O maior armazém da Europa El Corte Inglés transforma a experiência de compras com a Sprinklr

NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE)--A Sprinklr (NYSE: CXM), a plataforma unificada de gestão de experiência dos consumidores (Unified-CXM) para as empresas modernas anunciou hoje que o maior operador de armazém da Europa, o El Corte Inglés, escolheu a Sprinklr para transformar a sua estratégia de envolvimento dos clientes online em Portugal. Graças a três pacotes de produtos Sprinklr, Sprinklr Social Publishing & Engagement, Modern Research e Modern Marketing & Advertising, o El Corte Inglés poderá fornecer uma experiência de envolvimento do cliente omnicanal através da jornada de compras do cliente.

«A prioridade do El Corte Inglés sempre foi dar primazia à experiência dos clientes. Esta estratégia mantém-nos na linha da frente do mercado retalhista e é o motivo pelo qual decidimos associar-nos à Sprinklr aqui em Portugal», comentou Susana Santos, Diretora de Comunicações do El Corte Inglés Portugal. «A Sprinklr proporciona a plataforma unificada mais completa para gerir a experiência digital dos clientes e estamos muito entusiasmados por trabalhar com eles na próxima fase da nossa transformação da experiência digital dos nossos clientes.»

Com os clientes cada vez mais a comprarem, a solicitarem apoio ao cliente e a pesquisarem nas redes sociais produtos para comprar, o El Corte Inglés Portugal associou-se à Sprinklr para melhorar a experiência digital de compras.

«Os clientes esperam experiências humanas e personalizadas em qualquer canal e a qualquer altura. Com a Sprinklr, o El Corte Inglés irá conseguir isso – comunicar nos canais externos, colaborar nos silos internos – e proporcionar experiências humanas em escala, tudo isto a partir de uma plataforma unificada», afirmou Kris Wood, Vice-president Sénior EMEA, Sprinklr.

O El Corte Inglés Portugal vai implementar os produtos que se seguem:

Acerca da Sprinklr

A Sprinklr é uma empresa de software líder em todas as funções voltadas para o cliente. Com IA avançada, a plataforma de gestão da experiência do cliente (Unified-CXM) ajuda as empresas a proporcionar experiências humanas a todos os clientes, a qualquer altura e em qualquer canal moderno. Sediada na cidade de Nova Iorque e com trabalhadores espalhados pelo mundo, a Sprinklr trabalha com mais de 1000 das empresas mais valiosas do mundo — marcas globais como a Microsoft, P&G, Samsung e mais de 50% da Fortune 100.

