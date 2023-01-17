 PDF Solutions与proteanTecs宣布达成合作，为半导体分析提供组合解决方案，以满足数据中心和汽车制造商的需求

加州圣克拉拉和以色列海法--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--半导体生态链数据模型和云分析的领先供应商PDF Solutions (NASDAQ: PDFS)与深度数据分析的全球领导者proteanTecs宣布合作开发半导体分析组合解决方案，旨在将proteanTecs深度数据和分析解决方案与Exensio平台进行集成，从而提供有关产量、质量和可靠性的更深入见解。PDF Solutions和proteanTecs为双方间的合作带来了互补的专长和市场知识，并将PDF Solutions的工艺特性和半导体大数据分析解决方案与proteanTecs的芯片和系统生命周期分析深度数据产品相结合。

半导体行业有望在未来十年内持续增长，到2030年成为一个万亿美元规模的产业。这一增长预计约有70%将由三个行业推动：汽车、计算和数据存储以及无线1。这些市场需要具有长生命周期的高性能电子产品。为实现这一需求，半导体公司需要用于特性检测、批量生产和现场监测的先进方法。

通过这次合作，proteanTecs和PDF Solutions提供的组合解决方案利用双方各自的优势，在生态链所有阶段实现数据驱动的见解和可视性。此次合作包括PDF Solutions的Exensio® Analytics平台、先进人工智能/机器学习(AI/ML)模型和DEX™数据交换网络，以及proteanTecs基于机器学习（ML）驱动芯片遥测的云/边缘分析和片上监视器。该组合解决方案旨在提供独特的优势，例如用以进一步提高测试质量并减少百万分之缺陷率(DPPM)的自适应测试功能、针对下游测试的增强设备质量分级，以及从现场退化监测中获得更多关于退货授权(RMA)的见解。

proteanTecs首席战略官Uzi Baruch表示：“ 这是一次一加一等于三的合作，主要是为了满足数据中心和汽车市场的需求。许多领先的半导体公司依靠PDF Solutions进行半导体大数据分析。凭借PDF Solutions的先进分析和proteanTecs经过硅验证的深度数据解决方案，我们可以提供前所未有的见解并丰富生产流程，从而在设备的整个生命周期中获得对设备性能和软件操作的可见性。”

PDF Solutions首席技术官Andrzej Strojwas表示：“ 通过与proteanTecs合作，我们提供了有关片上系统概况、健康状况和性能的详细见解，使我们的共同客户能够在整个供应链中获得更大的利益。我们的统一数据解决方案旨在使半导体公司能够充分利用我们两家公司的一流技术。”

1. 麦肯锡公司，《半导体十年：万亿美元产业》(The semiconductor decade: A trillion-dollar industry)，2022年4月。

关于proteanTecs

proteanTecs是面向先进电子监测的深度数据分析的领先供应商。公司深受数据中心、汽车、通信和移动市场全球领军企业的信任，提供从生产到现场的系统健康和性能监测服务。通过将机器学习应用于片上监视器创建的新数据，公司的深度数据分析解决方案提供无与伦比的可见性和可付诸实践的见解，从而将质量和可靠性提升到新的水平。公司成立于2017年，总部位于以色列，并在美国、印度和台湾设有办事处，得到了世界领先投资者的支持。如需了解更多信息，请访问www.proteanTecs.com。

关于PDF Solutions

PDF Solutions (NASDAQ: PDFS)提供全面的云分析平台，旨在赋能整个半导体生态链的工程师和部门提高其产品的产量和质量，并通过改进运营效率来提升盈利能力。半导体生态链中的《财富》500强公司使用PDF的产品和服务，通过连接和控制设备，在制造和测试操作中收集数据，并进行先进分析和机器学习，推动有利可图的批量生产，从而影响业务成果，实现智能制造的目标。

PDF Solutions、PDF Solutions徽标和Exensio是PDF Solutions, Inc.或其子公司的商标或注册商标。

关于前瞻性陈述的注意事项——PDF Solutions

本新闻稿包含与未来事件和此次合作给PDF Solutions带来的预期利益有关的陈述。这些陈述属于《1995年私人证券诉讼改革法案》界定的前瞻性陈述。尽管这些前瞻性陈述代表了我们对自身业务的判断和未来预期，但许多风险、不确定性和其他重要因素可能会导致实际发展和结果与我们的预期大相径庭。这些因素包括但不限于：新客户和现有客户继续采用PDF的解决方案；达到的项目里程碑或延迟和性能标准；新产品开发的成本和进度；新冠肺炎疫情(COVID-19)对其运营或产品需求的持续影响；公司战略发展机会及合作需要其执行管理层所付出的时间、与这些机会及合作相关的费用以及这些机会及合作是否能够成功；以及PDF Solutions定期向美国证券交易委员会提交的公开文件中所述的其他风险，包括但不限于最近提交的截至2021年12月31日年度的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告和这些报告的修正案。不论是出于新信息、未来事件或其他原因，PDF Solutions均没有义务（并明确否认承担任何义务）更新或更改其前瞻性陈述。

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