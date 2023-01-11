FarEye平臺即日起在SAP®商店上線，提供包裹層面查看功能

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FarEye今天宣佈，FarEye平臺現已在提供SAP及合作夥伴產品的線上市場SAP®商店上線，可提供從第一哩到最後一哩的貨運即時查看功能。FarEye是首批在裝運層面之外提供包裹層面查看功能的SAP合作夥伴之一，使客戶能夠在下單至到府的整個過程中追蹤訂單情況。

FarEye於2021年與SAP建立夥伴關係。在下單至到府的過程中，FarEye的模組化產品（出貨、追蹤、路線、執行和體驗）均能被定位，並納入FarEye平臺，以高效執行最後一哩運送。與SAP物流業務網路(SAP Business Network for Logistics)整合後，FarEye平臺可幫助企業提供一致且卓越的客戶體驗。

FarEye總裁Suryansh Jalan表示：「我們與SAP有著共同的目標，即協助企業更快、更有效率、更準確地運送其產品。透過我們的FarEye平臺與SAP物流業務網路的整合，使用SAP解決方案的企業如今能夠在個別包裹層面追蹤和協調其訂單，並在網路中查看訂單情況，而其最終消費者也能夠以同樣方式查看和掌控運送過程，這一體驗可提升客戶的滿意度和忠誠度。」

包裹層面的查看功能至關重要，它能夠同時為最終消費者和負責包裹運輸的每個環節的不同利害關係者提供透明度。借助包裹層面的查看功能，利害關係者可查看細節，在複雜的全球供應鏈運作中，這是讓訂單、裝運和每個包裹之間建立必要聯繫所不可或缺的功能。對於希望在運送到府期間查看包裹情況的最終消費者來說，FarEye的控制台功能使零售商在整個運送過程中都能夠查看，因而可以估計和溝通準確的運送時間和日期來管理消費者的期望。

SAP商店(store.sap.com)提供了簡化、互聯的數位化客戶體驗，讓客戶能夠尋找、試用、購買和更新來自SAP及其合作夥伴的2,200多種解決方案。在這裡，客戶可以找到業務發展所需的SAP解決方案和經SAP驗證的解決方案。對於透過SAP商店進行的每筆採購，SAP都會種植一棵樹。

FarEye Technologies, Inc.是SAP® PartnerEdge®計畫的合作夥伴。SAP PartnerEdge計畫提供了支援工具、福利和支援，幫助合作夥伴以具有成本效益的方式，快速建構專注於特定業務需求的高品質、顛覆性應用軟體。

關於FarEye

FarEye的運送管理平臺將運送轉變為競爭優勢。FarEye對運送協調、即時物流狀態顯示和品牌化客戶體驗的獨特結合，幫助零售、電商和第三方物流公司簡化複雜的最後一哩運送物流。FarEye平臺使企業能夠提高用戶忠誠度和滿意度、降低成本並提高營運效率。FarEye在30個國家擁有150多家客戶，在全球設有五個辦事處。FarEye——最後一哩的首選。

SAP和本新聞稿中提及的其他SAP產品和服務及其各自的標誌是SAP SE在德國和其他國家的商標或註冊商標。更多的商標資訊和通知請參見https://www.sap.com/copyright。本文提及的所有其他產品和服務名稱均是其各自公司的商標。

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