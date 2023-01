Advent Technologies et Alfa Laval s’associent à un projet de développement de piles à combustible pour le secteur maritime

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ : ADN) (« Advent » ou la « Société »), un chef de file axé sur l’innovation dans les secteurs de la technologie des piles à combustible et de l’hydrogène, a le plaisir d’annoncer sa future collaboration avec Alfa Laval, fournisseur mondial de produits de transfert de chaleur, de séparation et de manutention des fluides, dans le cadre d’un projet visant à explorer les applications des piles à combustible à membrane à échange de protons à haute température alimentées par méthanol (HT-PEM) d’Advent dans l’industrie maritime.

Financé par le programme danois de développement et de démonstration des technologies énergétiques (« EUDP »), le projet est un effort conjoint entre Advent, Alfa Laval et un groupe d’armateurs danois. Le projet se concentrera sur l’essai des piles à combustible HT-PEM alimentées par méthanol d’Advent en tant que source d’énergie auxiliaire marine. Au cours du projet, le système de pile à combustible fera l’objet d’une évaluation des risques par une société de classification internationale de premier plan.

En parallèle, le projet vise à intégrer la prochaine génération de piles à combustible d'Advent. Ces piles à combustible seront basées sur l’assemblage d’électrodes membranaires de prochaine génération d’Advent, qui est en cours de développement dans le cadre de L’Innovator, le programme de développement conjoint de la Société avec le Los Alamos National Laboratory du département américain de l’Énergie, le Brookhaven National Laboratory et le National Renewable Energy Laboratory. Dans le but de répondre aux besoins en énergie toujours croissants de l’industrie maritime, les piles à combustible de nouvelle génération d’Advent devraient démontrer une augmentation significative de la durée de vie, de l’efficience et de la production électrique.

La technologie d’Advent permet à ses piles à combustible de fonctionner à des températures élevées comprises entre 160°C et 220°C et de servir de source fiable d’énergie à la demande dans diverses applications et industries, y compris le transport maritime, la production d’électricité et la mobilité des véhicules lourds. La technologie HT-PEM de la Société peut utiliser des carburants hydrogène à faible coût et abondants, comme le méthanol, l’e-méthanol et le biométhanol. Le méthanol en particulier a suscité un intérêt considérable en tant que futur combustible pour l’industrie maritime, et les piles à combustible HT-PEM d’Advent fonctionnent parfaitement avec le méthanol, en utilisant un reformeur intégré.

M. Vasilis Gregoriou, président du conseil et chef de la direction d’Advent Technologies : « L’équipe d’Advent se consacre à accélérer la décarbonisation de l’industrie maritime. Nos piles à combustible Serene fonctionnent avec du méthanol — une alternative propre aux combustibles fossiles — qui est plus sûr à manipuler que l’hydrogène gazeux et peut être facilement déployé sur place. Au cours des derniers mois, nous avons reçu un intérêt important de la part de l’industrie maritime pour nos piles à combustible alimentées au méthanol. Cela nous donne de l’optimisme quant à l’avenir et à notre contribution à l’objectif zéro émission nette du secteur à l'horizon 2050. Nous nous réjouissons à la perspective de mener à bien ce projet hautement innovant financé par l’EUDP et de poursuivre notre collaboration avec Alfa Laval. »

Jeroen van Riel, directeur du développement commercial d’Alfa Laval pour les solutions énergétiques marines : « Nous sommes ravis de voir le résultat de cette collaboration prometteuse avec Advent, un partenaire expérimenté avec des produits innovants de piles à combustible déjà déployés sur le terrain. Nous sommes convaincus que la technologie HT-PEM a un grand potentiel maritime et nous nous réjouissons à l'idée d’explorer plus en profondeur la technologie différenciée d'Advent, à mesure que l’industrie maritime se dirige vers la décarbonation. »

