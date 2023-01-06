海信宣布將為其全球智慧家庭產品提供Matter支援

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--海信集團欣然宣布，集團已經加入了連接標準聯盟(Connectivity Standards Alliance)，將於2023年開始為其產品提供Matter通訊協定支援，透過旗下所有智慧家庭設備之間的順暢整合和互通性，來幫助簡化並提升消費者體驗。海信集團的產品組合包括海信、東芝(Toshiba)、Gorenje、ASKO和ATAG等消費電子和家用電器品牌，以及ConnectLife和VIDAA等智慧設備平臺。

這些品牌將不斷發展，未來將生產更多相容Matter通訊協定的電子產品和電器。

Matter是一項新的開放式智慧家庭通訊協定，得到了包括大型領先企業和較小參與者在內的眾多公司的支持，為未來智慧家庭領域帶來了一股無與倫比的力量。Matter致力於確保所有設備都能實現順暢連接，從燈泡到智慧電視，再到主要家用電器，讓用戶無需擔心相容性問題。

海信美國公司總裁David Gold表示：「作為全球第二、中國領先的電視製造商和家電製造商，海信致力於透過採用Matter標準來提升消費者的生活和體驗。Matter將讓消費者能夠享受海信集團產品提供的所有核心功能和優勢，同時與偏好的應用程式和智慧設備順暢整合，從而幫助簡化並最大限度利用他們的智慧家庭設定。」

連接標準聯盟技術負責人Chris LaPre表示：「全球消費電子公司看到了Matter為物聯網生態系統帶來的價值。我們的成員公司海信採用Matter就是其中的又一例證。Matter提供了一個更加安全的開放式標準，消費者和製造商都能從中受惠。我們很高興看到該標準正在迅速成為電視和電器等品類的必備組件，也非常重視海信此舉帶來的全球規模。」

憑藉Matter，用戶將能夠在同一平臺上使用所有支援Matter通訊協定的智慧設備。一旦設定完成，用戶便能夠輕鬆地將所有Matter設備與偏好的應用程式和生態系統連接起來，並實現基本應用程式的使用，例如設備的簡單操作以及與智慧家庭系統的整合。為實現這項目標，海信集團即將推出的幾代智慧設備都將相容Matter。

關於海信

海信總部位於中國青島。54年來，海信始終堅持「誠實正直、務實創新、用戶至上、永續經營」的核心價值觀和「技術立企、穩健經營」的發展策略。海信業務涵蓋多媒體、家電、IT智慧資訊系統和現代服務業等多個領域。隨著近年來的快速發展，海信的業務已經擴展到160多個國家和地區。海信智慧電視作為海信B2C業務的核心，始終處在全球產業前端。除B2C外，海信在智慧交通、精準醫療、光通訊等B2B產業也佔據全球領先位置。

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