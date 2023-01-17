PDF Solutions與proteanTecs宣布達成合作，為半導體分析提供組合解決方案，以滿足資料中心和汽車製造商的需求

加州聖克拉拉和以色列海法--(BUSINESS WIRE)--加州聖克拉拉和以色列海法--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--半導體産業生態鏈數據模型和雲端分析的領導廠商PDF Solutions (NASDAQ: PDFS)與深度資料分析的全球領導者proteanTecs宣布合作開發半導體分析組合解決方案，旨在將proteanTecs深度代理和分析解決方案與Exensio平臺進行整合，從而提供有關產量、品質和可靠性的更深入見解。PDF Solutions和proteanTecs為雙方間的合作帶來了互補的專長和市場知識，並將PDF Solutions的製程特性和半導體巨量資料分析解決方案與proteanTecs的晶片和系統生命週期分析深度資料產品相結合。

半導體產業有望在未來十年內持續成長，到2030年成為一個兆美元規模的產業。這一成長預計約有70%將由三個產業推動：汽車、運算和資料儲存以及無線1。這些市場需要具有長生命週期的高效能電子產品。為實現這一需求，半導體公司需要用於特性檢測、量產和現場監測的先進方法。

透過這次合作，proteanTecs和PDF Solutions旨在提供組合解決方案，利用雙方各自的優勢，在製造的所有階段實現資料驅動的見解和可視性。此次合作包括PDF Solutions的Exensio® Analytics平臺、先進人工智慧/機器學習(AI/ML)模型和DEX™資料交換網路，以及proteanTecs以ML驅動晶片遙測為基礎的雲端/邊緣分析代理。該組合解決方案旨在提供獨特的優勢，例如用以進一步提高測試品質並減少百萬分之缺陷率(DPPM)的自我調整測試功能、針對下游測試的增強設備品質分級，以及從現場退化監測中獲得更多關於退貨授權(RMA)的見解。

proteanTecs策略長Uzi Baruch表示：「這是一次一加一等於三的合作，主要是為了滿足資料中心和汽車市場的需求。許多領先的半導體公司依靠PDF Solutions進行半導體巨量資料分析。憑藉PDF Solutions的先進分析和proteanTecs經過矽驗證的深度資料解決方案，我們可以提供前所未有的見解並豐富生產流程，從而在設備的整個生命週期中獲得對設備效能和軟體操作的可見性。」

PDF Solutions技術長Andrzej Strojwas表示：「透過與proteanTecs合作，我們提供了有關系統單晶片概況、健康狀況和效能的詳細見解，使我們的共同客戶能夠在整個供應鏈中獲得更大的利益。我們的統一資料解決方案旨在使半導體公司能夠充分利用我們兩家公司的一流技術。」

1. 麥肯錫公司，《半導體十年：兆美元產業》(The semiconductor decade: A trillion-dollar industry)，2022年4月。

關於 proteanTecs

proteanTecs 是監控先進電子產品的深度數據分析的領先供應商。該公司深受數據中心、汽車、通訊和行動裝置市場之全球領導者的信賴，提供從生產到現場的系統健康和性能監控。 透過將機器學習應用於晶片監控上建立的新數據，公司的深度數據分析平台提供業界無可比擬的可見性和可操作的洞察力，從而將品質和可靠性提升至全新水平。公司於 2017 年成立，得到世界領先投資者的認同，總部位於以色列，並在美國、印度和台灣設有辦事處。如需了解更多資訊，請瀏覽：www.proteanTecs.com。

關於PDF Solutions

PDF Solutions (NASDAQ: PDFS)提供全面的雲端分析平臺，旨在賦能整個半導體生態系統生態鏈的工程師和部門提高其產品的產量和品質，並透過改進營運效率來提升獲利能力。半導體鏈中的《財星》全球500大企業使用PDF的產品和服務，透過連接和控制設備，在製造和測試操作中收集資料，並進行先進分析和機器學習，推動有利可圖的量產，從而影響業務成果，實現智慧製造的目標。

PDF Solutions、PDF Solutions標誌和Exensio是PDF Solutions, Inc.或其子公司的商標或註冊商標。

關於前瞻性陳述的注意事項——PDF Solutions

本新聞稿包含與未來事件和此次合作為PDF Solutions帶來的預期利益有關的陳述。這些陳述屬於《1995年私人證券訴訟改革法案》界定的前瞻性陳述。儘管這些前瞻性陳述代表了我們對自身業務的判斷和未來預期，但許多風險、不確定性和其他重要因素可能會導致實際發展和結果與我們的預期大相徑庭。這些因素包括但不限於：新客戶和現有客戶繼續採用PDF的解決方案；達到的專案里程碑或延遲和效能標準；新產品開發的成本和進度；新冠肺炎疫情(COVID-19)對其營運或產品需求的持續影響；公司策略發展機會及合作需要其執行管理階層所付出的時間、與這些機會及合作相關的費用以及這些機會及合作是否能夠成功；以及PDF Solutions定期向美國證券交易委員會提交的公開文件中所述的其他風險，包括但不限於最近提交的截至2021年12月31日年度的Form 10-K年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告和這些報告的修正案。不論是出於新資訊、未來事件或其他原因，PDF Solutions均沒有義務（並明確否認承擔任何義務）更新或更改其前瞻性陳述。

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