Morten Hougaard Sørensen, vice-président principal d'Advent Technologies : « Nous tenons à remercier Alfa Laval pour son engagement à s’associer à notre vaste expertise et à notre technologie exclusive afin de promouvoir une solution de pile à combustible maritime. L’équipe d’Advent envisage le méthanol, le biométhanol et l’e-méthanol comme les carburants du futur dans le transport maritime. Nous sommes ravis qu’Alfa Laval approuve ce point de vue. Nous espérons que ce projet sera le début d’une collaboration longue et productive qui permettra une transition plus rapide vers un secteur du transport maritime à énergie propre. »

Advent Technologies Holdings, Inc. est une société américaine qui développe, fabrique et assemble des systèmes complets de pile à combustible et qui fournit ses clients en composants essentiels pour les piles à combustible dans le secteur des énergies renouvelables. Advent est basé à Boston, dans le Massachusetts, et possède des bureaux en Californie, en Grèce, au Danemark, en Allemagne, et aux Philippines. Avec plus de 150 brevets déposés, en instance et/ou sous licence pour la technologie de pile à combustible, Advent détient les droits de propriété intellectuelle pour les HT-PEM de prochaine génération permettant à diverses piles de fonctionner à des températures élevées et dans des conditions extrêmes, offrant ainsi une option de combustible flexible aux secteurs automobile, de l'aviation, de la défense, pétrolier et gazier, maritime et de production énergétique. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.advent.energy.

Alfa Laval est un leader mondial du transfert de chaleur, de la séparation centrifuge et de la manutention des fluides. La société est active dans les domaines de l’énergie, de la marine et de l’alimentation et de l’eau, offrant son expertise, ses produits et ses services à un large éventail de secteurs dans une centaine de pays. L’entreprise s’engage à optimiser les processus, à créer une croissance responsable et à favoriser le progrès pour aider les clients à atteindre leurs objectifs commerciaux et de durabilité.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiables par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « planifier », « penser », « estimer », « prévoir », « objectif », « projet », de conjugaisons au conditionnel et au futur, et d'autres mots ayant une signification semblable. Chaque énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse est sujet à des risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts substantiels entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Parmi ces risques et incertitudes figurent la capacité de la Société à maintenir la cotation de son action ordinaire au Nasdaq ; la performance financière future ; la liquidité et la négociation potentielles des valeurs mobilières publiques ; l'impact d'un litige connu ou inconnu ; la capacité à anticiper et à maintenir un taux adéquat de croissance des revenus et à planifier correctement les dépenses ; les attentes à l'égard des dépenses futures; la future composition des revenus et son effet sur les marges brutes ; le recrutement et la rétention de directeurs, responsables, employés et personnel clé qualifiés ; la capacité concurrentielle sur un secteur compétitif ; la capacité à protéger et à optimiser la réputation d'entreprise et la marque d'Advent ; les attentes relatives à ses relations et actions avec des partenaires technologiques et d'autres tierces parties ; l'impact de futures modifications réglementaires, judiciaires et législatives ; la capacité à localiser et à acquérir des technologies et services complémentaires et à les intégrer dans l'activité de la Société ; de futurs arrangements avec, ou investissements dans, d'autres entités ou associations ; une pression concurrentielle et compétitive aiguë provenant d'autres sociétés dans le monde évoluant dans les secteurs où la Société sera présente ; et les risques identifiés dans la section « Risk Factors » dans le rapport annuel d'Advent sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 31 mars 2022, ainsi que les autres informations que nous déposons auprès de la SEC. Nous invitons les investisseurs à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Nous vous recommandons de lire les dossiers d'Advent déposés auprès de la SEC et disponibles sur www.sec.gov pour connaître plus en détail la nature des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de ce document. La Société rejette toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs. L'activité d'Advent est soumise à d'importants risques et incertitudes, notamment ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs actuels, les investisseurs potentiels et les autres parties prenantes sont invités à examiner attentivement ces risques et incertitudes.

