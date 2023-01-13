ExaGrid第四季度业绩标志着公司2022年业绩创纪录

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界唯一的分层备份存储解决方案提供商ExaGrid®今天宣布，在截至2022年12月31日的季度中，公司取得了有史以来创纪录的签约合同金额和收入。

ExaGrid的收入比上一季度和去年同期均实现增长。ExaGrid每年以超过20%的速度增长，同时损益、税息折旧及摊销前利润和自由现金流保持正值。2022年第四季度，ExaGrid新增192家新客户，收获59笔六位数新客户订单和3笔七位数新客户订单。该季度新客户平均售价(ASP)再次超过10万美元。ExaGrid在该季度还有许多六位数的现有客户订单。ExaGrid目前有3,750多家活跃的中高端市场和大型企业客户正在利用ExaGrid分层备份存储来保护其数据。ExaGrid正在经历加速增长，公司正在全球范围内招聘各个领域的人才。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ ExaGrid正在继续扩大业务范围，目前在全球30多个国家拥有销售团队，在80多个国家开发了安装使用公司产品的客户。在美国以外地区，我们在加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲和亚太区的业务正在迅速增长。”

Andrews指出：“ 几年前，ExaGrid意识到没有供应商建立优化备份的存储系统，因为他们都在销售主存储产品作为备份存储目标，或者销售内联重复数据删除设备，这些设备备份和恢复速度缓慢，并会导致成本高昂的叉车式升级。由于大型备份作业、增量备份、合成完整备份、备份轮换、长期保留以及使备份不同于主存储的许多其他方面，备份存储具有独特的需求。ExaGrid独特的分层备份存储是专门为提高备份性能、恢复性能、随数据增长的可扩展性、安全性、勒索软件恢复、灾难恢复和备份经济性而构建的，而且前期和后期成本都很低。主存储设备对于大型备份作业来说速度不够快，通常不可扩展，长期保留备份成本很高，而且由于面向网络，易受安全攻击。内联重复数据删除设备备份速度慢，恢复速度慢，不可扩展，而且由于面向网络，也容易受到安全攻击。”

Andrews表示：“ ExaGrid为自己拥有一款高度差异化的产品而感到自豪，该产品能够解决问题，具备我们所声称的性能，尺寸合适，提供良好的支持，可顺利完成任务。我们拥有94.5%的净客户保留率和+81的净推荐值(NPS)得分，92%的客户启用了我们针对勒索软件恢复的保留时间锁定功能，99%的客户参加了我们的年度维护和支持计划，这些事实可以支持我们的说法。”

2022年第四季度的亮点：

本季度竞争胜率高达73%

新增192家新客户

获得62笔六位数新客户订单和3笔七位数新客户订单

在30个国家拥有销售和支持团队，在80多个国家开发了安装使用公司产品的客户

公司的现金、税息折旧及摊销前利润和损益在过去9个季度均实现正增长

超过3,750家客户利用ExaGrid分层备份存储来保护他们的数据

ExaGrid在去年11月份举行的SDC奖评选中获得“年度最佳存储企业”(Storage Company of the Year)奖和“年度最佳供应商渠道计划”(Vendor Channel Program of the Year)奖，加上今年早些时候在存储奖和网络计算奖评选中获得的其他4个行业奖项，2022年共获得6个行业奖项。

为AWS云中的灾难恢复增加了云层(Cloud Tier)支持，并提高了在Azure云层的性能和可扩展性

增加了Veeam的快速克隆功能，并将Veeam合成式完全备份的性能提高了30倍

净推荐值得分+81，在ExaGrid网站上发布了300多个客户成功案例，在Gartner Peer Insights平台上收到100多条评论

ExaGrid分层备份存储

ExaGrid提供带有前端磁盘缓存停放区——即性能层(Performance Tier)——的分层备份存储服务，可直接将数据写入磁盘，以实现更快的备份，并且可以直接从磁盘恢复，从而实现更快的还原和虚拟机启动。长期保留数据被分层并归入一个已消除重复数据的数据存储库，即保留层(Retention Tier)，以减少保留存储量和由此产生的成本。这种两层方法以最低成本存储效率提供了最快的备份和恢复性能。

此外，ExaGrid还提供横向扩展架构，可随数据量的增加轻松添加设备。每台设备都包括处理器、内存和网络端口，因此，随着数据量的增加，需要的所有资源都可用于保持固定长度的备份窗口。这种横向扩展存储方法可以避免成本高昂的叉式升级，同时允许在同一横向扩展系统中混合使用不同大小和型号的设备，从而避免产品报废，同时保护前期和后期的IT投资。

关于ExaGrid

ExaGrid可提供具有独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构的分层备份存储器。ExaGrid的停放区具有极快的备份、还原和即时虚拟机恢复能力。保留存储库可以极低的成本长期保留数据。ExaGrid的横向扩展架构包括全套设备，可确保随着数据增加而提供固定长度的备份窗口，从而避免成本高昂的叉式升级和产品过时。ExaGrid提供唯一的两层备份存储方法，具有非面向网络的层、延迟删除和不可变对象，可从勒索软件攻击中恢复。

ExaGrid在以下国家/地区拥有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、比荷卢经济联盟、巴西、加拿大、智利、独立国家联合体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、中国香港、伊比利亚、印度、以色列、日本、墨西哥、北欧各国、波兰、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、土耳其、阿联酋、英国、美国及其他地区。

敬请访问我们的网站exagrid.com或在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中查看客户对其ExaGrid体验的评价，并了解为什么他们现在能够显著减少在备份存储上花费的时间。请查阅我们收到的100多条Gartner Peer Insights评论。ExaGrid为能够获得+81的净推荐值得分而感到骄傲！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。