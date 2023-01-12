Brightcove和Magnite宣佈建立策略性合作夥伴關係，以促進CTV和線上影音(OLV)媒體的廣告貨幣化

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球備受信賴的串流科技公司Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今天宣佈，公司已經與全球首屈一指的獨立賣方廣告平臺Magnite (NASDAQ: MGNI)建立策略性關係。Magnite將為所有Brightcove客戶的廣告提供助力，提升廣告填充率並加強傳遞，以增加客戶收入。Brightcove還將整合SpringServe廣告伺服器，使媒體能對可用廣告供應有更大的管控能力、更強的洞察力和更高的透明度。

Brightcove在全球擁有數以千計的客戶，一直支援與廣告伺服器和供應方平臺(SSP)的標準取向整合。在對其一流的伺服器端廣告插入(Server Side Ad Insertion)解決方案中的數十億次支援廣告的播放請求資料進行分析後，Brightcove發現了重要的機會，可以為客戶提供更佳協助，使其未售出的廣告機會能夠貨幣化。Magnite的SSP功能可以直接透過Brightcove取得，將協助Brightcove為這些客戶帶來收入。與SpringServe廣告伺服器整合將使客戶可以查看可用廣告庫存，並且提供策略性機會，可以加強其影音內容的貨幣化。

Brightcove執行長Marc DeBevoise表示：「我們龐大的全球客戶群的需求不斷演變，我們致力於為他們不斷提升我們的解決方案，包括支援客戶促使影音內容貨幣化的行動。此次Magnite和SpringServe的整合是關鍵的一步，讓我們能夠為客戶提供一流的解決方案以迎合他們的需求，讓他們能夠提高廣告的填充率，產生更好的每千次曝光成本(CPM)。」

Magnite營收長Sean Buckley表示：「我們期待與Brightcove團隊合作，為其高品質的影音串流客戶帶來全包型貨幣化解決方案。憑藉此次的新整合，Brightcove客戶將獲得以視訊為中心的廣告工具和有關其傳統直銷通路及程式化銷售通路的即時報告。我們還將與Brightcove合作，將內容詮釋資料等資訊以便於廣告買家利用的方式打包，從而以獨特的方式為客戶的影音庫存增添價值。」

關於Brightcove Inc.

Brightcove創造了世界上具有一流可靠性、可擴充性和安全性的串流科技解決方案，讓企業可與其受眾之間建立更加密切的聯繫，而不受地點和所使用裝置的限制。在80多個國家，Brightcove的智慧視訊平臺使企業能夠更有效地對客戶銷售，使媒體領導人能夠更可靠地串流傳輸內容並加以貨幣化，使每個組織能夠更有效地與團隊成員溝通。我們憑藉業界長期領先的創新和正常執行時間而獲得兩項技術和工程艾美獎(Technology and Engineering Emmy® Award)，同時具有無與倫比的可擴充性，從而不斷推動視訊科技的發展。歡迎關注我們的Twitter、LinkedIn和Facebook。敬請造訪www.brightcove.com。

關於Magnite

Magnite (NASDAQ: MGNI)是全球規模首屈一指的獨立賣方廣告平臺。媒體利用我們的技術，在各種螢幕以各種格式來將內容貨幣化，包括CTV、線上影音、顯示器和音訊。世界一流的機構和品牌都信賴我們的平臺來獲取品牌安全的優質廣告庫存，每月執行數十億筆廣告交易。Magnite紮根於繁華熱鬧的紐約市、陽光明媚的洛杉磯、海拔一英里的丹佛、歷史悠久的倫敦，以及位於南半球的雪梨，辦事處遍及北美、歐洲、中東和非洲、拉丁美洲和亞太地區。

關於SpringServe

SpringServe目前是Magnite的一部分，是首屈一指的獨立廣告服務平臺，專門為OTT、CTV和影音廣告而設計。其軟體可以提供全套的廣告服務、最佳化和自動化解決方案，使影音廣告服務在各種裝置上更加智慧。其平臺備受主要媒體和高階電視分銷商的信任，提供控制、透明度和分析功能，以幫助提高廣告效果和媒體銷售收入。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.springserve.com。

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