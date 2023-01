HORUS PHARMA KONDIGT SAMENWERKING MET PLASTIC BANK AAN OM BIJNA 100 TON PLASTIC TE RECYCLEREN

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--Horus Pharma, het onafhankelijke Franse laboratorium dat is gespecialiseerd in oogheelkunde en bekendstaat om zijn expertise in de ontwikkeling van producten 'zonder bewaarmiddelen' voor de verzorging van ogen en oogleden, kondigt een partnerschap met Plastic Bank aan, om tegen eind 2023 bijna 100 ton plastic te recycleren.

Dat partnerschap kadert in het Eco' Ophtalmo-programma, dat alle ecologische initiatieven van Horus Pharma omvat. Al sinds de oprichting van het Laboratorium in 2003 zit MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) sterk verankerd in het DNA van Horus Pharma. In de loop der jaren is de onderneming zich bewust geworden van de grote uitdagingen die de milieu-impact van haar activiteiten met zich meebrengt, en heeft ze heel wat initiatieven opgestart.

Het laboratorium engageert zich om voortdurend naar nieuwe oplossingen te zoeken via innovaties en partnerschappen, om zijn ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. Door middel van gezamenlijke acties en initiatieven kan de onderneming ecologische praktijken stimuleren en ondersteunen, zodat die breder ingang vinden in de hele sector. De doelstelling is tweeledig: samenwerken en samen ingrijpen om onze ecologische voetafdruk terug te dringen; en oogartsen bewuster maken van de impact van de medische praktijken.

Claude Claret, CEO en medeoprichter van Horus Pharma: "In samenwerking met Plastic Bank verbindt Horus Pharma zich ertoe om bijna 100 ton plastic te recycleren voordat het in de oceanen terechtkomt. Dat komt neer op bijna 5 miljoen plastic flessen van een halve liter. In Frankrijk wordt gemiddeld zo'n 30% gerecycleerd van het plastic dat Franse consumenten gebruiken.

Dankzij ons partnerschap garanderen wij dat 100% van de flessen die wij verkopen (voor meer dan tien producten) worden gerecycleerd en verwerkt tot Social Plastic®. Tegelijk heeft dat programma een positieve sociale impact op de lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden, door hen een inkomen en/of andere sociale voordelen te garanderen."

Over Eco' Ophtalmo van Horus Pharma

Het programma Eco' Ophtalmo werd in september 2022 gelanceerd en heeft ecologie verankerd in de bedrijfscultuur en de strategische ontwikkeling van de onderneming.

De projecten van het Eco' Ophtalmo-programma omvatten betekenisvolle en ambitieuze initiatieven, zoals een ecologisch en sociaal engagement om plasticneutraal te worden en de ontwikkeling van recycleerbare verpakkingen*. Horus Pharma wil oogartsen ook sensibiliseren en informeren over de impact van medische praktijken, en wil zijn ecologische initiatieven delen om de krachten te bundelen voor thema's die de hele sector aangaan.

Klik hier voor meer informatie.

* Secundaire verpakkingen. Een deel van het karton dan Horus Pharma gebruikt, heeft een FSC-certificaat.

Over Plastic Bank

Plastic Bank is een Canadese vereniging en sociale onderneming die

aan stranden, kustlijnen en de oevers van rivieren evenveel plastic afval inzamelt en recycleert als er in de westerse landen wordt verkocht. Momenteel heeft Plastic Bank meer dan 600 inzamelcentra opgezet in Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Afrika, en dat aantal blijft maar groeien doordat de partners zich steeds sterker engageren. Het ingezamelde plastic wordt verwerkt tot grondstof en opnieuw in de wereldwijde toeleveringsketen gebracht. In de herfst van 2022 hadden Plastic Bank en zijn partners meer dan 63.200 ton plastic verzameld aan stranden en oevers en zo voorkomen dat het in de oceanen terechtkwam.

Het plastic dat Plastic Bank inzamelt, wordt gerecycleerd en onder de naam Social Plastic® doorverkocht aan organisaties die hun toeleveringsketen duurzamer, ecologischer en socialer willen maken.

Meer informatie vindt u op www.plasticbank.com.

Over Horus Pharma

Horus Pharma werd in 2003 opgericht als onafhankelijk laboratorium, dat inmiddels bekendstaat om zijn knowhow in de ontwikkeling van oogheelkundige producten zonder bewaarmiddelen in Frankrijk en de rest van Europa.

Dankzij zijn voortdurende inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling verbetert Horus Pharma het dagelijkse leven van patiënten met innovatieve oplossingen en producten voor alle segmenten van de oogheelkunde.

Het laboratorium verdeelt zijn producten in Frankrijk en ook internationaal via dochterondernemingen in België, Nederland, Luxemburg, Spanje en Zwitserland, naast nog heel wat andere landen waarvoor distributieovereenkomsten zijn gesloten.

Meer informatie vindt u op www.horus-pharma.com