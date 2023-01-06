Cavli Wireless推出新一代CAT1.bis模組C16QS

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首批真正的「物聯網就緒型」蜂巢式模組製造商之一Cavli Wireless和全球領先的無線技術創新企業高通技術公司(Qualcomm Technologies, Inc.)今天宣布，雙方將圍繞LTE CAT1技術展開策略合作。

憑藉Qualcomm® QCX216 LTE物聯網數據機，Cavli Wireless現在能夠充分利用高通聲名遠揚且速度領先的創新型解決方案，向全球客戶提供Cavli Hubble物聯網堆疊。憑藉C16QS CAT1.bis蜂巢式物聯網模組，Cavli Wireless將使物聯網能夠順暢普及且具有擴充性，適用於廣泛的物聯網使用案例，包括電動汽車、銷售終端(POS)機、電動充電站、TCU、資產追蹤等等。

Cavli C16QS是一款採用3GPP第14版的整合式單模LTE CAT1.bis蜂巢式模組，內部整合了eSIM和GNSS。Cavli C16QS模組定價低於5美元，實作物聯網的原始設備製造商(OEM)將能夠借此削減初始硬體成本。透過進一步將物聯網硬體與具有全球領先穩健性的物聯網連接及調變解調器管理平臺Cavli Hubble相結合，C16QS將為各國所有產業提供無與倫比的價值。

此外，在Hubble Stack Intelligence的支援下，Cavli C16QS可透過Hubble Lens進行管理。Hubble Lens是Cavli Hubble數據機管理平臺提供的進階遠端診斷功能，客戶可透過該平臺在零實體干預的情況下遠端診斷、監測和偵錯現場設備。這一特性為物聯網的真正擴充奠定了基礎。

「可於即日起向客戶出樣，量產將於2023年初在印度工廠啟動。」

Cavli Wireless執行長John Mathew表示：「C16QS LTE CAT1.bis蜂巢式物聯網模組的推出代表著我們與高通合作過程中的一個令人興奮的新起點。我們為這一新模組即將在全球市場推出而倍感振奮，新模組的推出將開啟物聯網LTE CAT1的新時代。這是Cavli Wireless在實現『普及物聯網，造福全人類』(IoT for all)願景方面向前邁出的又一大步。」

關於Cavli Wireless

Cavli Wireless設計和制造物聯網就緒蜂巢式模組以提高設備可靠性，並加快各種應用的開發流程。Cavli的智慧蜂巢式模組均透過整合式eSIM功能支援全球蜂巢式連接，為用戶提供經濟實惠的國際數據定價、簡化的設備管理，並透過其專有的雲端平臺Cavli Hubble進行集中訂閱管理。

Qualcomm（高通）是高通公司的商標或註冊商標

Qualcomm QCX216 LTE物聯網數據機是高通技術公司和/或其子公司的產品。

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