BETC choisit Box pour la gestion de ses contenus dans le cloud

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Box, Inc. (NYSE:BOX), le leader du Content Cloud, annonce que BETC a choisi les solutions sécurisées de gestion de contenu de Box pour renforcer la collaboration et accélérer les processus de gestion de contenu. Fondée à Paris et faisant partie du groupe Havas, BETC est une agence internationale de communication, de marketing et de publicité qui utilise Box globalement, de Paris à Londres en passant par Sao Paolo, pour gérer l'intégralité du cycle de vie de ses contenus.

« Chez BETC, nous nous efforçons de repenser les frontières entre les médias, la culture, les canaux de communication et réinventer les relations entre les marques et les publics qu'elles souhaitent atteindre », déclare Lionel Sarrazy, Directeur informatique de BETC. « Nous avons à cœur d’offrir à nos clients et partenaires un service à forte valeur ajoutée. Notre choix de technologie reflète cela, car en utilisant Box comme plateforme centrale et unique pour la gestion de notre contenu, nous pouvons collaborer de manière efficace et concevoir des campagnes exceptionnelles pour nos clients. »

« BETC est une agence de publicité qui jouit d'une solide réputation en matière de créativité », déclare Sébastien Marotte, président de la région EMEA chez Box. « Nous sommes ravis de les aider à développer des contenus créatifs pour leurs clients prestigieux et nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat, en effet BETC étend son utilisation de Box et développe sa gestion de contenu dans le cloud.»

BETC a adopté Box en 2016 et a depuis étendu son utilisation pour:

Favoriser une collaboration sécurisée avec leurs partenaires et clients sur des contenus tels que des accords sur les talents, des contrats et des livrables de campagne;

Soutenir le modèle de travail hybride de BETC en connectant les employés en présentiel et ceux travaillant à distance, et ce quel que soit l’endroit où ils sont;

Permettre aux équipes de marketing et de conception de BETC d'accélérer les délais dans la conception de produits, les spécifications de production, y compris des types de fichiers volumineux comme les vidéos;

S'intégrer aux applications professionnelles critiques/cruciales telles que Microsoft 365 et iWork ;

Respecter les exigences légales de conservation et de conformité avec Box Governance;

Gérer le contenu en toute sécurité à travers l'organisation internationale de BETC avec Box Zones.

« Chez Box, nous savons que les agences de publicité comme BETC fonctionnent avec du contenu et nous comprenons les besoins du secteur en matière de sécurité, de collaboration et de productivité », explique Jade McQueen, vice-présidente du département médias et divertissement chez Box. « Nous sommes ravis de nous associer à des agences de marketing de premier plan et à des sociétés de production internationales, en leur permettant de tirer parti de notre technologie pour créer leurs meilleures campagnes et raconter des histoires remarquables à l’écran, tout en les aidant à garder une longueur d'avance dans un secteur en pleine croissance et en constante évolution. »

Box permet aux plus grandes d'entreprises, et dans les secteurs les plus réglementés, d'accélérer les processus opérationnels, de renforcer la collaboration et de protéger leurs informations stratégiques. BETC rejoint ainsi la liste des organisations mondiales - telles que BBC Studios, Warner Music Group et Wasserman Media Group, ainsi que les grandes marques françaises comme Rémy Cointreau et Eurostar International Limited - qui ont adopté le Content Cloud de Box pour instaurer de nouvelles méthodes de travail. Pour en savoir plus sur les solutions Box pour les médias et le divertissement, cliquez ici.

A propos de BETC

Fondée en 1994, BETC est la première agence de publicité française systématiquement classée parmi les agences les plus créatives au monde. L'agence a remporté le Grand Prix du cinéma en 2021 au festival des Lions de Cannes pour Lacoste mettant fin à une sécheresse de trente ans pour la France dans la catégorie la plus prestigieuse. En 2020, elle a été nommée Agence de l'année Eurobest et Club des DA, Agence de l'année Effie pour la troisième année consécutive et en 2019 Agence internationale de l'année Adweek. BETC cherche à renouveler la relation entre les marques et la création. Par son désir, sa curiosité et son engagement, BETC crée de nouvelles synergies et produit ses propres contenus dans les domaines de la musique, du cinéma, de l'édition et du design. BETC est au cœur du projet des Magasins Généraux à Pantin, où l'agence s'est installée en juillet 2016. C'est un nouvel espace de création, d'innovation, de production et de partage situé dans le Grand Paris.

A propos de Box

Box (NYSE:BOX) est le leader du Content Cloud, une plateforme unique qui permet aux entreprises de gérer la totalité du cycle de vie du contenu, de travailler en toute sécurité de n'importe où et d'intégrer les meilleures applications. Fondée en 2005, Box simplifie le travail d'organisations internationales majeures, dont AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley et Nationwide. Box a son siège à Redwood City, en Californie, et possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour plus d’informations sur Box, visitez box.com. Pour plus d’informations sur comment Box permet aux organisations à but non lucratif de remplir leur mission, visitez le site box.org.