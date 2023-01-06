Cavli Wireless推出新一代CAT1.bis模块C16QS

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--首批真正的“物联网就绪型”蜂窝模块制造商之一Cavli Wireless和全球领先的无线技术创新企业高通技术公司(Qualcomm Technologies, Inc.)今天宣布，双方将围绕LTE CAT1技术开展战略合作。

依托Qualcomm® QCX216 LTE物联网调制解调器，Cavli Wireless现在能够充分利用高通声名远扬且速度领先的创新型解决方案，向全球客户提供Cavli Hubble物联网堆栈。凭借C16QS CAT1.bis蜂窝物联网模块，Cavli Wireless将使物联网能够无缝普及且具有可扩展性，适用于广泛的物联网用例，包括电动汽车、销售终端(POS)机、电动充电站、TCU、资产跟踪等等。

Cavli C16QS是一款基于3GPP第14版的集成式单模LTE CAT1.bis蜂窝模块，内部集成了eSIM和GNSS。Cavli C16QS模块定价低于5美元，实施物联网的原始设备制造商(OEM)将能够借此削减初始硬件成本。通过进一步将物联网硬件与具有全球领先稳健性的物联网连接及调制调节器管理平台Cavli Hubble相结合，C16QS将为各国所有行业提供无与伦比的价值。

此外，在Hubble Stack Intelligence的支持下，Cavli C16QS可通过Hubble Lens进行管理。Hubble Lens是Cavli Hubble调制解调器管理平台提供的高级远程诊断功能，客户可通过该平台在零物理干预的情况下远程诊断、监测和调试现场设备。这一特性为物联网的真正扩展铺平了道路。

“可于即日起向客户出样，量产将于2023年初在印度工厂启动。”

Cavli Wireless首席执行官John Mathew表示：“C16QS LTE CAT1.bis蜂窝物联网模块的推出代表着我们与高通合作过程中的一个令人兴奋的新起点。我们为这一新模块即将推向全球市场而倍感振奋，新模块的推出将开启物联网LTE CAT1的新时代。这是Cavli Wireless在实现‘普及物联网，造福全人类’(IoT for all)愿景方面向前迈出的又一大步。”

关于Cavli Wireless

Cavli Wireless设计和制造物联网就绪蜂窝模块以提高设备可靠性，并加快各种应用的开发流程。Cavli的智能蜂窝模块均通过集成式eSIM功能支持全球蜂窝连接，为用户提供经济实惠的国际数据定价、简化的设备管理，并通过其专有的云端平台Cavli Hubble进行集中订阅管理。

Qualcomm（高通）是高通公司的商标或注册商标

Qualcomm QCX216 LTE物联网调制解调器是高通技术公司和/或其子公司的产品。

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