Brightcove和Magnite宣布建立战略合作伙伴关系，推动CTV和在线视频(OLV)媒体方的广告变现

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球备受信赖的流媒体技术公司Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今天宣布，公司已经与全球首屈一指的独立卖方广告平台Magnite (NASDAQ: MGNI)建立了战略关系。Magnite将为所有Brightcove客户的广告提供助力，提升广告填充率和交付水平，以增加客户收入。Brightcove还将整合SpringServe广告服务器，为媒体方提供面向可用广告供应的更大控制力、更强洞察力和更高透明度。

Brightcove在全球拥有数以千计的客户，一直支持与广告服务器和供应方平台(SSP)进行基于标准的整合。在对其领先的服务器端广告插入(Server Side Ad Insertion)解决方案中的数十亿次支持广告的播放请求数据进行分析后，Brightcove发现了一个重要的机会，可以更好地帮助客户实现其未售出广告机会的变现。Magnite的SSP功能可以直接通过Brightcove获取，将帮助Brightcove为这些客户带来收入。通过与SpringServe广告服务器的整合，客户可以获取对可用广告库存的透明视角，同时这也是一次战略机遇，可以更好地实现其视频内容的变现。

Brightcove首席执行官Marc DeBevoise表示：“我们庞大的全球客户群的需求一直在不断演变，我们致力于为他们不断完善我们的解决方案，包括为客户提供视频内容变现支持。此次Magnite和SpringServe的整合是关键的一步，让我们能够为客户提供一流的解决方案，满足他们的需求，让他们能够提高广告的填充率，产生更好的每千次展示成本(CPM)。”

Magnite首席营收官Sean Buckley表示：“我们期待着与Brightcove团队合作，为其高质量的视频流媒体客户带来全包型变现解决方案。通过此次的新整合，Brightcove客户将获得以视频为中心的广告工具和有关其传统直销渠道及程序化销售渠道的实时报告。我们还将与Brightcove合作，将内容元数据等信息以便于广告买家利用的方式打包，从而以独特的方式丰富客户视频库存的价值。”

关于Brightcove Inc.

Brightcove创造了世界上具有一流可靠性、可扩展性和安全性的流媒体技术解决方案，让企业与其受众之间的联系更加紧密，而不受地点和所使用设备的限制。在80多个国家，Brightcove的智能视频平台使企业能够更有效地进行客户销售，使媒体领导者能够更可靠地对内容进行流传输和货币化，使每个组织能够更有力地与团队成员沟通。我们凭借业界长期领先的创新和正常运行时间而获得两项技术和工程艾美奖(Technology and Engineering Emmy® Award)，同时具有无与伦比的可扩展性，从而不断推动视频技术的发展。欢迎关注我们的Twitter、LinkedIn和Facebook。敬请访问www.brightcove.com。

关于Magnite

Magnite (NASDAQ: MGNI)是全球规模首屈一指的独立卖方广告平台。媒体方利用我们的技术，在各种屏幕以各种格式来实现内容变现，包括CTV、在线视频、显示器和音频。世界领先的机构和品牌依托我们的平台来获取品牌安全的优质广告库存，每月执行数十亿笔广告交易。Magnite扎根于繁华热闹的纽约市、阳光明媚的洛杉矶、海拔一英里的丹佛、历史悠久的伦敦，以及位于南半球的悉尼，办事处遍及北美、欧洲、中东和非洲、拉丁美洲和亚太区。

关于SpringServe

SpringServe目前是Magnite的一部分，是一个领先的独立广告服务平台，专门为OTT、CTV和视频广告而设计。其软件可以提供全套的广告服务、优化和自动化解决方案，使视频广告服务在各种设备上更加智能。其平台备受领先的媒体方和高级电视分销商的信任，提供控制、透明度和分析功能，以帮助提高广告效果和媒体销售收入。如需了解更多信息，请访问http://www.springserve.com。

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