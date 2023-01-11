MyRepublic Digital携手Boomi变革电信市场

新加坡和宾夕法尼亚州切斯特布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--智能连接和自动化领导者Boomi™今天宣布，作为亚太区屡获殊荣的电信运营商MyRepublic旗下的数字转型公司，MyRepublic Digital已经实施了Boomi AtomSphere™平台，以实现更高水平的效率和性能，并最终为客户提供更好的体验。

MyRepublic Digital是新近成立的技术业务分拆公司，通过其可随时部署的云原生多租户软件即服务(SaaS)平台Encore来帮助运营商实现业务成果。

在竞争激烈的电信市场，保持快速和灵活是成功实现服务交付的关键。为了提高Encore平台的效率及实时决策能力，同时不影响可扩展性或安全性，MyRepublic Digital选择了Boomi屡获殊荣的集成平台即服务(iPaaS)。

MyRepublic Digital平台部董事总经理Gary Liew表示：“我们已经借助Boomi扩大了自动化的范围，提高Encore的端到端订单处理效率，最终帮助我们交付了客户期望的数字品牌无摩擦体验。例如，我们已经观察到客户等待调制解调器的时间明显减少，只需一到两个工作日，这使我们能够更快地服务客户。”

MyRepublic Digital已经利用Boomi的低代码iPaaS成功地增强了Encore平台的自动化程度，并启用了可重复使用的配置，以便与第三方供应商和合作伙伴的支付网关进行集成。这有助于电信供应商通过Boomi丰富的技术和应用连接器来简化数字生态系统。作为电信运营商业务支持系统(BSS)和运营支持系统(OSS)以及客户体验背后的数字引擎，MyRepublic Digital的Encore平台管理着订单执行、计费、服务保障、移动应用和聊天机器人等众多实时流程，其API部分已处理超过2500万次交易。自2019年首次部署以来，Boomi的API管理工具一直在支持MyRepublic Digital平台的增长。截至2022年12月，该平台每季度新增约350万笔交易。

Gary补充道：“Boomi AtomSphere平台将接口定制化保持在最低限度，从而加速集成过程，对此我们深表感谢。我们和Boomi秉承相同的原则，即通过可扩展性、灵活性和简洁性加速转型。我们共同取得的成功使双方能够探索提供更佳服务的新方式。”

Boomi亚洲区总监HonChew Seetoh表示：“无与伦比的效率和对客户体验的高度重视对于像MyRepublic Digital这样的企业至关重要，他们需要努力满足客户和终端消费者的高度期望。我们很自豪能够发挥关键作用，帮助MyRepublic Digital将数字平台扩展到新的高度并改变电信服务的交付方式。”

作为一家业界领先的跨国软件即服务(SaaS)公司，Boomi的客户群在所有系统集成商中名列前茅。Boomi拥有一个成员超过10万名且日益壮大的社区、一个约800家合作伙伴组成的全球网络，以及集成平台即服务(iPaaS)领域首屈一指的全球系统集成商(GSI)阵容之一。公司最近在日本市场扩展全球业务，以满足整个亚太地区不断增长的需求，同时入选德勤高科技高成长500强(Deloitte Technology Fast 500™)和《Inc.》5000强企业名单，是美国发展速度和创新能力首屈一指的技术公司之一。

Boomi还获得了年度公司和产品创新等两项国际史蒂夫奖(Stevie® Awards)、Globee®平台即服务(PaaS)金奖 (Gold Globee® Award)、云服务技术Merit奖、2022年度云计算全球领导者Stratus奖(Stratus Award)，并在《CRN合作伙伴计划指南》中获得了久负盛名的五星评级。

更多资源

了解Boomi AtomSphere平台的更多信息

探索Boomiverse社区

在Twitter、LinkedIn、Facebook和YouTube上关注Boomi

关于Boomi

Boomi致力于通过帮助每个人与世界万物建立连接，让世界变得更加美好。作为基于云计算的集成平台即服务(iPaaS)先驱、如今全球软件即服务(SaaS)类别的领先公司，Boomi在集成平台供应商中拥有规模首屈一指的客户群，以及由大约800家合作伙伴组成的全球网络——包括埃森哲、凯捷、德勤、SAP和Snowflake。全球各大组织竞相选择Boomi屡获殊荣的平台来发现、管理和编排数据，同时将应用、流程和人员联系起来，以获得更好、更快的结果。如需了解更多信息，请访问http://www.boomi.com。

© 2023 Boomi, LP版权所有。Boomi、“B”标识、Boomiverse和AtomSphere是Boomi, LP或其子公司或附属公司的商标。保留所有权利。其他名称或标志可能是其各自所有者的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。