FarEye平台即日起在SAP®商店上线，提供包裹层面查看功能

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FarEye今天宣布，FarEye平台现已在提供SAP及合作伙伴产品的在线市场SAP®商店上线，可提供从第一英里到最后一英里的货运实时查看功能。FarEye是首批在装运层面之外提供包裹层面查看功能的SAP合作伙伴之一，使客户能够在从下单到上门的整个过程中跟踪订单情况。

FarEye于2021年与SAP建立伙伴关系。在从下单到上门的过程中，FarEye的模块化产品（发货、跟踪、路线、执行和体验）均能被定位，并录入FarEye平台，以高效执行最后一英里交付。与SAP物流业务网络(SAP Business Network for Logistics)整合后，FarEye平台可帮助企业提供一致且卓越的客户体验。

FarEye总裁Suryansh Jalan表示：“我们与SAP有着共同的目标，即帮助企业更快、更高效、更准确地交付其产品。依托我们的FarEye平台与SAP物流业务网络的整合，使用SAP解决方案的企业如今能够在单个包裹层面跟踪和协调其订单，并在网络中查看订单情况，而其最终消费者也能够以同样方式查看和控制交付物品，这一体验可提升客户的满意度和忠诚度。”

包裹层面的查看功能至关重要，它能够同时为最终消费者和负责包裹运输的每个环节的不同利益相关者提供透明度。借助包裹层面的查看功能，利益相关者可实现精细化查看，要在复杂的全球供应链运作中让订单、装运和每个包裹之间建立必要的联系，该功能必不可少。对于希望在从运送到上门期间查看自己包裹情况的最终消费者来说，FarEye的控制台功能使零售商能够在整个配送过程中进行查看，让他们能够通过估计和沟通准确的配送时间和日期来管理消费者的期望。

SAP商店(store.sap.com)提供了简化、互联的数字化客户体验，让客户能够寻找、试用、购买和更新来自SAP及其合作伙伴的2,200多种解决方案。在这里，客户可以找到业务发展所需的SAP解决方案和经SAP验证的解决方案。客户通过SAP商店每购买一次，SAP都会种植一棵树。

FarEye Technologies, Inc.是SAP® PartnerEdge®计划的合作伙伴。SAP PartnerEdge计划提供了支持工具、福利和支持，帮助合作伙伴以具有成本效益的方式快速构建专注于特定业务需求的高质量、颠覆性应用。

关于FarEye

FarEye的配送管理平台将订单配送转化为竞争优势。FarEye将配送协调、实时物流状态显示和品牌化客户体验独特地结合起来，帮助零售、电商和第三方物流公司简化复杂的最后一英里配送物流。FarEye平台使企业能够提高用户忠诚度和满意度、降低成本并提高运营效率。FarEye在30个国家拥有150多家客户，在全球设有五个办事处。FarEye——最后一英里的首选。

SAP和本新闻稿中提及的其他SAP产品和服务及其各自的标识是SAP SE在德国和其他国家的商标或注册商标。更多的商标信息和通知请参见https://www.sap.com/copyright。本文提及的所有其他产品和服务名称均是其各自公司的商标。

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