FrieslandCampina Ingredients en Triplebar Bio Inc. werken samen om op cellen gebaseerde eiwitten op de markt te brengen door middel van precisiefermentatie

EMERYVILLE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--FrieslandCampina Ingredients, de wereldwijde innovator op het gebied van gezonde en functionele ingrediënten, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met het gespecialiseerde biotechnologiebedrijf Triplebar Bio Inc. om de productie van celgebaseerde eiwitten met behulp van precisiefermentatie te ontwikkelen en op te schalen. Het partnerschap bevestigt opnieuw de toewijding van beide bedrijven om innovatieve en toekomstbestendige eiwitoplossingen te ontwikkelen die de gezondheid van de mens verbeteren.

De voorspelling is dat de wereldbevolking in 2050 bijna 10 miljard zal bedragen. Dit betekent dat er meer eiwitbronnen nodig zijn om mensen in alle levensfasen gezond en actief te houden. Met bijna 100 jaar ervaring in de verwerking van zuiveleiwitten gebruikt FrieslandCampina Ingredients zijn ervaring en expertise om broodnodige oplossingen te ontwikkelen voor de wereldwijde eiwituitdagingen met de beste voedingswaarde, smaak en functionaliteit. Deze nieuwste samenwerking volgt op de lancering door het bedrijf van zijn eerste assortiment plantaardige eiwitten, Plantaris™, in samenwerking met AGT Foods in november 2021.

Het in Californië gevestigde biotechnologiebedrijf Triplebar is gespecialiseerd in snelle bio-engineering om oplossingen te ontwikkelen voor de voedings- en gezondheidszorgindustrie. Het bedrijf hanteert een geïntegreerde aanpak en gebruikt hardware, software, biologie en biochemie om producten en biologische productiesystemen te ontwikkelen die de evolutie in de natuur nabootsen en versnellen. FrieslandCampina Ingredients en Triplebar gaan door middel van precisiefermentatie microbiële cellen produceren die bioactieve eiwitten kunnen creëren ter ondersteuning van de menselijke gezondheid en voeding in het vroege leven en de volwassenheid. De ambitie van beide bedrijven is om op schaal en met een beperkte land-, water- en energievoetafdruk hoogwaardige eiwitten te produceren voor diverse toepassingen.

FrieslandCampina Ingredients gebruikt sinds 2016 precisiefermentatie om human milk oligosaccharides (HMO's) te produceren. Het bedrijf zal zijn unieke combinatie van eiwitervaring naast zijn innovatie, verwerking en technische expertise benutten om zeer voedzame, alternatieve eiwitoplossingen te produceren met behulp van de nieuwste precisiefermentatietechnologie.

" Precisiefermentatie is een snel ontwikkelende technologie die de toekomst van de voedingsmiddelen- en voedingsindustrie zal vormgeven," aldus Anne Peter Lindeboom, Managing Director Innovation bij FrieslandCampina Ingredients. " Zuivelingrediënten zullen een cruciale rol blijven spelen in de toekomst van voeding als bron van hoogwaardige eiwitten en prebiotica en deze blijven ons kernaanbod. Tegelijkertijd onderzoeken we voortdurend nieuwe manieren waarop technologie en de natuur kunnen worden ingezet om consumenten met speciale voedingsbehoeften te ondersteunen – in elke levensfase. Samen ben ik er zeker van dat FrieslandCampina Ingredients en Triplebar het gebruik van precisiefermentatie als voedzame en duurzame eiwitbron zullen versnellen. Door een volledig assortiment zuivelproducten en alternatieve eiwitten naast elkaar aan te bieden, willen we mensen toegang geven tot de voedingsoplossingen die ze nu en in de toekomst nodig hebben."

