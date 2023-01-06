Elliptic Labs与已有手机客户签署新合同

挪威, 奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--全球Al软件公司, AI Virtual Smart Sensors™的领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS) 与已有手机客户签署了一份新的软件合作协议，新合同让又一款全新手机在未来会采用Elliptic Labs的 AI Virtual Proximity Sensor™ INNER BEAUTY®。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen说 : “我们的 AI Virtual Smart Sensor Platform™持续被手机市场所认可为领先的纯软件解决方案，并为此市场打造核心的接近感应功能。基于我们所打造的百分百纯软件的交互平台，我们非常自豪能够持续协助市场领先的手机制造商让他们的设备更环保、更智能、更便捷。”

AI Virtual Proximity Sensor INNER BEAUTY

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可在用户将智能手机举到耳边接听电话时，关闭智能手机的显示，并禁用屏幕的触摸功能。如果没有这种检测距离的能力，用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作，比如挂断电话或在通话中拨号。自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命。接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能。

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现强大的接近检测功能。通过将硬件传感器替换为软件传感器，AI Virtual Proximity Sensor不仅可以降低设备成本，还可去除采购上的风险。

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标

AI Virtual Smart Sensor, AI Virtual Smart Sensor Platform和 AI Virtual Distance Sensor是Elliptic Labs的商标。

所有其他商标或服务市场是其各自组织的责任。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模商用的软件公司。 公司在奥斯陆证券交易所（Oslo Børs）上市。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。