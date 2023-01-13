ExaGrid第四季業績代表著公司2022年業績創紀錄

麻塞諸塞州馬爾波羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分層備份儲存解決方案供應商ExaGrid®今天宣布，在截至2022年12月31日的季度中，公司取得了有史以來創紀錄的簽約合約金額和收入。

ExaGrid的收入比上一季和去年同期均實現成長。ExaGrid每年以超過20%的速度成長，同時損益、稅息折舊及攤銷前利潤和自由現金流保持正值。2022年第四季，ExaGrid新增192家新客戶，收穫59筆六位數新客戶訂單和3筆七位元數新客戶訂單。該季新客戶平均售價(ASP)再次超過10萬美元。ExaGrid在該季還有許多六位數的現有客戶訂單。ExaGrid目前有3,750多家活躍的中高階市場和大型企業客戶正在利用ExaGrid分層備份儲存來保護其資料。ExaGrid正在經歷加速成長，公司正在全球招募各個領域的人才。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid正在繼續擴大業務範圍，目前在全球30多個國家擁有銷售團隊，在80多個國家開發了安裝使用公司產品的客戶。在美國以外地區，我們在加拿大、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲和亞太區的業務正在迅速成長。」

Andrews指出：「幾年前，ExaGrid意識到沒有供應商建立最佳化備份的儲存系統，因為他們都在銷售一線儲存產品作為備份儲存目標，或者銷售內嵌重複資料刪除應用裝置，這些應用裝置備份和還原速度緩慢，並會導致成本高昂的全面性大規模升級。由於大型備份作業、增量備份、合成完整備份、備份輪替、長期保留以及使備份不同於一線儲存的許多其他方面，備份儲存具有獨特的需求。ExaGrid獨特的分層備份儲存是專門為提高備份效能、還原效能、隨資料增長的擴充性、安全性、勒索軟體復原、災難復原和備份經濟性而建構的，而且前期和後期成本都很低。一線儲存裝置對於大型備份作業來說速度不夠快，通常不可擴充，長期保留備份成本很高，而且由於面向網路，易受安全攻擊。內嵌重複資料刪除應用裝置備份速度慢，還原速度慢，不可擴充，而且由於面向網路，也容易受到安全攻擊。」

Andrews表示：「ExaGrid為自己擁有一款高度差異化的產品而感到自豪，該產品能夠解決問題，具備我們所聲稱的效能，尺寸合適，提供良好的支援，可順利完成任務。我們擁有94.5%的淨客戶保留率和+81的淨推薦值(NPS)得分，92%的客戶啟用了我們針對勒索軟體復原的保留時間鎖定功能，99%的客戶參加了我們的年度維護和支援計畫，這些事實可以支持我們的說法。」

2022年第四季的亮點：

本季競爭勝率高達73%

新增192家新客戶

獲得62筆六位數新客戶訂單和3筆七位數新客戶訂單

在30個國家擁有銷售和支援團隊，在80多個國家開發了安裝使用公司產品的客戶

公司的現金、稅息折舊及攤銷前利潤和損益在過去9季均實現正成長

超過3,750家客戶利用ExaGrid分層備份儲存來保護他們的資料

ExaGrid在去年11月份舉行的SDC獎評選中獲得「年度最佳儲存企業」(Storage Company of the Year)獎和「年度最佳供應商通路計畫」(Vendor Channel Program of the Year)獎，加上今年稍早在儲存獎和網路運算獎評選中獲得的其他4個產業獎項，2022年共獲得6個產業獎項。

為AWS Cloud中的災難復原增加了Cloud Tier支援，並提高了在Azure Cloud Tier的效能和擴充性

增加了Veeam的快速複製功能，並將Veeam合成式完全備份的效能提高了30倍

淨推薦值得分+81，在ExaGrid網站上發布了300多個客戶成功案例，在Gartner Peer Insights平臺上收到100多則評論

ExaGrid分層備份儲存

ExaGrid提供含有前端磁碟快取緩衝區（效能層，Performance Tier）的分層備份儲存服務，可直接將資料寫入磁碟，以實現更快的備份，並且可以直接從磁碟還原，從而實現更快的還原和虛擬機器開機。長期保留資料被分層並歸入一個已進行重複資料刪除的資料儲放庫，即保留層(Retention Tier)，以減少保留儲存量和由此產生的成本。這種兩層方法以最低成本儲存效率提供了最快的備份和還原效能。

此外，ExaGrid還提供橫向擴充架構，可隨資料量的增加輕鬆新增應用裝置。每台應用裝置都包括處理器、記憶體和網路連接埠，因此，隨著資料量的增加，需要的所有資源都可用於保持固定長度的備份時間。這種橫向擴充儲存方法可以避免成本高昂的全面性大規模升級，同時允許在同一橫向擴充系統中混合使用不同大小和型號的應用裝置，從而避免產品報廢，同時保護前期和後期的IT投資。

關於ExaGrid

ExaGrid可提供具有獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留儲放庫和橫向擴充架構的分層備份記憶體。ExaGrid的緩衝區具有極快的備份、還原和即時虛擬機器復原能力。保留儲放庫可以極低的成本長期保留資料。ExaGrid的橫向擴充架構包括全套應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度的備份時間，從而避免成本高昂的全面性大規模升級和產品過時。ExaGrid提供唯一的兩層備份儲存方法，具有非面向網路的層、延遲刪除和不可變物件，可從勒索軟體攻擊中復原。

ExaGrid在以下國家/地區擁有實體銷售和售前系統工程師：阿根廷、澳洲、比荷盧聯盟、巴西、加拿大、智利、獨立國家國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、香港、伊比利亞、印度、以色列、日本、墨西哥、北歐各國、波蘭、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、土耳其、阿聯、英國、美國及其他地區。

敬請造訪我們的網站exagrid.com或在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中查看客戶對其ExaGrid體驗的評價，並瞭解為什麼他們現在能夠顯著減少在備份儲存上花費的時間。請查閱我們收到的100多則Gartner Peer Insights評論。ExaGrid為能夠獲得+81的淨推薦值得分而感到驕傲！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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