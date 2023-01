Cavli Wireless traz o módulo CAT1.bis de última geração C16QS

Powering the next generation of CAT1.bis IoT with Cavli C16QS Smart Cellular IoT Module (Graphic: Business Wire)

Powering the next generation of CAT1.bis IoT with Cavli C16QS Smart Cellular IoT Module (Graphic: Business Wire)

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Cavli Wireless, um dos primeiros fabricantes de módulos celulares verdadeiramente 'prontos para IoT', e a Qualcomm Technologies. Inc., líder mundial em inovação de tecnologia sem fio, anunciou hoje uma colaboração estratégica para a tecnologia LTE CAT1.

Ao utilizar o modem Qualcomm® QCX216 LTE IoT, a Cavli Wireless agora poderá utilizar a velocidade pioneira e as soluções inovadoras pelas quais a Qualcomm Technologies é conhecida e fornecer a pilha Cavli Hubble IoT para clientes em todo o mundo. Com o módulo CAT1.bis de IoT celular C16QS, A Cavli Wireless tornará a adoção de IoT perfeita e escalável para uma ampla gama de casos de uso de IoT, desde mobilidade eletrônica, máquinas POS, estações de carregamento elétrico, TCU, rastreamento de ativos e muito mais.

O Cavli C16QS é um módulo celular LTE CAT1.bis de modo único integrado baseado em 3GPP versão 14 vem com eSIM e GNSS integrados. O Cavli C16QS também oferecerá aos OEMs que implementam IoT para reduzir os custos iniciais de hardware devido ao preço abaixo de US$ 5 do módulo. E combinando ainda mais o hardware IoT com a Cavli Hubble - a plataforma de gerenciamento de modem e conectividade IoT mais robusta do mundo, o C16QS oferecerá valor incomparável para todos os setores e cruzando todas as fronteiras.

Além disso, sob o Hubble Stack Intelligence, o Cavli C16QS pode ser gerenciado por meio do Hubble Lens, um recurso avançado de diagnóstico remoto da plataforma Cavli Hubble Modem Management, no qual um cliente pode diagnosticar, monitorar e depurar remotamente o dispositivo de campo sem intervenção física, abrindo caminho para o verdadeiro dimensionamento da IoT.

“Amostras para clientes já estão disponíveis e a produção em massa começará no início de 2023 nas instalações da Índia.”

“O lançamento do módulo CAT1.bis de IoT celular C16QS LTE é um novo e empolgante começo para nossa colaboração com a Qualcomm Technologies”, disse John Mathew, CEO da Cavli Wireless. “Estamos muito entusiasmados com a introdução do nosso novo módulo nos mercados globais, que será o início da nova era do LTE CAT1 para IoT. Este é outro grande passo para a Cavli Wireless avançar com nossa visão de democratizar a IoT para todos.”

Sobre a Cavli Wireless

Cavli Wireless projeta e fabrica módulos celulares prontos para IoT que melhoram a confiabilidade do dispositivo e aceleram os processos de desenvolvimento para várias aplicações. Os módulos celulares inteligentes da Cavli são equipados com conectividade celular global por meio da funcionalidade eSIM integrada que fornece aos usuários preços de dados internacionais acessíveis, gerenciamento simplificado de dispositivos e gerenciamento centralizado de assinaturas por meio da plataforma proprietária baseada em nuvem Cavli Hubble.

