Les résultats du T4 d’ExaGrid marquent 2022 comme année record pour l’entreprise

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé du secteur, a annoncé aujourd’hui avoir enregistré un trimestre record en termes de commandes et de chiffre d'affaires clos le 31 décembre 2022.

Le chiffre d’affaires d’ExaGrid a augmenté par rapport au trimestre précédent et par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. ExaGrid croît de plus de 20% par an tout en restant positive en matière de pertes et profits, de BAIIA et de flux de trésorerie disponible. ExaGrid a intégré 192 nouveaux clients au T4 2022, dont 59 accords à six chiffres avec de nouveaux clients et trois accords à sept chiffres avec de nouveaux clients. L'ASP de nouveaux clients a de nouveau dépassé les 100 000 dollars durant le trimestre. ExaGrid a également signé de nombreux accords à six chiffres avec des clients existants durant le trimestre. ExaGrid compte plus de 3 750 clients professionnels actifs sur le marché intermédiaire supérieur et grandes entreprises qui utilisent le stockage de sauvegarde hiérarchisé d’ExaGrid pour protéger leurs données. La croissance d’ExaGrid s’accélère et la société recrute dans tous les domaines de son activité à l'échelle mondiale.

"ExaGrid continue d’étendre sa portée et dispose désormais d’équipes de vente dans plus de 30 pays à travers le monde et d’installations de clients dans plus de 80 pays. En dehors des États-Unis, nos activités au Canada, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique se développent rapidement", déclare Bill Andrews, président et chef de la direction d’ExaGrid.

"Il y a des années, ExaGrid s’est rendu compte qu’aucun fournisseur ne construisait de stockage qui optimisait la sauvegarde, car ils vendaient tous des produits de stockage primaires comme cibles de stockage de sauvegarde ou vendaient des dispositifs de déduplication en ligne, qui sont lents pour les sauvegardes et les restaurations et entraînent des mises à niveau coûteuses. Le stockage de sauvegarde a des besoins uniques, en raison d'importants travaux de sauvegarde, d'incréments, de sauvegardes complètes synthétiques, de la rotation de sauvegarde, de la rétention à long terme et de nombreux autres aspects qui rendent la sauvegarde différente du stockage primaire. Le stockage de sauvegarde hiérarchisé d’ExaGrid a été spécifiquement conçu pour améliorer les performances de sauvegarde, les performances de restauration, l’évolutivité à mesure que les données grandissent, la sécurité, la récupération après rançongiciel, la récupération après sinistre et l’économie de la sauvegarde, avec de faibles coûts initiaux et au fil du temps", déclare Andrews. "Le stockage primaire n’est pas aussi rapide pour les gros travaux de sauvegarde, n’est généralement pas évolutif, et il est très coûteux pour la rétention à long terme, et il fait face au réseau, ce qui le rend vulnérable aux attaques de sécurité. Les dispositifs de déduplication en ligne sont lents pour les sauvegardes, lents pour les restaurations, ne sont pas évolutifs, et font également face au réseau, ce qui les rend vulnérables aux attaques de sécurité."

"ExaGrid est fier d’avoir un produit hautement différencié qui fonctionne, fait ce que nous disons qu’il fait, est dimensionné correctement, est bien soutenu et fait le travail. Nous pouvons étayer ces déclarations avec notre rétention nette de la clientèle de 94,5%, un score NPS de +81, et le fait que 92% de nos clients ont notre fonction Retention Time-Lock for Ransomware Recovery activée, et que 99% de nos clients ont adopté notre plan annuel de maintenance et de support", poursuit Andrews.

Faits saillants du quatrième trimestre 2022:

Un robuste taux de victoire de 73% face à la concurrence

Intégration de 192 nouveaux clients

62 accords à six chiffres avec de nouveaux clients et trois accords à sept chiffres avec de nouveaux clients

Des équipes de ventes et de support dans 30 pays et des installations de clients dans plus de 80 pays

La société reste positive en matière de trésorerie, de BAIIA et de pertes et profits pour le 9e trimestre consécutif

Plus de 3 750 clients protègent leurs données avec le stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid

ExaGrid a remporté les prix "Storage Company of the Year" et "Vendor Channel Program of the Year" aux SDC Awards en novembre, qui viennent s'ajouter à ses quatre autres prix sectoriels remportés plus tôt dans l’année aux Storage Awards et aux Network Computing Awards, pour un total de six prix sectoriels en 2022

Prise en charge du Cloud Tier pour la récupération après sinistre dans le cloud AWS et optimisation des performances et de l’évolutivité de son niveau nuagique Azure

Ajout d’un clonage rapide pour Veeam et optimisation (x30) des performances des sauvegardes complètes synthétiques Veeam

Score NPS de +81, avec plus de 300 succès clients publiés sur le site Web d’ExaGrid, et plus de 100 évaluations Gartner Peer Insights

Stockage de sauvegarde hiérarchisé d’ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d’application sur cache de disque frontal, le "Performance Tier", qui écrit les données directement sur le disque, ce qui permet des sauvegardes extrêmement rapides et des restaurations directes à partir du disque et offre les restaurations et les démarrages VM les plus rapides. Les données de rétention à long terme sont hiérarchisées vers un référentiel de données dédupliqué, le "Retention Tier", afin de réduire le volume de stockage de rétention et les coûts qui en résultent. Cette approche à deux niveaux offre les performances de sauvegarde et de restauration les plus rapides du secteur et une efficacité de stockage au coût le plus bas.

De plus, ExaGrid est fondé sur une architecture expansive dans laquelle les dispositifs sont simplement ajoutées à mesure que le volume de données augmente. Chaque dispositif comprend un processeur, une mémoire et des ports réseau, de sorte qu’au fur et à mesure de l’augmentation des données, toutes les ressources nécessaires sont disponibles pour maintenir une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe. Cette approche de stockage expansive élimine la nécessité de procéder à des mises à niveau coûteuses et permet de mélanger des dispositifs de tailles et de types différents dans le même système expansif, ce qui élimine le problème de l’obsolescence des produits tout en protégeant les investissements informatiques immédiatement et à long terme.

À propos d’ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d’application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L’architecture expansive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables pour la récupération après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose d’ingénieurs dédiés aux systèmes de vente et de prévente dans les pays suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, Corée du Sud, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Hong Kong, Ibérie, Inde, Israël, Japon, Mexique, pays nordiques, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Turquie, et d’autres régions.

Visitez notre site exagrid.com et suivez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent à propos de leurs expériences avec ExaGrid et pourquoi ils consacrent désormais beaucoup moins de temps à leur stockage de sauvegarde dans nos témoignages client. Consultez la centaine d’avis de nos pairs à notre sujet sur le site Peer Insights reviews de Gartner. ExaGrid est fier de son score NPS de +81!

ExaGrid est une marque déposée d’ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

