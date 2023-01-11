MyRepublic Digital攜手Boomi變革電信市場

新加坡和賓夕法尼亞州賈斯特布魯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--智慧連接和自動化領導者Boomi™今天宣佈，亞太地區屢獲殊榮的電信營運商MyRepublic旗下的數位轉型公司MyRepublic Digital已經導入Boomi AtomSphere™平臺，以獲致更高水準的效率和效能，並最終為客戶提供更好的體驗。

MyRepublic Digital是新近成立的科技業務分拆公司，利用其可隨時部署的雲端原生多租戶軟體即服務(SaaS)平臺Encore來幫助營運商取得業務成果。

在競爭激烈的電信市場，在服務交付方面保持快速和敏捷是成功的關鍵。為了提高Encore平臺的效率及即時決策能力，同時不影響可擴充性或安全性，MyRepublic Digital選擇Boomi屢獲殊榮的整合平臺即服務(iPaaS)。

MyRepublic Digital平臺部董事總經理Gary Liew表示：「借助Boomi，我們能夠擴大自動化的範圍，提高Encore的端到端訂單處理效率，最終協助我們提供客戶期望的數位品牌無摩擦體驗。例如，我們已經觀察到客戶等待數據機的時間明顯減少，只需一到兩個工作日，這使我們能夠提供更快速的服務。」

利用Boomi的低代碼iPaaS，MyRepublic Digital已經成功地為其Encore平臺進行自動化升級，並啟用可重複使用的配置，以便與第三方供應商和合作夥伴的支付閘道整合。這有助於電信供應商透過Boomi豐富的技術選擇性和應用連接器來簡化數位生態系統。作為電信營運商業務支援系統(BSS)和營運支援系統(OSS)以及客戶體驗背後的數位引擎，MyRepublic Digital的Encore平臺管理訂單執行、計費、服務保障、行動應用程式和聊天機器人等眾多即時流程，其API部分已處理超過2500萬次交易。自2019年首次部署以來，Boomi的API管理工具一直支援MyRepublic Digital平臺的成長。截至2022年12月，該平臺每季新增約350萬筆交易。

Gary補充道：「我們很欣賞Boomi AtomSphere平臺將介面客製化保持在最低程度，從而加速整合過程。我們和Boomi秉持相同的原則，即透過可擴充性、靈活性和簡潔性來加速轉型。我們共同取得的成功使雙方能夠探索提供更佳服務的新方式。」

Boomi亞洲區總監HonChew Seetoh表示：「無與倫比的效率和對客戶體驗的高度重視，對於像MyRepublic Digital這樣的企業至關重要，他們需要努力迎合客戶和終端消費者的高度期望。我們很自豪能夠扮演關鍵角色，協助MyRepublic Digital將數位平臺擴充到新高度並改變提供電信服務的方式。」

作為業界首屈一指的跨國軟體即服務(SaaS)公司，Boomi的客戶群在所有系統整合商中名列前茅。Boomi擁有成員超過10萬名且日益成長的用戶社群、約800家合作夥伴組成的全球網路，以及整合平臺即服務(iPaaS)領域首屈一指的全球系統整合商(GSI)陣容之一。公司最近在日本擴大全球業務，以因應整個亞太地區不斷成長的需求，同時入選德勤高科技高成長500大企業(Deloitte Technology Fast 500™)和《Inc.》5000大企業排行榜，是美國成長最快和創新能力首屈一指的科技公司之一。

Boomi還獲得年度公司和產品創新等兩項國際史蒂夫獎(Stevie® Awards)、Globee®平臺即服務(PaaS)金牌獎 (Gold Globee® Award)、雲端服務科技Merit獎、2022年度雲端運算全球領導者Stratus獎(Stratus Award)，並在《CRN合作夥伴計畫指南》中獲得久負盛名的五星評等。

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Boomi致力於幫助每個人與世界萬物建立連接，讓世界變得更加美好。作為雲端運算型整合平臺即服務(iPaaS)先驅，並且如今是在全球軟體即服務(SaaS)類別中居於領先地位的公司，Boomi在整合平臺供應商中擁有規模首屈一指的客戶群，以及由大約800家合作夥伴組成的全球網路——包括埃森哲、凱捷、德勤、SAP和Snowflake。全球各大組織競相選擇Boomi屢獲殊榮的平臺來發現、管理和編排資料，同時連接應用程式、流程和人員，以獲得更好、更快的結果。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.boomi.com。

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