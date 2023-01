Os resultados do quarto trimestre da ExaGrid marcam 2022 como um ano recorde para a empresa

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH (EUA)--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, a única solução para o armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que teve um trimestre – encerrado em 31 de dezembro de 2022 – com recorde de reservas e receita.

A receita da ExaGrid cresceu em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período do ano anterior. A ExaGrid está crescendo mais de 20% ao ano, mantendo P&L, EBITDA e fluxo de caixa livre em números positivos. A ExaGrid adicionou 192 novos clientes no quarto trimestre de 2022, incluindo 59 novos negócios de clientes de seis dígitos e três novos negócios de clientes de sete dígitos. O novo cliente ASP superou mais uma vez US$ 100 mil no trimestre. A ExaGrid também realizou muitos negócios com clientes de seis dígitos no trimestre. A ExaGrid tem mais de 3.750 clientes ativos de médio a grande porte que usam seu armazenamento de backup em camadas para proteger seus dados. O crescimento da ExaGrid está acelerando e a empresa está contratando em todos os aspectos do negócio no mundo inteiro.

“ A ExaGrid continua expandindo seu alcance e agora possui equipes de vendas em mais de 30 países e instalações de clientes em mais de 80. Fora dos Estados Unidos, nossos negócios no Canadá, América Latina, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico estão crescendo rapidamente”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid.

“ Anos atrás, a ExaGrid percebeu que nenhum fornecedor estava criando armazenamento que otimizasse o backup, já que todos vendiam produtos de armazenamento primário como alvos de armazenamento de backup ou vendiam dispositivos de desduplicação em linha, que são lentos para backups e restaurações e resultam em atualizações caras do “tipo empilhamento”. O armazenamento de backup tem necessidades únicas, devido a grandes tarefas de backup, incrementais, fulls sintéticos, rotação de backup, retenção de longo prazo e muitos outros aspectos que tornam o backup diferente do armazenamento primário. O exclusivo armazenamento de backup em camadas da ExaGrid foi desenvolvido especificamente para melhorar o desempenho do backup, restaurar o desempenho, escalabilidade à medida que os dados crescem, segurança, recuperação de ransomware, recuperação de desastres e economia de backup, com baixos custos iniciais e ao longo do tempo”, afirmou Andrews. “ O armazenamento primário não é tão rápido para grandes tarefas de backup, normalmente não é escalável e é muito caro para retenção de longo prazo, além de ser voltado para a rede, o que o torna vulnerável a ataques de segurança. Os dispositivos de desduplicação em linha são lentos para backups, lentos para restaurações, não são escaláveis e também voltados para a rede, tornando-os vulneráveis a ataques de segurança.

“ A ExaGrid se orgulha de ter um produto altamente diferenciado que simplesmente funciona, faz o que dizemos que faz, tem o tamanho adequado, possui um bom suporte e faz o seu trabalho. Podemos respaldar essas afirmações com nossa retenção líquida de clientes de 94,5%, pontuação NPS de +81 e o fato de que 92% de nossos clientes têm nosso recurso Retention Time-Lock for Ransomware Recovery ativado e 99% de nossos clientes estão em nosso plano anual de manutenção e suporte”, completou Andrews.

Destaques do quarto trimestre de 2022:

Forte taxa de ganhos competitivos em 73% no trimestre

Atraiu 192 novos clientes

62 novos acordos com clientes de seis dígitos e três novos acordos com clientes de sete dígitos

Equipes de vendas e suporte em 30 países e instalações de clientes em mais de 80 países

Empresa mantém fluxo de caixa, EBITDA e P&L positivos nos últimos nove trimestres

Mais de 3.750 clientes protegem seus dados com o armazenamento de backup em camadas da ExaGrid

A ExaGrid ganhou o prêmio de “Empresa de armazenamento do ano” e “ Programa de canal de fornecedores do ano” no SDC Awards no último mês de novembro, somando-se a seus outros quatro prêmios da indústria no início do ano Storage Awards e no Network Computing Awards – para um total de seis prêmios da indústria em 2022

Adicionado suporte Cloud Tier para recuperação de desastres na nuvem AWS e também melhor desempenho e escalabilidade de seu nível de nuvem Azure

Adicionada clonagem rápida para Veeam e melhor desempenho dos fulls sintéticos Veeam em 30 vezes

Pontuação NPS de +81, com mais de 300 histórias de sucesso de clientes publicadas no site da ExaGrid e mais de 100 análises do Gartner Peer Insights

Armazenamento de backup em camadas da ExaGrid

A ExaGrid oferece o armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache de disco front-end, a camada de desempenho, que grava dados diretamente no disco para backups mais rápidos e restaura diretamente do disco para restaurações e inicializações de VM mais rápidas. Os dados de retenção de longo prazo são estratificados em um repositório de dados desduplicado, o Retention Tier, para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Essa abordagem de duas camadas oferece o backup mais rápido e desempenho de restauração com eficiência de armazenamento de custo mais baixo.

Além disso, a ExaGrid oferece uma arquitetura de scale-out onde os dispositivos são simplesmente adicionados, à medida que os dados aumentam. Cada dispositivo inclui um processador, memória e portas de rede, de modo que, à medida que os dados aumentam, todos os recursos necessários ficam disponíveis para manter uma janela de backup de comprimento fixo. Essa abordagem de armazenamento scale-out elimina as atualizações caras do “tipo empilhamento” e permite a combinação de dispositivos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema scale-out, o que elimina a obsolescência do produto ao mesmo tempo em que protege os investimentos em TI antecipadamente e ao longo do tempo.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo, à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações caras do “tipo empilhamento” e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões atrasadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid possui engenheiros de sistemas de vendas físicas e pré-vendas nos seguintes lugares: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Península Ibérica, Índia, Israel, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas experiências com a ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. Confira nossas mais de 100 análises do Gartner Peer Insights. A ExaGrid está orgulhosa de sua pontuação NPS: +81!

ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.