauf leur génie.

À propos de BIAL

BIAL est une société pharmaceutique axée sur l'innovation qui a pour objectif d'améliorer la vie des gens dans le monde entier. Forte de 98 années d'expérience, BIAL s'engage fermement en faveur de l'innovation thérapeutique, investissant sans relâche plus de 20% de son chiffre d'affaires annuel dans la R&D - principalement dans le domaine des neurosciences. Sur la base de ses médicaments novateurs et grâce à un programme clair de partenariat, BIAL a élargi sa présence dans le monde entier. La société possède dix filiales sur trois continents différents -Europe, Amérique et Afrique - et ses produits sont vendus dans cinquante pays: elle atteint ainsi son objectif de faire réellement la différence dans la vie des personnes à l'échelle de la planète.

Pour en savoir plus à propos de BIAL, veuillez visiter www.bial.com.

À propos de Scientist.com

Scientist.com a pour mission d'aider les scientifiques du monde entier et de les mettre en contact entre eux. La plateforme de recherche numérique de la société associe une pile technologique personnalisée cloud native, un client haut-de-gamme et un soutien scientifique pour permettre aux scientifiques de réaliser plus rapidement et pour un coût moindre des expériences plus innovantes. Scientist.com tire parti des modèles d'apprentissage machine développés en interne pour fournir des aperçus exploitables qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la gestion efficace des recherches. Scientist.com met en contact entre elles les principales sociétés pharmaceutiques et sociétés biotechnologiques internationales, et les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, avec le plus important réseau mondial de fournisseurs d'équipements scientifiques.

Rejoignez Scientist.com sur les réseaux sociaux: YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.