" We moeten wetenschap en technologie gebruiken om voedsel van hoge kwaliteit betaalbaar en duurzaam te maken," verklaarde Maria Cho, CEO van het in Emeryville, Californië gevestigde Triplebar. " Biotechnologie kan de druk op traditionele voedselproductiesystemen verminderen, terwijl het voedselsysteem robuuster wordt en voeding voor iedereen, van baby's tot volwassenen, wordt gestimuleerd. Door deze meerjarige overeenkomst betreffende meerdere producten en meerdere landen met FrieslandCampina Ingredients helpen we deze ambitie waar te maken."

Over FrieslandCampina Ingredients

FrieslandCampina Ingredients wordt mogelijk gemaakt door 1.400 gepassioneerde specialisten die gericht zijn op het toevoegen van goedheid aan de voedingsmiddelen, dranken en bedrijven die de wereld voeden, nu en in de toekomst. Met de gespecialiseerde, internationale marktsegmenten Early Life Nutrition, Performance, Active and Medical Nutrition, Cell Nutrition en Pharma is FrieslandCampina Ingredients toonaangevend in de foodsector als innovatiepartner in gezonde en duurzame ingrediënten en oplossingen. FrieslandCampina Ingredients is wereldwijd actief met regionale verkoopkantoren in Nederland, de Verenigde Staten, Singapore, China en Brazilië. Het rapporteerde een gecombineerde omzet van € 1,28 miljard in 2021. Ga voor meer informatie naar: www.frieslandcampinaingredients.com.

FrieslandCampina Ingredients is onderdeel van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Het zuivelbedrijf voorziet dagelijks miljoenen consumenten over de hele wereld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen uit melk. De jaaromzet bedroeg in 2021 11,5 miljard euro. FrieslandCampina heeft vestigingen in 32 landen en biedt werk aan ongeveer 23.000 mensen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland.

Over Triplebar (https://www.triplebar.com):

Triplebar Bio (TBB) lost de grootste problemen op die onze voedsel- en gezondheidszorgsystemen bedreigen door producten te ontwikkelen die de resultaten op het gebied van voeding en ziektebehandeling verbeteren. We benutten de kracht van evolutie om de natuur te laten doen waar ze goed in is: de perfecte oplossing voor biologische problemen ontwerpen. We vangen deze kracht door miniaturisering van evolutie in een bedrijfseigen, hyper-throughput screeningplatform waar microfluïdica en hyperspeed-testen in combinatie met AI en machine learning ons toegang geven tot product- en productieontwerpruimte die nooit is gerealiseerd. Triplebar is een productontwerpengine voor meerdere producten en meerdere verticale segmenten. Voor voedsel en voeding richten we ons op bioactieve stoffen, functionele voedingseiwitten en kweekvlees, en voor de gezondheidszorg richten we ons op nieuwe biologische geneesmiddelen tegen gevalideerde doelen of voorheen niet-medicamenteuze doelen. Lees meer over wat we kunnen doen op www.triplebar.com.

Over The Production Board (www.tpb.co):

The Production Board (TPB) lost de meest fundamentele problemen op die van invloed zijn op onze planeet door wereldwijde productiesystemen opnieuw te ontwerpen voor voedsel, landbouw, bioproductie, menselijke gezondheid en de bredere levenswetenschappen. TPB bouwt vanaf het begin nieuwe bedrijven op op basis van opkomende wetenschappelijke ontdekkingen, werkt samen met uitzonderlijk talent en biedt hen het kapitaal, de infrastructuur en marktinzichten die nodig zijn om ten minste een 10x verbetering te realiseren in de kosten, energie, tijd of koolstofvoetafdruk van conventionele systemen. TPB wordt ondersteund door toonaangevende strategische en financiële investeerders, waaronder Alphabet, Allen & Company LLC, Cascade, Emerson Collective, en fondsen en accounts beheerd door BlackRock, Baillie Gifford, Koch Disruptive Technologies, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Foxhaven Asset Management en Arrowmark Partners. Lees meer over ons werk www.tpb.co.

