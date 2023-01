Hisense anuncia planos para trazer suporte para Matter aos seus produtos domésticos inteligentes globalmente

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--O Grupo Hisense tem o prazer de anunciar que ingressou na Connectivity Standards Alliance e trará suporte para o protocolo Matter para seus produtos a partir de 2023, ajudando a simplificar e elevar a experiência dos consumidores por meio da integração e interoperabilidade perfeitas de todos os seus dispositivos domésticos inteligentes. O portfólio do Grupo Hisense inclui produtos eletrônicos de consumo e marcas de eletrodomésticos como Hisense, Toshiba, Gorenje, ASKO e ATAG, bem como plataformas de dispositivos inteligentes como ConnectLife e VIDAA.

Essas marcas crescerão para incluir eletrônicos e aparelhos compatíveis com Matter daqui para frente.

Matter é um novo protocolo de casa inteligente aberto apoiado por muitas empresas, tanto grandes líderes quanto players menores, criando uma força inigualável no futuro das casas inteligentes. O Matter se esforça para garantir a conectividade perfeita de todos os dispositivos, desde uma lâmpada até smart TVs até os principais eletrodomésticos, sem se preocupar com a compatibilidade.

“Como o segundo maior fabricante de TVs do mundo, primeiro da China e fabricante de primeira linha para eletrodomésticos, a Hisense está empenhada em melhorar a vida e as experiências dos consumidores com a adoção do Matter”, disse David Gold, presidente da Hisense EUA. “O Matter permitirá que os consumidores aproveitem todos os principais recursos e benefícios que os produtos do Grupo Hisense oferecem, integrando-se perfeitamente com seus aplicativos e dispositivos inteligentes preferidos para ajudar a simplificar e maximizar a configuração de sua casa inteligente.”

“A adoção do Matter por nosso membro Hisense é outro exemplo de uma empresa global de eletrônicos de consumo que vê o valor que ele traz para o ecossistema IoT, oferecendo um padrão aberto mais seguro que beneficia consumidores e fabricantes”, disse Chris LaPre, diretor de Tecnologia da Connectivity Standards Alliance. “Estamos entusiasmados em ver a rapidez com que o padrão está se tornando um componente obrigatório para categorias como televisores e eletrodomésticos, e valorizamos a escala global que a Hisense traz.”

Graças ao Matter, os usuários poderão usar todos os seus dispositivos inteligentes habilitados para Matter na mesma plataforma. Depois de configurado, será fácil conectar todos os dispositivos Matter com aplicativos e ecossistemas preferidos e permitir o uso de aplicativos básicos - como a operação simples de dispositivos e a integração em sistemas domésticos inteligentes. Com isso, as próximas gerações de dispositivos inteligentes do Grupo Hisense serão compatíveis com o Matter.

Sobre a Hisense

A Hisense está sediada em Qingdao, na China. Nos últimos 54 anos, a Hisense sempre aderiu aos valores centrais de “Integridade, Inovação, Foco no Cliente e Sustentabilidade” e à estratégia de desenvolvimento de “Base Tecnológica Sólida e Operação Robusta”. Seus negócios abrangem áreas que incluem multimídia, eletrodomésticos, informações inteligentes de TI e indústrias de serviços modernos. Com o rápido desenvolvimento nos últimos anos, os negócios da Hisense se expandem para mais de 160 países e regiões. A Smart TV, o núcleo dos negócios B2C da Hisense, sempre esteve na vanguarda da indústria global. Além do B2C, a Hisense também ocupa a liderança global nas indústrias B2B, incluindo Transporte Inteligente, Medicina de Precisão e Comunicações Ópticas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal