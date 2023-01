Brightcove e Magnite anunciam parceria estratégica para impulsionar monetização de anúncios para editores de CTV e vídeo online (OLV)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável mundialmente, anunciou hoje que formou uma parceria estratégica com a Magnite (NASDAQ: MGNI), a maior plataforma publicitária independente do lado da venda (sell-side) do mundo. A Magnite impulsionará a publicidade de qualquer cliente Brightcove, aprimorando suprimento e entrega para aumentar a receita dos clientes. A Brightcove também integrará o servidor de anúncios SpringServe, para fornecer aos editores maior controle, insights e transparência no fornecimento de anúncios disponíveis.

Com milhares de clientes globalmente, a Brightcove sempre apoiou integrações à base de padrões com servidores de anúncios e plataformas de fornecimento (SSPs, Supply-Side Platforms). Depois de analisar os dados de bilhões de pedidos de reprodução suportada por anúncio em sua solução líder, Server Side Ad Insertion, a Brightcove viu uma oportunidade significante para ajudar, de uma maneira melhor, os clientes a monetizarem suas oportunidades de anúncios não vendidos. Disponíveis diretamente através da Brightcove, os recursos de SSP da Magnite permitirão que a Brightcove proporcione receita a esses clientes. A integração com o servidor de anúncios SpringServe dará a esses clientes uma perspectiva clara do inventário de anúncios disponíveis e uma oportunidade estratégica para melhor monetizar seus conteúdos de vídeo.

“As necessidades da nossa grande base de clientes globais estão constantemente evoluindo, e estamos comprometidos com desenvolver nossas soluções para eles, inclusive apoiar os esforços dos nossos clientes para monetizar seus conteúdos de vídeo", afirmou Marc DeBevoise, CEO da Brightcove. "Esta integração com a Magnite e a SpringServe é um passo importante no que diz respeito a possibilitar que forneçamos aos nossos clientes as melhores soluções da categoria para satisfazer suas necessidades, permitindo que eles aumentem sua taxa de suprimento de anúncios e gerem melhores CPMs (custo por mil impressões)."

“Estamos na expectativa de poder trabalhar com a equipe da Brightcove para trazer monetização completa aos seus clientes de streaming de vídeo de alta qualidade", afirmou Sean Buckley, CRO da Magnite. "Com a nossa nova integração, os clientes da Brightcove terão acesso a ferramentas de anúncio em vídeo e relatórios em tempo real em todos os seus canais de vendas tradicionais diretos e programáticos. Também estamos trabalhando com a Brightcove de maneiras exclusivas para gerar mais valor ao inventário de vídeos dos clientes, reunindo informações como metadados de conteúdo de forma que seja fácil de serem potencializados por compradores de anúncios."

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções de tecnologia de streaming mais confiáveis, escalonáveis e seguras do mundo para construir um vínculo maior entre as empresas e o seu público, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 80 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove possibilita que as empresas vendam para clientes de forma mais eficaz, que líderes de mídia transmitam e gerem receita com conteúdo de maneira mais confiável e que todas as empresas se comuniquem com os membros da equipe de forma mais poderosa. Com dois prêmios Emmy® de tecnologia e engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade incomparável, estamos continuamente ultrapassando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga no Twitter, LinkedIn e Facebook. Acesse www.brightcove.com.

Sobre a Magnite

Somos a Magnite (NASDAQ: MGNI), a maior plataforma independente de publicidade do lado da venda. Os editores usam nossa tecnologia para monetizar seu conteúdo em todos os tipos de telas e formatos, incluindo CTV, vídeo online, monitor e áudio. As principais agências e marcas do mundo confiam na nossa plataforma para acessar um inventário de anúncios de alta qualidade e seguros para a marca e realizar bilhões de transações publicitárias todos os meses. Sediada na movimentada cidade de Nova York, na ensolarada Los Angeles, nas alturas de Denver, na histórica Londres e do lado de lá em Sydney, a Magnite tem escritórios na América do Norte, EMEA, LATAM e APAC.

Sobre a SpringServe

A SpringServe, agora parte da Magnite, é a principal plataforma independente de veiculação de anúncios, construída propositadamente para publicidade em OTT, CTV e vídeo. Seu software oferece uma linha completa de soluções de automação, otimização e veiculação de anúncios, tornando mais inteligente a veiculação de anúncios em vídeo em todos os dispositivos. Com a confiança dos principais editores e distribuidores televisivos avançados, a plataforma fornece controle, transparência e análises para ajudar a aumentar o desempenho dos anúncios e a receita gerada por vendas nos meios de comunicação. Para mais informações, acesse http://www.springserve.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.