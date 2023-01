Forsee Power équipera la première commande publique d’autocar retrofité

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce qu’il fournira le système de batterie pour la première commande publique d’autocar scolaire transformé en électrique par Greenmot pour la Métropole Rouen Normandie. La Métropole doit convertir 49 véhicules.

Un appel d’offres inédit lancé par la Métropole Rouen Normandie et remporté par le groupement Greenmot, Forsee Power, SPL et Comeca

La France compte 69 000 autocars. Plus de la moitié de ce parc a plus de 5 ans et est donc éligible au retrofit, depuis l'entrée en vigueur d’un décret de mars 2020 qui autorise la transformation des véhicules sans accord préalable des constructeurs. Il s’agit d’une opportunité considérable pour réduire les émissions de CO 2 liées aux transports et maximiser la valeur économique des véhicules. En effet, après 10 ans de service, les autocars scolaires ont en général 200 000 kilomètres inscrits au compteur alors qu’ils sont conçus pour en parcourir 1 million1.

La Métropole Rouen Normandie est la première collectivité à lancer un appel d’offres pour transformer ses cars diesel en cars électriques. Pour réaliser cela, elle a choisi la solution clef en main avec le kit de retrofit Greenmot, les batteries Forsee Power et l’infrastructure de recharge fournie par l’entreprise Comeca. Greenmot est le spécialiste français du retrofit de véhicules industriels thermiques en véhicules électriques ; son kit de retrofit permet d’électrifier les véhicules au coût d’un véhicule d’occasion.

Les 49 véhicules Iveco Crossway retrofités circuleront sur les lignes à vocation scolaire du réseau Astuce. Après la livraison d’un premier véhicule test fin 2023, les autocars transformés seront intégrés au réseau jusqu’en 2025.

Le retrofit, un levier commercial supplémentaire pour Forsee Power, déjà leader sur le marché du bus

Le système de batteries est l’élément principal du kit de retrofit. Forsee Power a déjà équipé plus de 1 600 bus électriques dans le monde, principalement en Europe, et dispose d’une gamme de batteries très complète pour permettre la charge au dépôt, la charge rapide ou encore des solutions à hydrogène. Avec des formats complémentaires et ultra modulaires, Forsee Power dispose de toutes les solutions techniques pour transformer des véhicules diesel ou gaz en véhicules électriques 100% batteries ou à hydrogène.

Dans le cadre des autocars scolaires pour la Métropole Rouen Normandie, Forsee Power fournira à Greenmot des systèmes de batteries de sa gamme ZEN SLIM composés de modules de 11, 16 et 21 kWh, pour une parfaite intégration aux châssis des véhicules, optimisant ainsi la place dédiée aux passagers.

« Ce premier projet de retrofit de cars scolaires est une étape importante dans le développement du transport collectif et public zéro émission. Nos systèmes de batteries ultra plats ZEN SLIM sont une solution idéale pour ce type d’application de transport de voyageurs. Au cours des 12 derniers mois, le retrofit est devenu une solution incontournable à la décarbonation des transports, pour accélérer la transition énergétique tout en optimisant les investissements des opérateurs. Nous travaillons actuellement sur de nombreux projets de retrofit de camions et autres véhicules industriels, partout dans le monde » explique Sébastien Rembauville-Nicolle, Vice-Président Business Development de Forsee Power.

