海信宣布将为其全球智能家居产品提供Matter支持

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--海信集团欣然宣布，集团已经加入了连接标准联盟(Connectivity Standards Alliance)，将于2023年开始为其产品提供Matter协议支持，通过旗下所有智能家居设备之间的无缝集成和互操作性，来帮助简化并提升消费者体验。海信集团的产品组合包括海信、东芝、Gorenje、ASKO和ATAG等消费电子和家用电器品牌，以及ConnectLife和VIDAA等智能设备平台。

这些品牌将不断发展，未来将生产更多兼容Matter协议的电子产品和电器。

Matter是一项新的开放式智能家居协议，得到了包括大型领先企业和较小参与者在内的众多公司的支持，为未来智能家居领域带来了一股无与伦比的力量。Matter致力于确保所有设备都能实现无缝连接，从灯泡到智能电视，再到主要家用电器，让用户无需担心兼容性问题。

海信美国公司总裁David Gold表示：“作为全球第二、中国领先的电视制造商和家电制造商，海信致力于通过采用Matter标准来提升消费者的生活和体验。Matter将让消费者能够享受海信集团产品提供的所有核心功能和优势，同时与偏好的应用和智能设备无缝集成，从而帮助简化并最大限度利用他们的智能家居设置。”

连接标准联盟技术负责人Chris LaPre表示：“全球消费电子公司看到了Matter为物联网生态系统带来的价值。我们的成员公司海信采用Matter就是其中的又一例证。Matter提供了一个更加安全的开放式标准，消费者和制造商都能从中受益。我们很高兴看到该标准正在迅速成为电视和电器等品类的必备组件，也非常重视海信此举带来的全球规模。”

借助Matter，用户将能够在同一平台上使用所有支持Matter协议的智能设备。一旦设置完毕，用户便能够轻松地将所有Matter设备与偏好的应用和生态系统连接起来，并实现基本应用的使用，例如设备的简单操作以及与智能家居系统的集成。为实现这一目标，海信集团即将推出的几代智能设备都将兼容Matter。

关于海信

海信总部位于中国青岛。54年来，海信始终坚持“诚实正直、务实创新、用户至上、永续经营”的核心价值观和“技术立企、稳健经营”的发展战略。海信业务涵盖多媒体、家电、IT智能信息系统和现代服务业等多个领域。随着近年来的快速发展，海信的业务已经扩展到160多个国家和地区。海信智能电视作为海信B2C业务的核心，始终处在全球行业前列。除B2C外，海信在智慧交通、精准医疗、光通信等B2B行业也占据全球领先位置。

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